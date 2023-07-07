Bất ngờ bị chê, danh hiệu 'tượng đài' nhan sắc của Phạm Băng Băng liệu còn trụ vững?

Gần đây, “tượng đài” nhan sắc họ Phạm khiến dân tình một phen “ngã ngửa” khi xuất hiện đầy khác lạ trong khung hình “nhá hàng” của nhà mốt Ý - Tony Ward Couture. Trước thềm sự kiện, cô nàng được nhà mốt “chọn mặt gửi vàng” diện bộ cánh lưới đan ôm sát được cắt xẻ táo bạo. Người hâm mộ không khỏi chờ mong visual của nữ thần họ Phạm sẽ ngời sáng với sắc da trắng ngần dưới tông xanh lục bích.

Phạm Băng Băng bất ngờ bị chê trong bộ váy của nhà mốt Ý.

Không ít bình luận thẳng thắn “chê” sự thiếu tận tâm cũng như tỉ mỉ của đội hình ê-kíp khi chọn kiểu tóc cùng tông trang điểm “kém sang”, không tôn được visual thu hút vốn có của nàng thơ. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự tiếc nuối về tổng thể tạo hình của người đẹp Sơn Đông khi đứng cạnh dàn giai nhân quốc tế.