'Bát Giới' Mã Đức Hoa từng để mất vai vì mải mê du lịch, tức tưởi khi bị đoàn phim 'qua mặt'

Sao quốc tế 02/09/2023 17:30

Tây Du Ký cho đến nay vẫn là tác phẩm truyền hình kinh điển nhất màn ảnh Hoa ngữ, với mức độ nổi tiếng không có dự án nào sánh bằng.

Tây Du Ký cho đến nay vẫn là tác phẩm truyền hình kinh điển nhất màn ảnh Hoa ngữ, do đó, CCTV đã quyết định rót vốn 10 triệu NDT (hơn 33 tỷ đồng) để sản xuất phần 2. Những tưởng dàn diễn viên của phần 1 đều sẽ tiếp tục hành trình của mình, song một sự việc dở khóc dở cười đã xảy ra, khiến cho 2 diễn viên gạo cội mất vai kinh điển của mình.

'Bát Giới' Mã Đức Hoa từng để mất vai vì mải mê du lịch, tức tưởi khi bị đoàn phim 'qua mặt' - Ảnh 1

Năm 1997, Dương Khiết vẫn được giao nhiệm vụ đạo diễn, và hơn ai hết bà hi vọng bộ tứ thầy trò của phần 1 là "Đường Tăng" Trì Trọng Thuỵ, "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng, "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa và "Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ đều sẽ quay trở lại. Khi ấy, Dương Khiết và ekip dự tính có buổi họp đầu tiên cho Tây Du Ký 2. Thế nhưng điều không may là lúc ấy, cả 4 thầy trò đều đang ở Việt Nam, được mời sang tham gia một sự kiện kỷ niệm lớn.

'Bát Giới' Mã Đức Hoa từng để mất vai vì mải mê du lịch, tức tưởi khi bị đoàn phim 'qua mặt' - Ảnh 2

Vào thời điểm vừa biết tin dự án Tây Du Ký 2 đã được đầu tư sản xuất, "Bát Giới" Mã Đức Hoa chia sẻ rằng ông đã lập tức gọi điện cho phó đạo diễn Hoắc Cảnh Phú. Hoắc Cảnh Phú có yêu cầu 4 diễn viên mau về vì lịch quay bị đôn lên sớm, cho nên Mã Đức Hoa đã gọi trực tiếp cho Dương Khiết và được bà cho thêm 1 tuần chuẩn bị.

 

Tuy nhiên đến lúc về nước, chỉ có Lục Tiểu Linh Đồng và Trì Trọng Thuỵ giữ được vai, còn Mã Đức Hoa và Diêm Hoài Lễ bị thay thế. Lý do được truyền thông đề cập khi ấy là vì 2 diễn viên đã già, khó tiếp tục đảm đương vai diễn nặng nhọc.

'Bát Giới' Mã Đức Hoa từng để mất vai vì mải mê du lịch, tức tưởi khi bị đoàn phim 'qua mặt' - Ảnh 3

Theo Sina, chính Mã Đức Hoa và dàn diễn viên đã khuyên nhủ, thuyết phục Dương Khiết làm tiếp phần 2 cho Tây Du Ký. Thế nhưng chỉ vì sự tác động của CCTV - phía rót vốn, Dương Khiết đã thẳng tay thay thế Bát Giới và Sa Tăng kinh điển. Tuy nhiên cũng có thông tin từng đăng trên Sina cho rằng vì ban đầu Dương Khiết gọi điện nhưng không ai nghe máy (do tất cả đang ở Việt Nam), nên bà phiền lòng và phải chấp thuận đưa ra quyết định trong tình thế gấp gáp.

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