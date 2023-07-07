Bất ngờ bị chê, danh hiệu 'tượng đài' nhan sắc của Phạm Băng Băng liệu còn trụ vững?

Lần hiếm hoi Phạm Băng Băng không được đánh giá cao trong khoảng ăn mặc.
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Gần đây, “tượng đài” nhan sắc họ Phạm khiến dân tình một phen “ngã ngửa” khi xuất hiện đầy khác lạ trong khung hình “nhá hàng” của nhà mốt Ý - Tony Ward Couture. Trước thềm sự kiện, cô nàng được nhà mốt “chọn mặt gửi vàng” diện bộ cánh lưới đan ôm sát được cắt xẻ táo bạo. Người hâm mộ không khỏi chờ mong visual của nữ thần họ Phạm sẽ ngời sáng với sắc da trắng ngần dưới tông xanh lục bích.
Không ít bình luận thẳng thắn “chê” sự thiếu tận tâm cũng như tỉ mỉ của đội hình ê-kíp khi chọn kiểu tóc cùng tông trang điểm “kém sang”, không tôn được visual thu hút vốn có của nàng thơ. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự tiếc nuối về tổng thể tạo hình của người đẹp Sơn Đông khi đứng cạnh dàn giai nhân quốc tế.
Năm 2018, giữa lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, là ngôi sao được săn đón nhất nhì giới giải trí Hoa ngữ, Phạm Băng Băng vướng bê bối trốn thuế. Vụ việc khiến cô bị phạt và truy thu 883 triệu nhân dân tệ (128 triệu USD). Nữ diễn viên sau đó viết thư tay xin lỗi khán giả, nhưng dư luận vẫn phẫn nộ.
Phạm Băng Băng sinh ngày 16/9/1981 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Từ nhỏ, cô đã sớm bộc lộ tài năng nghệ thuật được di truyền từ cha mẹ. Năm 17 tuổi, người đẹp bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và được nhiều người biết đến khi đóng vai Kim Tỏa trong phim Hoàn Châu Cách Cách.