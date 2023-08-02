Ngưỡng mộ hạnh phúc của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa trong ngày kỷ niệm 'về chung một nhà'

Sao quốc tế 02/08/2023 14:50

Mới đây, nhân kỷ niệm 7 năm về chung nhà, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã cùng nhau trải qua buổi tối hẹn hò cực ngọt ngào.

Qua 7 năm chung sống và đối mặt với vô số những nghi vấn rạn nứt tình cảm hay ly hôn, nhưng cho tới nay cuộc hôn nhân giữa Lâm Tâm Như cùng Hoắc Kiến Hoa vẫn luôn ngọt ngào.

Mới đây, nhân kỷ niệm 7 năm về chung nhà, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã cùng nhau trải qua buổi tối hẹn hò cực ngọt ngào. Nữ diễn viên chỉ đăng tải khoảnh khắc cô cùng Hoắc Kiến Hoa cụng li kèm những icon thể hiện kỷ niệm 7 năm ngày cưới.

Ngưỡng mộ hạnh phúc của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa trong ngày kỷ niệm 'về chung một nhà' - Ảnh 1Ngưỡng mộ hạnh phúc của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa trong ngày kỷ niệm 'về chung một nhà' - Ảnh 2

Năm 2005, cặp đôi "trai tài gái sắc" Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa gặp nhau trong "Tàu điện ngầm" rồi bén duyên. Không chỉ là vợ chồng, họ còn đồng hành trên màn ảnh, đóng chung nhiều tác phẩm như "Khuynh thế hoàng phi", "Hoa đăng sơ thượng"...

Tuy nhiên, sau khi lập gia đình, sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa chững lại thấy rõ. Trước đây, anh là 1 trong những nam diễn viên hàng đầu. Thế nhưng, hiện tại, Hoắc Kiến Hoa gần như biến mất khỏi giới giải trí, lui hẳn về làm hậu phương cho vợ. Sau khi anh kết hôn, người quản lý lâu năm cũng bất ngờ xin nghỉ việc. Chính Hoắc Kiến Hoa trên 1 chương trình truyền hình cũng tự thừa nhận rằng danh tiếng của anh đã sa sút.

Trái ngược lại, Lâm Tâm Như hoạt động năng nổ ở Đài Loan trong cả 2 vai trò nhà sản xuất lẫn diễn viên, gặt hái nhiều thành công mới. Song, về phần Lâm Tâm Như, cô rất ủng hộ việc ông xã quay trở lại công việc, sau nhiều năm tập trung chăm sóc con gái ở nhà.

Ngưỡng mộ hạnh phúc của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa trong ngày kỷ niệm 'về chung một nhà' - Ảnh 3

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như sinh năm 1976, hoạt động trong giới giải trí đã gần 30 năm. Cô là ngôi sao đa tài, được nhiều khán giả yêu mến. Lâm Tâm Như đóng nhiều phim như "Ma cung mị ảnh", "Kinh thành nhà số 81"... Gần đây, cô đóng "Những rắc rối khi khởi nghiệp", series "Hoa đăng sơ thượng"...

Ngôi sao sinh năm 1979 Hoắc Kiến Hoa được biết đến là một nam diễn viên thực lực, với những tác phẩm giá trị như "Kiến quân đại nghiệp", "Bao giờ trăng sáng"...

Mỹ nhân từng đi qua cuộc đời Hoắc Kiến Hoa: Đẹp hơn Lâm Tâm Như, sở hữu tài sản trăm tỷ, viên mãn bên chồng thiếu gia nhà tỷ phú

Mỹ nhân từng đi qua cuộc đời Hoắc Kiến Hoa: Đẹp hơn Lâm Tâm Như, sở hữu tài sản trăm tỷ, viên mãn bên chồng thiếu gia nhà tỷ phú

'Người yêu cũ' của Hoắc Kiến Hoa luôn được nhắc đến là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của làng giải trí Hoa ngữ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Tâm Như Hoắc Kiến Hoa sao hoa ngữ sao châu á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Mỹ nhân từng đi qua cuộc đời Hoắc Kiến Hoa: Đẹp hơn Lâm Tâm Như, sở hữu tài sản trăm tỷ, viên mãn bên chồng thiếu gia nhà tỷ phú

Mỹ nhân từng đi qua cuộc đời Hoắc Kiến Hoa: Đẹp hơn Lâm Tâm Như, sở hữu tài sản trăm tỷ, viên mãn bên chồng thiếu gia nhà tỷ phú

Bất ngờ trước phản ứng của Hoắc Kiến Hoa khi nhìn thấy Lâm Tâm Như đóng cảnh thân mật với bạn diễn nam

Bất ngờ trước phản ứng của Hoắc Kiến Hoa khi nhìn thấy Lâm Tâm Như đóng cảnh thân mật với bạn diễn nam

Từng bị bạn bè góp ý về tiêu chuẩn chọn bạn đời, cuối cùng Lâm Tâm Như khiến người khác phải ngưỡng mộ với mối tình cực đẹp

Từng bị bạn bè góp ý về tiêu chuẩn chọn bạn đời, cuối cùng Lâm Tâm Như khiến người khác phải ngưỡng mộ với mối tình cực đẹp

Điểm qua nhan sắc cùng thần thái của Lâm Tâm Như, Triệu Lệ Dĩnh, Phạm Băng Băng tuổi 18, ai mới là mỹ nhân thiên hạ thật sự?

Điểm qua nhan sắc cùng thần thái của Lâm Tâm Như, Triệu Lệ Dĩnh, Phạm Băng Băng tuổi 18, ai mới là mỹ nhân thiên hạ thật sự?

Ảnh hiếm tạo hình tân nương của Trần Đô Linh, 'chị gái' Bạch Lộc xinh xắn ăn đứt Dương Tử ở 'Trường tương tư'

Ảnh hiếm tạo hình tân nương của Trần Đô Linh, 'chị gái' Bạch Lộc xinh xắn ăn đứt Dương Tử ở 'Trường tương tư'

Netizen đòi 'giải cứu' Bạch Kính Đình vì sắp sửa nên duyên với Angelababy trong dự án mới của nhà sản xuất phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi

Netizen đòi 'giải cứu' Bạch Kính Đình vì sắp sửa nên duyên với Angelababy trong dự án mới của nhà sản xuất phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 1 giờ 49 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn