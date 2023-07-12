Điểm qua nhan sắc cùng thần thái của Lâm Tâm Như, Triệu Lệ Dĩnh, Phạm Băng Băng tuổi 18, ai mới là mỹ nhân thiên hạ thật sự?

Sao quốc tế 12/07/2023 09:41

Loạt ảnh các nữ diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ khi ở tầm tuổi 18 được công bố, cùng đoán xem ai mới là người xinh đẹp nhất lúc bấy giờ nhé!

Ở tuổi 18, có những người đẹp chưa đạt độ chín muồi nhan sắc, song cũng có những người đẹp dường như không hề thay đổi theo thời gian.

 

Điểm qua nhan sắc cùng thần thái của Lâm Tâm Như, Triệu Lệ Dĩnh, Phạm Băng Băng tuổi 18, ai mới là mỹ nhân thiên hạ thật sự? - Ảnh 1
Phạm Băng Băng năm 18 tuổi hầu như không thay đổi so với bây giờ, cô là một người đẹp tự nhiên và bảo dưỡng nhan sắc rất tốt 

Điểm qua nhan sắc cùng thần thái của Lâm Tâm Như, Triệu Lệ Dĩnh, Phạm Băng Băng tuổi 18, ai mới là mỹ nhân thiên hạ thật sự? - Ảnh 2
Trịnh Sảng ra mắt với bộ phim "Cùng ngắm mưa sao băng" khi mới 18 tuổi. Vẻ ngoài trong trẻo, thuần khiết của cô cho đến nay vẫn vẹn nguyên trong kí ức của nhiều khán giả
Điểm qua nhan sắc cùng thần thái của Lâm Tâm Như, Triệu Lệ Dĩnh, Phạm Băng Băng tuổi 18, ai mới là mỹ nhân thiên hạ thật sự? - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh năm 18 tuổi hơi mập nhưng điều đó không ảnh hưởng chút nào đến ngoại hình
Điểm qua nhan sắc cùng thần thái của Lâm Tâm Như, Triệu Lệ Dĩnh, Phạm Băng Băng tuổi 18, ai mới là mỹ nhân thiên hạ thật sự? - Ảnh 4
Thời điểm 17, 18 tuổi được gọi là "đỉnh cao nhan sắc" với Lưu Diệc Phi. Không ai có thể phủ nhận khí chất "thần tiên" của người đẹp
Điểm qua nhan sắc cùng thần thái của Lâm Tâm Như, Triệu Lệ Dĩnh, Phạm Băng Băng tuổi 18, ai mới là mỹ nhân thiên hạ thật sự? - Ảnh 5
Dương Mịch khi đó ăn mặc còn quê, đường nét cũng không đẹp như hiện  tại 
Điểm qua nhan sắc cùng thần thái của Lâm Tâm Như, Triệu Lệ Dĩnh, Phạm Băng Băng tuổi 18, ai mới là mỹ nhân thiên hạ thật sự? - Ảnh 6
Lâm Tâm Như gây ấn tượng với nhan sắc nữ tính cùng đôi mắt to tròn đáng yêu. Thời điểm này, nàng "Hạ Tử Vy" vẫn chưa chỉnh lại hàm răng khấp khểnh
Điểm qua nhan sắc cùng thần thái của Lâm Tâm Như, Triệu Lệ Dĩnh, Phạm Băng Băng tuổi 18, ai mới là mỹ nhân thiên hạ thật sự? - Ảnh 7
Lý Tiểu Lộ vốn có gia cảnh tương đối khá giả nên cách ăn mặc vào thời điểm đó cũng tương đối thời trang, cô còn đeo đồng hồ trên tay

 

Tiểu hoa diễn dở nhất lứa 85 nhưng vẫn khiến Triệu Lệ Dĩnh - Lưu Diệc Phi lo lắng

Tiểu hoa diễn dở nhất lứa 85 nhưng vẫn khiến Triệu Lệ Dĩnh - Lưu Diệc Phi lo lắng

Dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng tiểu hoa này lại khiến các tiểu hoa khác phải dè chừng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Tâm Như Lưu Diệc Phi Phạm Băng Băng Tin tức giải trí Tin sao Hoa Ngữ

TIN LIÊN QUAN

Tiểu hoa diễn dở nhất lứa 85 nhưng vẫn khiến Triệu Lệ Dĩnh - Lưu Diệc Phi lo lắng

Tiểu hoa diễn dở nhất lứa 85 nhưng vẫn khiến Triệu Lệ Dĩnh - Lưu Diệc Phi lo lắng

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/7/2023: Lưu Diệc Phi kiểm sát cân nặng dễ dàng khi quay phim, Bạch Lộc có thù lao cao hơn trước nhờ lưu lượng gia tăng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/7/2023: Lưu Diệc Phi kiểm sát cân nặng dễ dàng khi quay phim, Bạch Lộc có thù lao cao hơn trước nhờ lưu lượng gia tăng?

Lưu Diệc Phi bị bắt gặp đang mua sắm đồ hiệu, nhan sắc qua ảnh chưa chỉnh sửa như thế nào mà gây chú ý?

Lưu Diệc Phi bị bắt gặp đang mua sắm đồ hiệu, nhan sắc qua ảnh chưa chỉnh sửa như thế nào mà gây chú ý?

Lâm Canh Tân chính thức trở thành 'chồng cũ' của Lưu Diệc Phi trong Câu Chuyện Hoa Hồng

Lâm Canh Tân chính thức trở thành 'chồng cũ' của Lưu Diệc Phi trong Câu Chuyện Hoa Hồng

Phạm Băng Băng diện đầm đen, thả dáng lả lơi tại Paris Fashion Week

Phạm Băng Băng diện đầm đen, thả dáng lả lơi tại Paris Fashion Week

Bất ngờ bị chê, danh hiệu 'tượng đài' nhan sắc của Phạm Băng Băng liệu còn trụ vững?

Bất ngờ bị chê, danh hiệu 'tượng đài' nhan sắc của Phạm Băng Băng liệu còn trụ vững?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 49 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 19 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 2 giờ 15 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn