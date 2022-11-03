Hà Hoằng San hẹn hò đàn em kém 9 tuổi Ngô Hi Trạch?

Sao quốc tế 03/11/2022 17:47

Dù nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau, cả Hà Hoằng San và Ngô Hi Trạch đều không hề lên tiếng về mối quan hệ của mình.

Trang Sina đưa tin, vừa qua Hà Hoằng SanNgô Hi Trạch đã bị bắt gặp vào khách sạn cùng nhau. Sau đó, nữ diễn viên Như Ý Truyện còn được chính trợ lý của Ngô Hi Trạch hộ tống ra khỏi đây.

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Hà Hoằng San và Ngô Hi Trạch đã bị bắt gặp vào khách sạn cùng nhau - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên mà cặp đôi bị bắt gặp cùng nhau hẹn hò. Trước đó, vào tháng 3 năm nay, Hà Hoằng San cũng đã bị chụp lại khoảnh khắc cô và Ngô Hi Trạch tay trong tay dạo phố.

Dẫu vậy, dù hàng hàng loạt bằng chứng hai người hẹn hò là "rõ mười mươi" nhưng cặp đôi vẫn chưa từng lên tiếng về chuyện tình cảm. Theo Sina, hai nghệ sĩ bắt đầu tìm hiểu nhau kể từ khi hợp tác trong dự án cổ trang Như Mộng Lệnh và Hà Hoằng San hơn Ngô Hi Triệt 9 tuổi.

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Hà Hoằng San và Ngô Hi Trạch trong Như Mộng Lệnh - Ảnh: Internet

Hà Hoằng San là một trong những diễn viên nữ theo trường phái thực lực của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy được đánh giá cao về khả năng biểu cảm nhưng phải đến khi hóa thân vào Mai Tần trong Như Ý Truyện thì cô mới thực sự tỏa sáng. Kể từ đó, nữ diễn viên thừa thắng xông lên với loạt thành công trong Thiên Long Bát Bộ 2021, Lưu Kim Tuế Nguyệt, Cẩm Tâm Tựa Ngọc.

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Nhờ nhan sắc không tuổi của mình, Hà Hoằng San được đóng nhiều vai diễn đa dạng và kết hợp với các bạn diễn kém nhiều tuổi. Vào tháng 7 vừa qua, nữ diễn viên xác nhận sẽ nên duyên cùng với Đổng Tư Thành trong dự án ngôn tình 25 Giờ Yêu. Điều khiến nhiều khán giả thích thú là nam tài tử họ Đổng kém đàn chị của mình tới 10 tuổi nhưng cả hai lại vô cùng đẹp đôi.

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Đổng Tư Thành và Hà Hoằng San được đánh giá là đẹp đôi dù chênh nhau tận 10 tuổi - Ảnh: Internet

25 Giờ Yêu kể về chuyện tình của An Nhiên (Hà Hoằng San thủ vai) và Ngô Việt (Đổng Tư Thành đảm nhận). Trong khi An Nhiên là CEO của một công ty sản xuất game với tính cách kiêu ngạo thì Ngôn Việt lại có tính cách khiêm tốn, kiệm lời. Tuy vậy, cũng chính sự nhẹ nhàng của Ngôn Việt lại khiến cho trái tim của An Nhiên lay động.

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Ngay cả minh tinh Hoa Ngữ cũng có idol cho riêng mình. Tuy nhiên, có những tình huống dở khóc dở cười khi fan đóng cùng thần tượng của mình.

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Từ khóa:   Hà Hoằng San Ngô Hi Trạch Đổng Tư Thành sao Hoa ngữ sao châu Á

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