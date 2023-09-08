Kết thúc đã lâu, Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện vẫn 'ẵm' giải thưởng lớn trên đấu trường quốc tế

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Đi Đến Nơi Có Gió do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính đã nhận được giải ‘Phim dài tập xuất sắc nhất’ tại Giải thưởng truyền hình quốc tế Seoul (SDA) lần thứ 18.

Đi Đến Nơi Có Gió là một trong những dự án đánh dấu sự tái xuất màn ảnh nhỏ sau 16 năm của Lưu Diệc Phi . Phim kết thúc đã lâu nhưng vẫn còn nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Trước đó, dự án Mộng Hoa Lục của ‘Thần tiên tỷ tỷ’ cũng lọt danh sách đề cử của Liên hoan phim Truyền hình Quốc tế Seoul với 3 hạng mục: Phim bộ hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản hay nhất.

Ngoài ra, Lưu Diệc Phi cũng được gọi tên ở hạng mục ‘Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất’, tranh tài với dàn sao nổi tiếng như Suzy, Emili Koliandri, Nina Ellen Odegard,... Tuy nhiên, kết quả cuối cùng chỉ có Đi Đến Nơi Có Gió thành công ‘rinh’ giải thưởng.

Đi Đến Nơi Có Gió là bộ phim truyền hình thuộc thể loại tâm lý, chữa lành, về quê lập nghiệp, có bối cảnh xoay quanh cuộc sống nông thôn chốn điền viên. Nội dung phim kể về nữ chính Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi), một cô gái đến thôn Vân Miêu để để dành thời gian cho bản thân có thể nghỉ ngơi và điều chỉnh tâm trạng. Trước đó, cuộc sống Hồng Đậu vì một số chuyện xảy đến mà khiến trạng thái cô rơi xuống đáy vực, cũng vì vậy mà quyết định đến Vân Miêu.

Tại đây, Hứa Hồng Đậu gặp được Tạ Chi Dao (Lý Hiện) - chàng trai người bản địa từng quyết định từ bỏ công việc lương cao ở thành phố để trở về quê hương sống một cuộc đời bình dị. Trong quá trình tiếp xúc, cả hai dần bị lay động bởi tính cách và lý tưởng của đối phương, để rồi từ đó tình cảm nảy sinh tự lúc nào chẳng hay.