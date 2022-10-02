Phản ứng của người trong ngành khi đài từ của Nhậm Gia Luân bị nhận xét 'khá bất ổn'

Trong thời gian bộ phim "Thỉnh Quân" phát sóng, Nhậm Gia Luân không ít lần bị chê bai khi anh sử dụng giọng thật trong phim.

Thỉnh Quân do Nhậm Gia Luân và Lý Thấm đóng chính đang lên sóng và liên tục vào top có lượt xem cao, được thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Phim thuộc thể loại cổ trang giả tưởng, phim kể về chuyện tình lãng mạn giữa Lục Viêm (Nhậm Gia Luân) – chiến thần thời Cổ đại nửa người nửa yêu bị phong ấn ngàn năm trong cổ mộ, một tên ác ma khó gần trong nóng ngoài lạnh, có duyên tiền định với Vu Đăng Đăng (Lý Thấm) – nữ thổ phỉ thời dân quốc. Cha nàng là một Tróc yêu sư (Thầy bắt yêu) kỳ vọng trở thành Đại đương gia của Thanh Tuyền Trại. Kiếp trước, nàng là một thần nữ, vô tình gặp Tướng quân chiến quốc Lục Viêm là chân mệnh thiên tử của đời mình, hai người vừa gặp đã yêu.

Tuy nhiên, Nhậm Gia Luân không ít lần bị chê bai khi anh sử dụng giọng thật trong phim. Đa số đều cho rằng đài từ của nam diễn viên khá bất ổn, cột hơi không được vững dẫn tới khó nghe, mang lại cho khán giả cảm giác đuối và không thể tập trung xem. Ngay sau đó, các chuyên gia, những người trong giới lại đánh giá tích cực hơn và thậm chí còn dành lời khen cho nam diễn viên. Nhà phê bình phim Tan Fei (Đàm Phi) từng khen ngợi giọng gốc của Nhậm Gia Luân ổn. Ông cho rằng nếu nam diễn viên cố gắng thì khán giả nên ủng hộ. Điều này sẽ giúp nam diễn viên có ý thức hơn trong việc cải thiện kỹ năng của mình". hơn rất nhiều.

Về khoản diễn xuất, có thể thấy nam diễn viên đã có nhiều tiến bộ hơn thời Ngự Giao Ký và dừng lại ở mức tròn vai. Giờ chỉ cần khắc phục đài từ, thì chắc chắn khả năng phát triển sự nghiệp của Nhậm Gia Luân còn cao và xa hơn nữa. Thành tích của Thỉnh Quân trên Vlinkage khá ấn tượng, đứng top 1 bảng chỉ số truyền thông Vlinkage. Thỉnh Quân cũng là bộ phim tiếp theo có cả nam chính và nữ chính vượt mốc 9.0 trong bảng chỉ số nhân vật của Vlinkage. Theo đó, chỉ số của nhân vật Lục Viêmcủa Nhậm Gia Luân đã đạt 9.11 (vượt 9.0 trong 8 ngày liên tiếp, 9.11 là chỉ số cao nhất hiện tại).

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