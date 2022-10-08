Nhan sắc của Lý Thấm 'dậy sóng' khi hóa tân nương của Nhậm Gia Luân trong Thỉnh Quân

Phim truyền hình cổ trang - dân quốc Thỉnh Quân là bộ phim đầu tiên có sự kết hợp của 2 diễn viên Nhậm Gia Luân (vai Lục Viêm) và Lý Thấm (vai Vu Đăng Đăng). Đồng thời nội dung mới lạ khi xen kẽ giữa yếu tố cổ trang với dân quốc càng khiến khán giả mong chờ.

Mới đây, Thỉnh Quân lấy nước mắt của khán giả khi trong tập cuối cùng, hai nhân vật chính đều có màn tân hôn không trọn vẹn. Để cứu Đăng Đăng (Lý Thấm), Lục Viêm (Nhậm Gia Luân) đã lấy nguyên đan trong cơ thể để hồi sinh thánh nữ Vân Hi, diệt trừ Hắc thánh nữ. Sau khi đánh bại Hắc thánh nữ, Đăng Đăng hoảng loạn, hét gọi tên Lục Viêm khắp nơi, nhưng lúc này chẳng còn ai đáp lại nàng.