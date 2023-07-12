Điểm qua nhan sắc cùng thần thái của Lâm Tâm Như, Triệu Lệ Dĩnh, Phạm Băng Băng tuổi 18, ai mới là mỹ nhân thiên hạ thật sự?

Loạt ảnh các nữ diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ khi ở tầm tuổi 18 được công bố, cùng đoán xem ai mới là người xinh đẹp nhất lúc bấy giờ nhé!
- Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/7/2023: Lưu Diệc Phi kiểm sát cân nặng dễ dàng khi quay phim, Bạch Lộc có thù lao cao hơn trước nhờ lưu lượng gia tăng?
- Lưu Diệc Phi bị bắt gặp đang mua sắm đồ hiệu, nhan sắc qua ảnh chưa chỉnh sửa như thế nào mà gây chú ý?
Ở tuổi 18, có những người đẹp chưa đạt độ chín muồi nhan sắc, song cũng có những người đẹp dường như không hề thay đổi theo thời gian.