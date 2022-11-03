Lý Thấm 'vừa yêu kiều vừa lộng lẫy' khi diện đầm của nhà thiết kế người Việt

Nữ diễn viên Lý Thấm vừa qua đã xuất hiện vô cùng lộng lẫy khi diện thiết kế đầm tua rua đến từ Phạm Đăng Anh Thư - NTK người Việt.

Vào tối ngày 2/11 vừa qua, thông qua trang Weibo chính thức, công ty chủ quản của Lý Thấm đã đăng tải một bộ ảnh nữ diễn viên đang khởi sắc trong khung cảnh của mùa thu. Điều đáng chú ý trong bộ hình này đó chính là cô đã diện chiếc đầm đến từ nhà thiết kế người Việt - Phạm Đăng Anh Thư. Lý Thấm diện thiết kế của Phạm Đăng Anh Thư - Ảnh: Internet Thiết kế đính đá pha xuyên thấu với điểm nhấn ở ngực đã làm tôn lên vẻ đẹp của Lý Thấm. Bên cạnh đó, vòng hai nhỏ nhắn của cô cũng được khen ngợi hết lời. Một số bình luận dưới bài viết: "Chiếc váy lộng lẫy quá", "Lý Thấm trông như nàng tiên vậy",...

Nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư cho biết, chính ê-kíp của Lý Thấm đã liên hệ cho cô và đề nghị hợp tác. Stylist của người đẹp họ Lý đã chọn từ mẫu có sẵn của cô rồi điều chỉnh một số chi tiết để phù hợp với Lý Thấm hơn.

Phạm Đăng Anh Thư là một nhà thiết kế từng hợp tác với nhiều tên tuổi lớn và đưa thiết kế của mình vươn ra thế giới khi được vinh dự giới thiệu bộ sưu tập tại Western Canada Fashion Week - Ảnh: Internet Trước Lý Thấm, Phạm Đăng Anh Thư đã từng hợp tác vài lần với một mỹ nhân Hoa ngữ khác, đó là Địch Lệ Nhiệt Ba. Cụ thể, vào đầu năm 2022, ê-kíp của người đẹp Tân Cương đã diện bộ đầm lấy cảm hứng từ ánh sao của cô. Sau khi bộ ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba được đăng tải lên Weibo, đã xuất hiện hàng trăm nghìn bình luận khen ngợi cô và thiết kế lộng lẫy này. Địch Lệ Nhiệt Ba diện bộ đầm ôm sát, được may bằng chất liệu ren Pháp, đính thủ công đá Swarovski của Phạm Đăng Anh Thư - Ảnh: Internet Địch Lệ Nhiệt Ba trong mẫu đầm cảm hứng bầu trời sao - Ảnh: Internet Đến tháng 9 vừa qua, Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục diện bộ đầm ôm sát, được may bằng chất liệu ren Pháp, đính thủ công đá Swarovski của Phạm Đăng Anh Thư để quay quảng cáo cho một thương hiệu về thời trang, mỹ phẩm. Nhà thiết kế này cho biết, stylist của nữ diễn viên đã đặt may từ hai tháng trước và sau khi nhận váy thì phía ngôi sao Hoa ngữ đã vui cùng hài lòng ngỏ ý muốn tiếp tục hợp tác với cô.

Sau 'Thỉnh Quân', Lý Thấm hé lộ những dự định tiếp theo trong sự nghiệp Lý Thấm đã có những chia sẻ về dự định sắp tới của cô sau khi đóng xong "Thỉnh Quân" với Nhậm Gia Luân.

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