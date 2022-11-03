Lý Thấm 'vừa yêu kiều vừa lộng lẫy' khi diện đầm của nhà thiết kế người Việt

Sao quốc tế 03/11/2022 16:53

Nữ diễn viên Lý Thấm vừa qua đã xuất hiện vô cùng lộng lẫy khi diện thiết kế đầm tua rua đến từ Phạm Đăng Anh Thư - NTK người Việt.

Vào tối ngày 2/11 vừa qua, thông qua trang Weibo chính thức, công ty chủ quản của Lý Thấm đã đăng tải một bộ ảnh nữ diễn viên đang khởi sắc trong khung cảnh của mùa thu. Điều đáng chú ý trong bộ hình này đó chính là cô đã diện chiếc đầm đến từ nhà thiết kế người Việt - Phạm Đăng Anh Thư.

ly tham 1
Lý Thấm diện thiết kế của Phạm Đăng Anh Thư - Ảnh: Internet

Thiết kế đính đá pha xuyên thấu với điểm nhấn ở ngực đã làm tôn lên vẻ đẹp của Lý Thấm. Bên cạnh đó, vòng hai nhỏ nhắn của cô cũng được khen ngợi hết lời. Một số bình luận dưới bài viết: "Chiếc váy lộng lẫy quá", "Lý Thấm trông như nàng tiên vậy",...

ly tham 2

Nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư cho biết, chính ê-kíp của Lý Thấm đã liên hệ cho cô và đề nghị hợp tác. Stylist của người đẹp họ Lý đã chọn từ mẫu có sẵn của cô rồi điều chỉnh một số chi tiết để phù hợp với Lý Thấm hơn.

ly tham 3
Phạm Đăng Anh Thư là một nhà thiết kế từng hợp tác với nhiều tên tuổi lớn và đưa thiết kế của mình vươn ra thế giới khi được vinh dự giới thiệu bộ sưu tập tại Western Canada Fashion Week - Ảnh: Internet

Trước Lý Thấm, Phạm Đăng Anh Thư đã từng hợp tác vài lần với một mỹ nhân Hoa ngữ khác, đó là Địch Lệ Nhiệt Ba. Cụ thể, vào đầu năm 2022, ê-kíp của người đẹp Tân Cương đã diện bộ đầm lấy cảm hứng từ ánh sao của cô. Sau khi bộ ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba được đăng tải lên Weibo, đã xuất hiện hàng trăm nghìn bình luận khen ngợi cô và thiết kế lộng lẫy này.

ly tham 4
Địch Lệ Nhiệt Ba  diện bộ đầm ôm sát, được may bằng chất liệu ren Pháp, đính thủ công đá Swarovski của Phạm Đăng Anh Thư - Ảnh: Internet
ly tham 5
Địch Lệ Nhiệt Ba trong mẫu đầm cảm hứng bầu trời sao - Ảnh: Internet

Đến tháng 9 vừa qua, Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục diện bộ đầm ôm sát, được may bằng chất liệu ren Pháp, đính thủ công đá Swarovski của Phạm Đăng Anh Thư để quay quảng cáo cho một thương hiệu về thời trang, mỹ phẩm. Nhà thiết kế này cho biết, stylist của nữ diễn viên đã đặt may từ hai tháng trước và sau khi nhận váy thì phía ngôi sao Hoa ngữ đã vui cùng hài lòng ngỏ ý muốn tiếp tục hợp tác với cô.

Sau 'Thỉnh Quân', Lý Thấm hé lộ những dự định tiếp theo trong sự nghiệp

Sau 'Thỉnh Quân', Lý Thấm hé lộ những dự định tiếp theo trong sự nghiệp

Lý Thấm đã có những chia sẻ về dự định sắp tới của cô sau khi đóng xong "Thỉnh Quân" với Nhậm Gia Luân.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Thấm Địch Lệ Nhiệt Ba sao Hoa ngữ làng sao sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Sau 'Thỉnh Quân', Lý Thấm hé lộ những dự định tiếp theo trong sự nghiệp

Sau 'Thỉnh Quân', Lý Thấm hé lộ những dự định tiếp theo trong sự nghiệp

'Chua xót' như Lý Thấm: Đóng vai phụ nổi như cồn, vươn lên được đóng chính lại bị chê tơi tả

'Chua xót' như Lý Thấm: Đóng vai phụ nổi như cồn, vươn lên được đóng chính lại bị chê tơi tả

Nhan sắc của Lý Thấm 'dậy sóng' khi hóa tân nương của Nhậm Gia Luân trong Thỉnh Quân

Nhan sắc của Lý Thấm 'dậy sóng' khi hóa tân nương của Nhậm Gia Luân trong Thỉnh Quân

Thỉnh Quân càng về cuối càng flop, Nhậm Gia Luân và Lý Thấm có phải là nguyên nhân chính?

Thỉnh Quân càng về cuối càng flop, Nhậm Gia Luân và Lý Thấm có phải là nguyên nhân chính?

Những thành tích và tranh cãi xuất hiện sau khi phim của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm phát sóng

Những thành tích và tranh cãi xuất hiện sau khi phim của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm phát sóng

Ngất ngây trước nhan sắc thanh tú của Lý Thấm dù đã bước qua tuổi 30

Ngất ngây trước nhan sắc thanh tú của Lý Thấm dù đã bước qua tuổi 30

TIN MỚI NHẤT

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 37 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI