Nhan sắc của Lý Thấm 'dậy sóng' khi hóa tân nương của Nhậm Gia Luân trong Thỉnh Quân

Hình ảnh Lý Thấm trong bộ hồng y tân nương tuyệt vọng giữa trời tuyết rơi khiến người xem trầm trồ và ngưỡng mộ.
- Những thành tích và tranh cãi xuất hiện sau khi phim của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm phát sóng
- Ngất ngây trước nhan sắc thanh tú của Lý Thấm dù đã bước qua tuổi 30
Phim truyền hình cổ trang - dân quốc Thỉnh Quân là bộ phim đầu tiên có sự kết hợp của 2 diễn viên Nhậm Gia Luân (vai Lục Viêm) và Lý Thấm (vai Vu Đăng Đăng). Đồng thời nội dung mới lạ khi xen kẽ giữa yếu tố cổ trang với dân quốc càng khiến khán giả mong chờ.
Mới đây, Thỉnh Quân lấy nước mắt của khán giả khi trong tập cuối cùng, hai nhân vật chính đều có màn tân hôn không trọn vẹn. Để cứu Đăng Đăng (Lý Thấm), Lục Viêm (Nhậm Gia Luân) đã lấy nguyên đan trong cơ thể để hồi sinh thánh nữ Vân Hi, diệt trừ Hắc thánh nữ. Sau khi đánh bại Hắc thánh nữ, Đăng Đăng hoảng loạn, hét gọi tên Lục Viêm khắp nơi, nhưng lúc này chẳng còn ai đáp lại nàng.
Bên cạnh đó, tạo hình Lý Thấm mặc hồng y tân nương trong Thỉnh Quân đã khiến nhiều người xao xuyến. Hình ảnh của nữ diễn viên mặc bộ đồ màu đỏ, đầu đeo trang sức lấp lánh đứng dưới trời tuyết rơi lại đẹp đến nao lòng. Một số người nhận xét, Lý Thấm mặc hồng y tân nương trong Thỉnh Quân đúng là dáng vẻ mỹ nhân bi thương dưới trời tuyết rơi.
Ngoài ra, hình ảnh Lý Thấm trong bộ hồng y tân nương tuyệt vọng giữa trời tuyết rơi khiến người xem nhói lòng. Cái kết của Thỉnh Quân bị chỉ trích là quá nhẫn tâm với cả hai nhân vật.
Kết thúc đau lòng của “Thỉnh Quân” khiến người xem không cầm được nước mắt, từ khoá “Thỉnh Quân đại kết cục khóc quá trời” cũng nhanh chóng chiếm vị trí No.5 trong top từ khóa được tình kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo.