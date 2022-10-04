Thỉnh Quân hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả khi có sự tham gia của Lý Thấm và Nhậm Gia Luân.

Bộ phim "Thỉnh Quân" đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả khi có sự tham gia của Lý Thấm và Nhậm Gia Luân. Cụ thể, sau khi phát sóng, "Thỉnh Quân" được đánh giá 6.4 điểm trên Douban với hơn 25.000 lượt đánh giá với tỉ lệ đánh giá 5 sao chiếm 26.7%, 4 sao chiếm 15.8%, 3 sao chiếm 20.8%, 2 sao chiếm 21.7%, 1 sao chiếm 15.1%. Tính đến hiện tại, điểm số này được đánh giá là tạm ổn so với mặt bằng chung.

Thành tích của Thỉnh Quân trên Vlinkage khá ấn tượng, đứng top 1 bảng chỉ số truyền thông Vlinkage. Thỉnh Quân cũng là bộ phim tiếp theo có cả nam chính và nữ chính vượt mốc 9.0 trong bảng chỉ số nhân vật của Vlinkage. Ngoài ra, chỉ số của nhân vật Lục Viêm đạt 9.11 (vượt 9.0 trong 8 ngày liên tiếp, 9.11 là chỉ số cao nhất hiện tại). Trong khi đó, nhân vật Vu Đăng Đăng cũng không hề kém cạnh với số điểm 9.02.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, phim cũng gây không ít tranh cãi. Theo đó, một số khán giả vì chất giọng của Nhậm Gia Luân đã không hài lòng về phim. Họ nhận xét rằng gọng của nam tài tử khiến họ thấy chán nản vì không đủ khí chất khi vào vai Lục Viêm. Ngoài ra, nhiều người xem còn phàn nàn về diễn xuất 1 màu của Nhậm Gia Luân. Đồng thời, khán giả cho rằng kỹ xảo phim trông khá “rẻ tiền”, không thực sự thu hút người xem.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-thanh-tich-va-tranh-cai-xuat-hien-sau-khi-phim-cua-nham-gia-luan-va-ly-tham-phat-song-509254.html