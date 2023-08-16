Mã Đức Hoa: Nam diễn viên 'vạn năng' đảm nhiệm 12 vai diễn trong 'Tây Du Ký 1986' nhưng không ai nhận ra

Bộ phim "Tây du ký" phiên bản năm 1986 vẫn luôn là "tượng đài" kinh điển trong lòng người hâm mộ phim Hoa ngữ. "Tây du ký" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn - nhà thơ Trung Quốc Ngô Thừa Ân. Tại Việt Nam, bộ phim được trình chiếu từ đầu những năm 1990 và cho đến nay đã chiếu lại hàng trăm, hàng nghìn lần trên nhiều kênh truyền hình khác nhau.

Với nhiều thế hệ người Việt, bộ phim đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức tuổi thơ của mỗi người. Bên cạnh các vai diễn như Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Sa Tăng, nhân vật Trư Bát Giới do Mã Đức Hoa (sinh năm 1945) thủ vai cũng nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Thế nhưng ít ai biết rằng ngoài nhân vật Trư Bát Giới, nam diễn viên còn đảm nhận thêm 11 vai diễn khác trong bộ phim này.

Được biết, khi vào vai Trư Bát Giới, Mã Đức Hoa cũng sắp bước vào độ tuổi U40, tuy nhiên, nam diễn viên không ngần ngại hay nề hà gì. Ông còn tự mình hóa trang cho nhân vật Trư Bát Giới bởi thời bấy giờ, vì thiếu diễn viên và điều kiện khó khăn, các diễn viên thường kiêm nhiều việc trong đoàn. Ngoài tự hóa trang, Mã Đức Hoa còn phụ giúp khuân vác đồ đạc, đóng thế khi cần thiết. Ngoài nhân vật Trư Bát Giới, Mã Đức Hoa còn hóa thân vào 11 nhân vật phụ khác mà không ai phát hiện ra.

Mã Đức Hoa được đánh giá là diễn viên "vạn năng" khi đảm nhiệm 12 vai diễn trong "Tây Du Ký 1986"

Mã Đức Hoa sinh tại Đức Châu, tỉnh Sơn Đông. Vai diễn Trư Bát Giới trong "Tây du ký 1986" cũng chính là vai diễn đầu tiên của ông. Thế nhưng, sau "Tây du ký 1986", nam diễn viên không gây được ấn tượng nào trong những vai diễn khác.

Trước khi đóng Tây Du Ký 1986, Mã Đức Hoa đã nên duyên với một phụ nữ ngoài ngành giải trí tên Hầu Ngọc Mẫn. Hầu Ngọc Mẫn kém Mã Đức Hoa 3 tuổi, hai người quen nhau nhờ hàng xóm giới thiệu. Năm 1972, Mã Đức Hoa kết hôn với Hầu Ngọc Mẫn và cặp đôi nhanh chóng đón quý tử đầu lòng tên Mã Dương.

Bức ảnh gia đình thời trẻ của Mã Đức Hoa - Hầu Ngọc Mẫn cùng con trai Mã Dương

Hình ảnh hiếm hoi của Mã Đức Hoa và con trai – tỷ phú Mã Dương

Được biết, con trai của ông không theo sự nghiệp giải trí giống bố mà có niềm đam mê mãnh liệt với kinh doanh. Theo lời kể của Mã Đức Hoa, Mã Dương vô cùng tài giỏi, anh hiện đang sở hữu khối tài sản lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ. Do vậy, hiện tại ở những năm tháng của tuổi xế chiều, Mã Đức Hoa có cuộc sống viên mãn tuổi già bên cạnh vợ con.