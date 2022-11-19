Hậu trường vất vả của Mã Đức Hoa khi hóa trang thành Trư Bát Giới trong 'Tây Du Ký'

Sao quốc tế 19/11/2022 20:35

Trong quá trình quay bộ phim "Tây Du Kí" vào năm 1986, Mã Đức Hoa không ngại hy sinh cho vai Trư Bát Giới.

Phim 'Tây Du Kí' được quay vào năm 1986, thời kì đó các kĩ thuật và hiệu ứng chưa được phát triển, mọi thứ đều rất giản đơn, dùng mọi cách để đạt được hiệu quả tốt nhất. Cũng tại thời điểm đó, đoàn hóa trang cùng các diễn viên phải dậy sớm vài tiếng để hóa trang, rất vất vả trong ăn uống vì để kịp tiến độ của đoàn phim.

Năm đó, nam diễn viên Mã Đức Hoa là người đảm nhận vai diễn Trư Bát Giới này. Ông đã không ngại hy sinh cho vai Trư Bát Giới. Để tiện hóa trang, ông cạo trọc đầu. Vì phải đeo lớp cao su rất dày trên mặt và cả người nên mỗi lần quay xong, ông đổ mồ hôi như tắm, khắp người bị ửng đỏ. Thậm chí, Mã Đức Hoa từng chia sẻ rằng thời tiết nóng bức mà mặt nạ gắn chặt vào mặt nên mồ hôi không thoát ra được, thậm chí có con bọ chui vào rồi bị cắn nữa

Hậu trường vất vả của Mã Đức Hoa khi hóa trang thành Trư Bát Giới trong 'Tây Du Ký' - Ảnh 1Hậu trường vất vả của Mã Đức Hoa khi hóa trang thành Trư Bát Giới trong 'Tây Du Ký' - Ảnh 2Hậu trường vất vả của Mã Đức Hoa khi hóa trang thành Trư Bát Giới trong 'Tây Du Ký' - Ảnh 3Hậu trường vất vả của Mã Đức Hoa khi hóa trang thành Trư Bát Giới trong 'Tây Du Ký' - Ảnh 4Hậu trường vất vả của Mã Đức Hoa khi hóa trang thành Trư Bát Giới trong 'Tây Du Ký' - Ảnh 5Hậu trường vất vả của Mã Đức Hoa khi hóa trang thành Trư Bát Giới trong 'Tây Du Ký' - Ảnh 6Hậu trường vất vả của Mã Đức Hoa khi hóa trang thành Trư Bát Giới trong 'Tây Du Ký' - Ảnh 7Hậu trường vất vả của Mã Đức Hoa khi hóa trang thành Trư Bát Giới trong 'Tây Du Ký' - Ảnh 8Hậu trường vất vả của Mã Đức Hoa khi hóa trang thành Trư Bát Giới trong 'Tây Du Ký' - Ảnh 9

Bên cạnh đó, trong quá trình quay phim, Mã Đức Hoa cũng gặp không ít những tai nạn phim trường, điển hình là khi đang quay cảnh bay trên cao thì dây nối đứt rồi bị ngã. Vì từng học võ nên ông không gặp chấn thương nghiêm trọng nhưng xương sườn bên phải bị rạn. Sau khi phim lên sóng, vai của ông được khán giả đánh giá rất cao. Họ cho rằng, cùng với "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng, "Trư Bát Giới" của Mã Đức Hoa là vai diễn kinh điển trong Tây du ký.

Mặc dù vậy, diễn xuất của Mã Đức Hoa lại không thuyết phục được đạo diễn Dương Khiết. Khi bắt tay vào thực hiện phần 2 của phim vào năm 1999, bà không mời nam diễn viên tham gia dù ông vẫn muốn được tiếp tục hóa thân vào nhân vật Trư Bát Giới. Vai diễn này sau đó được giao cho diễn viên khác.

Hậu trường vất vả của Mã Đức Hoa khi hóa trang thành Trư Bát Giới trong 'Tây Du Ký' - Ảnh 10

Không những thế, Dương Khiết còn dành cho Mã Đức Hoa những nhận xét đầy cay đắng. Theo bà, nam diễn viên thành công với vai Trư Bát Giới là do may mắn. Theo bà, ông không có khả năng diễn xuất nên không thể thành công ở những bộ phim khác. Trước những lời nói phũ phàng này, Mã Đức Hoa chỉ biết ngậm ngùi chia sẻ: "Có người cố tình không cho tôi diễn vai Trư Bát Giới. Lúc thì họ nói tôi tuổi tác đã cao, khi thì họ bảo tôi không theo kịp lịch trình quay của đoàn phim nên tìm người khác thay thế".

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