Nghi vấn Lý Dịch Phong và Đặng Luân chuẩn bị tái xuất làng giải trí Cbiz

Sao quốc tế 26/08/2023 15:30

Các diễn viên Trung Quốc - Lý Dịch Phong và Đặng Luân đã bị chính phủ Trung Quốc đưa vào danh sách đen do tội môi giới mại dâm, trốn thuế.

Vào năm 2022, Lý Dịch Phong đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp trước khi bị cảnh sát giam giữ vì nhiều lần môi giới mại dâm. Hình ảnh của nam diễn viên này đã bị hủy hoại và tất cả các tác phẩm của Lý Dịch Phong tham gia đều bị xóa trên các nền tảng phát trực tuyến.

Ngay sau đó, mạng xã hội tiếp tục xuất hiện những tin đồn kỳ lạ, trong đó có câu chuyện cho rằng nam diễn viên sau khi bị thất sủng tại Trung Quốc đã đến Thái Lan, kết hôn với con gái nhỏ của một doanh nhân giàu có và lập gia đình.

Nghi vấn Lý Dịch Phong và Đặng Luân chuẩn bị tái xuất làng giải trí Cbiz - Ảnh 1

Sau 344 ngày im lặng, Lý Dịch Phong cuối cùng cũng xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh trong trang phục thường ngày, đội mũ và đeo khẩu trang. Khi nhìn thấy một nhóm đông đảo người hâm mộ của mình, Lý Dịch Phong đã vẫy tay chào và bước ra khỏi xe. Nam diễn viên thậm chí đã gửi một nụ hôn gió, tỏ ra cảm động khi thấy mình vẫn được nhiều người ủng hộ và chắp tay cầu nguyện để bày tỏ lòng biết ơn trong khi cúi đầu hơn mười lần.

Ngài ra, Lý Dịch Phong cúi đầu khi bước vào sảnh khởi hành và không giao tiếp bằng lời với người hâm mộ mà chỉ gật đầu đáp lại những lời chúc tốt đẹp. Người ta thấy Lý Dịch Phong gấp vé máy bay của mình và có vẻ rất lo lắng.

Nghi vấn Lý Dịch Phong và Đặng Luân chuẩn bị tái xuất làng giải trí Cbiz - Ảnh 2

Trong khi đó, việc Đặng Luân trốn thuế là một vụ bê bối chấn động khác trong làng giải trí Trung Quốc. Đã 17 tháng trôi qua và tin đồn nam diễn viên họ Đặng trở lại ngày càng nhiều. Sau vụ bê bối, Đặng Luân đã xuất hiện trên chương trình tạp kỹ Treasures in the Forbidden City và quay ảnh quảng cáo.

Cư dân mạng dường như rất cởi mở với sự trở lại của Lý Dịch Phong và Đặng Luân. Cả hai diễn viên đã quyên góp lần lượt 1,5 triệu và 1 triệu nhân dân tệ Trung Quốc để hỗ trợ nỗ lực phục hồi ở miền Bắc Trung Quốc sau lũ lụt nghiêm trọng.

Khoảnh khắc hiếm hoi của Đặng Luân 'lộ diện' trên mạng xã hội sau thời gian biến mất khỏi Cbiz

Khoảnh khắc hiếm hoi của Đặng Luân 'lộ diện' trên mạng xã hội sau thời gian biến mất khỏi Cbiz

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc hiếm hoi của nam thần Đặng Luân khi lộ diện sau thời gian rút khỏi làng giải trí.

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