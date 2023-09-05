Câu Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi tung poster các nhân vật, hé lộ mối quan hệ phức tạp của nữ chính với các nam chính trong phim

Sao quốc tế 05/09/2023 13:01

Mới đây, đoàn phim Câu Chuyện Hoa Hồng đã tung ra poster các nhân vật, hé lộ mối quan hệ phức tạp của nữ chính Lưu Diệc Phi với các nam chính trong phim

Mới đây, đoàn phim Câu Chuyện Hoa Hồng đã tung ra poster của các nhân vật trong phim. Theo đó, loạt ảnh hé lộ tạo hình của các diễn viên trong phim như: Lưu Diệc Phi, Đồng Đại Vĩ, Lâm Canh Tân, Hoắc Kiến Hoa, Lâm Nhất, Bành Quán Anh...

Câu Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi tung poster các nhân vật, hé lộ mối quan hệ phức tạp của nữ chính với các nam chính trong phim - Ảnh 1Câu Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi tung poster các nhân vật, hé lộ mối quan hệ phức tạp của nữ chính với các nam chính trong phim - Ảnh 2Câu Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi tung poster các nhân vật, hé lộ mối quan hệ phức tạp của nữ chính với các nam chính trong phim - Ảnh 3Câu Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi tung poster các nhân vật, hé lộ mối quan hệ phức tạp của nữ chính với các nam chính trong phim - Ảnh 4Câu Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi tung poster các nhân vật, hé lộ mối quan hệ phức tạp của nữ chính với các nam chính trong phim - Ảnh 5Câu Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi tung poster các nhân vật, hé lộ mối quan hệ phức tạp của nữ chính với các nam chính trong phim - Ảnh 6Câu Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi tung poster các nhân vật, hé lộ mối quan hệ phức tạp của nữ chính với các nam chính trong phim - Ảnh 7

Được biết, trong dự án Câu chuyện hoa hồng, Lưu Diệc Phi đảm nhận vai Hoàng Diệc Mai (biệt danh Rose, tức hoa hồng). Cô sinh ra trong một gia đình tri thức và sớm bộc lộ năng khiếu về nghệ thuật.

Câu Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi tung poster các nhân vật, hé lộ mối quan hệ phức tạp của nữ chính với các nam chính trong phim - Ảnh 8Câu Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi tung poster các nhân vật, hé lộ mối quan hệ phức tạp của nữ chính với các nam chính trong phim - Ảnh 9Câu Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi tung poster các nhân vật, hé lộ mối quan hệ phức tạp của nữ chính với các nam chính trong phim - Ảnh 10Câu Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi tung poster các nhân vật, hé lộ mối quan hệ phức tạp của nữ chính với các nam chính trong phim - Ảnh 11

Ở tuổi trưởng thành, Diệc Mai gặp gỡ và phải lòng Trang Quốc Đông (Bành Quán Anh). Tuy nhiên, vì bỏ lỡ nhau, Diệc Mai kết hôn với Phương Hiệp Văn (Lâm Canh Tân) và có một đứa con. Mặc dù vậy, cuộc hôn nhân này cũng nhanh chóng đi vào hồi kết vì cả hai không tìm được tiếng nói chung. Sau đó, trong thời gian lập nghiệp, cô lại một lần nữa nảy sinh tình cảm với Phổ Gia Minh (Hoắc Kiến Hoa). Đáng tiếc, mối nhân duyên này một lần nữa không thành vì cả hai bị ngăn cách bởi sinh tử.

Đây được xem là cơ hội để Lưu Diệc Phi thử thách bản thân mình với một vai diễn nặng chiều sâu tâm lý. Bên cạnh đó, việc hoá thân vào người mẹ đơn thân trong bộ phim chắc chắn sẽ mang đến một “gia vị” mới mẻ cho cô trên màn ảnh.

Câu Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi tung poster các nhân vật, hé lộ mối quan hệ phức tạp của nữ chính với các nam chính trong phim - Ảnh 12

Trên thực tế, những tác phẩm gần đây do nữ diễn viên đóng chính như Đi đến nơi có gió, Mộng Hoa Lục đều chinh phục được phần đông khán giả. Diễn xuất của nữ diễn viên cũng dần được công nhận khi giành giải thưởng quan trọng nhất của Đêm hội Weibo 2022.

Câu Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi tung poster các nhân vật, hé lộ mối quan hệ phức tạp của nữ chính với các nam chính trong phim - Ảnh 13

Bên cạnh đó, gần đây, theo tiết lộ của Lâm Canh Tân, bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng đã quay được hơn nửa chặng đường và ekip đang gấp rút thực hiện những phân đoạn còn lại. Anh chàng cũng tiết lộ phim có khả năng sẽ ra mắt vào mùa hè năm 2024.

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Mộng Hoa Lục nhận được tin vui lớn nhờ vào Lưu Diệc Phi.

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