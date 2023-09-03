Mộng Hoa Lục kết thúc đã lâu nhưng vẫn nhận được tin vui lớn nhờ vào Lưu Diệc Phi

Sao quốc tế 03/09/2023 19:06

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Mộng Hoa Lục nhận được tin vui lớn nhờ vào Lưu Diệc Phi.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Lưu Diệc Phi đã nhận được đề cử 'Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất' với vai diễn Triệu Phán Nhi trong phim Mộng Hoa Lục tại Giải thưởng Gấu trúc vàng.

Mộng Hoa Lục kết thúc đã lâu nhưng vẫn nhận được tin vui lớn nhờ vào Lưu Diệc Phi - Ảnh 1

Được biết, Giải thưởng Gấu trúc vàng (Golden Panda Awards) là một trong bốn giải thưởng uy tín chính của Liên hoan phim truyền hình quốc gia Trung Quốc bên cạnh: Phi Thiên, Bạch Ngọc Lan, Kim Ưng.

Giải thưởng này được tổ chức hai năm một lần bởi Liên đoàn Văn học Nghệ thuật Trung Quốc và Chính phủ nhân dân tỉnh Tứ Xuyên. Theo đó, lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Thành Đô vào cuối tháng 9 năm nay.

Mộng Hoa Lục kết thúc đã lâu nhưng vẫn nhận được tin vui lớn nhờ vào Lưu Diệc Phi - Ảnh 2

Ngay sau khi lên sóng, Mộng Hoa Lục thành từ khóa hot của mạng xã hội Weibo. Khởi đầu từ 8.3 nhảy vọt đến 8.8 điểm tại nền tảng đánh giá phim Douban, đạt 1 tỉ lượt xem chỉ sau 1 tuần phát sóng. Bộ phim ngay lập tức vào top những phim truyền hình Hoa ngữ ăn khách nhất đầu năm 2022. Một số trang báo có tiếng tại Trung Quốc nhận xét Mộng Hoa Lục là một trong số ít phim cổ trang truyền hình đáng xem nhất trong 5 năm trở lại đây tại thị trường Hoa ngữ.

Mộng Hoa Lục kết thúc đã lâu nhưng vẫn nhận được tin vui lớn nhờ vào Lưu Diệc Phi - Ảnh 3

Bên cạnh đó, Mộng Hoa Lục được xem là dự án đánh dấu sự tái xuất màn ảnh nhỏ của Lưu Diệc Phi sau 16 năm vắng bóng. Cả nhan sắc và diễn xuất của 'Thần tiên tỷ tỷ' trong dự án này đều nhận được vô số lời khen ngợi. So với các hoa đán cùng thời, Lưu Diệc Phi vẫn giữ được độ hot, liên tục 'lên hương' trong sự nghiệp cũng như thăng hạng về nhan sắc.

Mộng Hoa Lục kết thúc đã lâu nhưng vẫn nhận được tin vui lớn nhờ vào Lưu Diệc Phi - Ảnh 4

Gần đây, Lưu Diệc Phi đã chính thức vào đoàn phim Câu Chuyện Hoa Hồng. Trong bức ảnh mà đoàn làm phim công bố, tạo hình Lưu Diệc Phi diện váy trễ vai, để tóc xõa một bên toát lên vẻ xinh đẹp, dịu dàng. 'Thần tiên tỷ tỷ' được đánh giá là hợp với tạo hình nhân vật Hoàng Diệc Mai trong Câu Chuyện Hoa Hồng với vai diễn là một tiểu thư lá ngọc cành vàng có tâm hồn nghệ thuật.

Lưu Diệc Phi gặp 'vận hạn', phim mới đang quay bị 'chỉ trích' làm phiền mọi người xung quanh

Lưu Diệc Phi gặp 'vận hạn', phim mới đang quay bị 'chỉ trích' làm phiền mọi người xung quanh

Những ngày qua, dự án Câu Chuyện Hoa Hồng do Lưu Diệc Phi và Hoắc Kiến Hoa đóng chính đã chính thức khởi quay. Tuy nhiên, mới đây, đoàn phim này bị chỉ trích vì làm phiền đến mọi người xung quanh.

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