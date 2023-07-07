Bất ngờ bị chê, danh hiệu 'tượng đài' nhan sắc của Phạm Băng Băng liệu còn trụ vững?

Sao quốc tế 07/07/2023 23:04

Lần hiếm hoi Phạm Băng Băng không được đánh giá cao trong khoảng ăn mặc.

Gần đây, “tượng đài” nhan sắc họ Phạm khiến dân tình một phen “ngã ngửa” khi xuất hiện đầy khác lạ trong khung hình “nhá hàng” của nhà mốt Ý - Tony Ward Couture. Trước thềm sự kiện, cô nàng được nhà mốt “chọn mặt gửi vàng” diện bộ cánh lưới đan ôm sát được cắt xẻ táo bạo. Người hâm mộ không khỏi chờ mong visual của nữ thần họ Phạm sẽ ngời sáng với sắc da trắng ngần dưới tông xanh lục bích. 

Bất ngờ bị chê, danh hiệu 'tượng đài' nhan sắc của Phạm Băng Băng liệu còn trụ vững? - Ảnh 1
 
Bất ngờ bị chê, danh hiệu 'tượng đài' nhan sắc của Phạm Băng Băng liệu còn trụ vững? - Ảnh 2
Phạm Băng Băng bất ngờ bị chê trong bộ váy của nhà mốt Ý.

Không ít bình luận thẳng thắn “chê” sự thiếu tận tâm cũng như tỉ mỉ của đội hình ê-kíp khi chọn kiểu tóc cùng tông trang điểm “kém sang”, không tôn được visual thu hút vốn có của nàng thơ. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự tiếc nuối về tổng thể tạo hình của người đẹp Sơn Đông khi đứng cạnh dàn giai nhân quốc tế.

Bất ngờ bị chê, danh hiệu 'tượng đài' nhan sắc của Phạm Băng Băng liệu còn trụ vững? - Ảnh 3
Phạm Băng Băng hoạt động mạnh mẽ ở thị trường quốc tế từ sau khi bị cấm sóng ở quê nhà do bê bối trốn thuế. 

Năm 2018, giữa lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, là ngôi sao được săn đón nhất nhì giới giải trí Hoa ngữ, Phạm Băng Băng vướng bê bối trốn thuế.  Vụ việc khiến cô bị phạt và truy thu 883 triệu nhân dân tệ (128 triệu USD). Nữ diễn viên sau đó viết thư tay xin lỗi khán giả, nhưng dư luận vẫn phẫn nộ.

Bất ngờ bị chê, danh hiệu 'tượng đài' nhan sắc của Phạm Băng Băng liệu còn trụ vững? - Ảnh 4
Chiếc váy khiến Phạm Băng Băng lộ nhiều khuyết điểm trên cơ thể. 

Phạm Băng Băng sinh ngày 16/9/1981 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Từ nhỏ, cô đã sớm bộc lộ tài năng nghệ thuật được di truyền từ cha mẹ. Năm 17 tuổi, người đẹp bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và được nhiều người biết đến khi đóng vai Kim Tỏa trong phim Hoàn Châu Cách Cách.

Bất ngờ bị chê, danh hiệu 'tượng đài' nhan sắc của Phạm Băng Băng liệu còn trụ vững? - Ảnh 5
 
Bất ngờ bị chê, danh hiệu 'tượng đài' nhan sắc của Phạm Băng Băng liệu còn trụ vững? - Ảnh 6
Lần hiếm hoi mặc xấu của Phạm Băng Băng khiến công chúng thất vọng. 
Phạm Băng Băng nổi bật khi diện cả 'cây hồng' tại show thời trang Paris Fashion Week

Phạm Băng Băng nổi bật khi diện cả 'cây hồng' tại show thời trang Paris Fashion Week

Diễn viên Phạm Băng Băng khoe sắc tại show thời trang khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi.

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