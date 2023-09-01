Lý Dịch Phong lộ diện với ngoại hình lạ lẫm sau gần 1 năm bị 'phong sát'

Sao quốc tế 01/09/2023 09:56

Mạng xã hội vừa xôn xao hình ảnh Lý Dịch Phong tại một nhà hàng. Đây là bức ảnh hiếm hoi của nam diễn viên từ sau bê bối tai tiếng vào năm ngoái.

Mới đây, cư dân mạng Weibo truyền tay nhau 2 hình ảnh mới của nam diễn viên Lý Dịch Phong ở 1 nhà hàng. Đây cũng là lần lộ diện hiếm hoi của tài tử sinh năm 1987 sau gần 1 năm phải rời khỏi Cbiz vì bê bối mua dâm gây chấn động dư luận.

Lý Dịch Phong lộ diện với ngoại hình lạ lẫm sau gần 1 năm bị 'phong sát' - Ảnh 1

Lý Dịch Phong trông khá vui vẻ khi chụp hình lưu niệm cùng khán giả. Tài tử Cổ Kiếm Kỳ Đàm được nhận xét là không thay đổi là bao so với thời còn hoạt động trong làng giải trí. Đáng chú ý, ở màn lộ diện mới đây, Lý Dịch Phong diện trang phục của chính nhãn hàng đã quay lưng với nam diễn viên ngay sau bê bối mua dâm.

Màn xuất hiện của Lý Dịch Phong ở 1 nhà hàng cách đây vài hôm đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội trong buổi trưa 30/8. Nhiều khán giả nhận xét rằng, nhan sắc cùng vóc dáng nghệ sĩ họ Lý gần như không thay đổi so với giai đoạn còn là đỉnh lưu Cbiz (hình phải)

 

Lý Dịch Phong lộ diện với ngoại hình lạ lẫm sau gần 1 năm bị 'phong sát' - Ảnh 2

Vào ngày 11/9 năm ngoái, cảnh sát Bắc Kinh đưa ra thông báo rằng Lý Dịch Phong bị tạm giam 15 ngày. Anh bị xử phạt hành chính vì nhiều lần mua dâm. Trong khoảng thời gian này, trên mạng còn có clip nóng được cho là của anh. Vì quá tai tiếng, Lý Dịch Phong bị "phong sát" và "cấm sóng" trên mọi mặt trận. Sau bê bối, Lý Dịch Phong chính thức rút lui khỏi giới giải trí.

 

Vì Lý Dịch Phong dính bê bối, không chỉ sự nghiệp của anh chính thức kết thúc mà những bạn bè từng chơi thân với nam diễn viên cũng dần rời xa anh. Không ai muốn chơi chung với người đàn ông tai tiếng. Hơn thế, vì anh, họ có thể bị ảnh hưởng và dính nghi vấn cũng mua dâm như Lý Dịch Phong. Từ sau scandal chấn động, khán giả không còn thấy bạn thân Trần Vỹ Đình nhắc đến anh trên mặt báo.

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