Ngưỡng mộ hạnh phúc của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa trong ngày kỷ niệm 'về chung một nhà'

Mới đây, nhân kỷ niệm 7 năm về chung nhà, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã cùng nhau trải qua buổi tối hẹn hò cực ngọt ngào. Nữ diễn viên chỉ đăng tải khoảnh khắc cô cùng Hoắc Kiến Hoa cụng li kèm những icon thể hiện kỷ niệm 7 năm ngày cưới.

Qua 7 năm chung sống và đối mặt với vô số những nghi vấn rạn nứt tình cảm hay ly hôn, nhưng cho tới nay cuộc hôn nhân giữa Lâm Tâm Như cùng Hoắc Kiến Hoa vẫn luôn ngọt ngào.

Năm 2005, cặp đôi "trai tài gái sắc" Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa gặp nhau trong "Tàu điện ngầm" rồi bén duyên. Không chỉ là vợ chồng, họ còn đồng hành trên màn ảnh, đóng chung nhiều tác phẩm như "Khuynh thế hoàng phi", "Hoa đăng sơ thượng"...

Tuy nhiên, sau khi lập gia đình, sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa chững lại thấy rõ. Trước đây, anh là 1 trong những nam diễn viên hàng đầu. Thế nhưng, hiện tại, Hoắc Kiến Hoa gần như biến mất khỏi giới giải trí, lui hẳn về làm hậu phương cho vợ. Sau khi anh kết hôn, người quản lý lâu năm cũng bất ngờ xin nghỉ việc. Chính Hoắc Kiến Hoa trên 1 chương trình truyền hình cũng tự thừa nhận rằng danh tiếng của anh đã sa sút.

Trái ngược lại, Lâm Tâm Như hoạt động năng nổ ở Đài Loan trong cả 2 vai trò nhà sản xuất lẫn diễn viên, gặt hái nhiều thành công mới. Song, về phần Lâm Tâm Như, cô rất ủng hộ việc ông xã quay trở lại công việc, sau nhiều năm tập trung chăm sóc con gái ở nhà.

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như sinh năm 1976, hoạt động trong giới giải trí đã gần 30 năm. Cô là ngôi sao đa tài, được nhiều khán giả yêu mến. Lâm Tâm Như đóng nhiều phim như "Ma cung mị ảnh", "Kinh thành nhà số 81"... Gần đây, cô đóng "Những rắc rối khi khởi nghiệp", series "Hoa đăng sơ thượng"...

Ngôi sao sinh năm 1979 Hoắc Kiến Hoa được biết đến là một nam diễn viên thực lực, với những tác phẩm giá trị như "Kiến quân đại nghiệp", "Bao giờ trăng sáng"...