Nam diễn viên từng bị Lưu Diệc Phi 'từ chối' tình cảm có sự nghiệp 'dậm chân tại chỗ' vì quá hiền

Sao quốc tế 06/09/2023 19:03

Dù có ngoại hình điển trai, diễn xuất tốt nhưng nam diễn viên này lại có sự nghiệp mãi 'dậm chân tại chỗ' vì quá hiền.

Chu Á Văn là nam diễn viên thực lực của màn ảnh Hoa Ngữ và thành danh từ bộ phim chính kịch Sấm Quan Đông. Bên cạnh đó, anh chàng còn được biết đến nhiều hơn với vai nam chính Dư Chiêm Ngao khi hợp tác với Châu Tấn trong bộ phim truyền hình Cao Lương Đỏ.

Nam diễn viên từng bị Lưu Diệc Phi 'từ chối' tình cảm có sự nghiệp 'dậm chân tại chỗ' vì quá hiền - Ảnh 1

Đáng chú ý, Chu Á Văn còn được biết đến là bạn học thân thiết của Lưu Diệc Phi. Thậm chí, anh chàng còn từng yêu thầm ‘Thần tiên tỷ tỷ’ trong suốt thời gian đi học và dành cho cô không ít đặc quyền chẳng khác gì bạn gái. Nhiều người từng bất ngờ khi người cuồng sạch sẽ như nam tài tử này từng không cho ai ngồi ở trên giường của mình trừ Lưu Diệc Phi.

Nam diễn viên từng bị Lưu Diệc Phi 'từ chối' tình cảm có sự nghiệp 'dậm chân tại chỗ' vì quá hiền - Ảnh 2

Được biết, Chu Á Văn từng tỏ tình với Lưu Diệc Phi nhưng bị cô từ chối. ‘Thần tiên tỷ tỷ’ cho biết cô chỉ muốn làm bạn với anh. Sau đó, Chu Á Văn cũng không còn muốn nhắc tới chuyện này nữa. Cũng vì thế mà họ có thể duy trì tình bạn một thời gian dài. Dù vậy, nhiều người thấy tiếc cho Chu Á Văn vì không thể chiếm được tình cảm của Lưu Diệc Phi dù anh có ngoại hình điển trai cộng thêm có tài năng.

Nam diễn viên từng bị Lưu Diệc Phi 'từ chối' tình cảm có sự nghiệp 'dậm chân tại chỗ' vì quá hiền - Ảnh 3

Về phần Lưu Diệc Phi, sau này, cô ít nhắc tới người bạn học hơn tuổi này. Được biết, cả hai từ lâu đã không còn công khai trao đổi vì lo sợ bị dân mạng ‘thêu dệt’ chuyện không hay. Lần cuối Lưu Diệc Phi và Chu Á Văn công khai ủng hộ nhau là khi ‘Thần tiên tỷ tỷ’ đến dự đám cưới của nam diễn viên và là khách mời danh dự bậc nhất.

Nam diễn viên từng bị Lưu Diệc Phi 'từ chối' tình cảm có sự nghiệp 'dậm chân tại chỗ' vì quá hiền - Ảnh 4

Chu Á Văn bắt đầu diễn xuất từ năm 2003. Những năm đó, anh thường xuyên đóng các kiểu phim văn nghệ, về chiến tranh, ít thu hút fan. Nhưng hình tượng nghiêm túc, nam tính cùng vẻ ngoài điển trai giúp cho Chu Á Văn có khởi đầu khá thuận lợi và lọt vào ‘mắt xanh’ của các đạo diễn.

Nam diễn viên từng bị Lưu Diệc Phi 'từ chối' tình cảm có sự nghiệp 'dậm chân tại chỗ' vì quá hiền - Ảnh 5

Nhờ bộ phim Cao Lương Đỏ đã giúp Chu Á Văn mang về cho mình giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan truyền hình Thượng Hải lần thứ 21 và Giải thưởng truyền hình cầu vồng Châu Á lần thứ 3.

Nam diễn viên từng bị Lưu Diệc Phi 'từ chối' tình cảm có sự nghiệp 'dậm chân tại chỗ' vì quá hiền - Ảnh 6

Tuy nhiên, vài năm nay, Chu Á Văn cũng chỉ có những kiểu vai hiền lành, tử tế, ít đột phá. Nhiều người cho rằng một phần là do anh khá hiền và ít nói. Nam diễn viên không đi show nhiều nên độ nhận diện kém hơn các nam thần đàn em. Cũng vì thế anh mãi ‘dậm chân tại chỗ’.

Năm 2013, Chu Á Văn kết hôn với bạn gái lâu năm Thẩm Giai Ni và có 2 thiên thần nhỏ đáng yêu. Anh chàng ít nói về bà xã nhưng gia đình anh sống rất viên mãn, không chịu điều tiếng như nhiều sao nam khác.

Nam diễn viên từng bị Lưu Diệc Phi 'từ chối' tình cảm có sự nghiệp 'dậm chân tại chỗ' vì quá hiền - Ảnh 7

Thời gian gần đây, Chu Á Văn gây chú ý khi tham gia các dự án mới như Quyền Lực Vương Triều, Trò Chơi 10 Ngày, Trường Tân Hồ,... Những dự án này được coi là bước đột phá mới trong sự nghiệp của Chu Á Văn.

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