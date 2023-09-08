Hồ Ca tiết lộ lý do ngại đóng phim chung với Lâm Tâm Như

Hồ Ca từng nói rằng anh ngại hợp tác với Lâm Tâm Như, thậm chí Hoắc Kiến Hoa cũng không phủ nhận điều này.

Hồ Ca từng nói rằng anh ngại hợp tác với Lâm Tâm Như, ngay cả chồng cô là Hoắc Kiến Hoa cũng nhận ra điều này. Cụ thể, Lâm Tâm Như có thói quen thích uống rượu vang, các diễn viên nam cùng làm việc với cô khó có thể tránh khỏi lời mời của cô. Đặc biệt sau giờ làm việc, cô sẽ mời họ uống vài ly để giải tỏa mệt mỏi.

Trong một lần, Lâm Tâm Như hợp tác với Hồ Ca trong một tác phẩm, sau khi kết thúc, Hồ Ca cảm thấy quan hệ giữa hai người có chút khác biệt, dù sao lúc đó họ cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu. Hai người xa lạ, ngay cả những diễn viên chuyên nghiệp nhất cũng không thể ngay lập tức trở nên quen thuộc và thể hiện sự thân thiết như với phong cách của Lâm Tâm Như.

Để gần nhau hơn, lúc đó người trợ lý của Lâm Tâm Như đề nghị Hồ Ca đi gặp cô uống vài ly, như vậy sẽ có nhiều chủ đề để nói và họ có thể thảo luận về kịch bản. Cứ như vậy, trong khoảng thời gian đó hai người thường xuyên uống rượu, nhưng bản thân Hồ Ca cũng không phải người thích uống rượu nên nói rằng không muốn hợp tác với Lâm Tâm Như.

Đây đều là bông đùa giữa các diễn viên, nhưng nó cũng khẳng định rằng đúng là làm việc với Lâm Tâm Như phải uống rất nhiều rượu vì thói quen và sở thích của cô.

Hiện tại, Lâm Tâm Như đã trở về Đài Loan để tập trung phát triển sự nghiệp ở đây. Cô không chỉ là diễn viên, đồng thời cũng trở thành nhà sản xuất và sự nghiệp của cô có những bước phát triển mới. Về cuộc sống hôn nhân của Lâm Tâm Như cũng rất hạnh phúc. Chồng cô là Hoắc Kiến Hoa đã tạm dừng công việc, chọn ở nhà làm hậu phương để giúp cô và chăm sóc con gái. Có thể nói hiện Lâm Tâm Như có một cuộc sống viên mãn.

Hoắc Kiến Hoa từng yêu thầm Lâm Tâm Như trong suốt 10 năm mới dám tỏ tình đến cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ của Cbiz Hoắc Kiến Hoa đã yêu Lâm Tâm Như ngay từ khi gặp cô nhưng không dám chủ động theo đuổi nên cả hai từng là bạn thân trong suốt 10 năm trước khi hẹn hò và kết hôn.

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