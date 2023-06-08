Phạm Băng Băng chia sẻ 1 bí quyết 'thần thánh' giúp giữ làn da trắng sáng ở tuổi U40

Sao quốc tế 08/06/2023 10:37

Để giữ gìn vẻ ngoài long lanh diễm lệ ấy, đương nhiên cô phải có những bí mật riêng cho làn da tuổi 41 của mình.

Gây với tượng với công chúng không chỉ nhờ những bộ cánh lộng lẫy và khí chất hơn người tại LHP Cannes năm nay, làn da trắng mịn ở tuổi 41 của Phạm Băng Băng cũng là điều mà phái đẹp mê mẩn và ngưỡng mộ. Bước vào tuổi 41, đương nhiên vóc dáng sẽ đầy đặn có da có thịt hơn nhưng không thể phủ nhận làn da của nữ Phạm Gia vẫn đẹp hoàn hảo.

Phạm Băng Băng chia sẻ 1 bí quyết 'thần thánh' giúp giữ làn da trắng sáng ở tuổi U40 - Ảnh 1
Làn da trắng sáng không tỳ vết của Phạm Băng Băng khiến nhiều người ngưỡng mộ 

Khí chất hay thần thái của Phạm Băng Băng ngay cả đến các mỹ nhân Cbiz đình đám nhất cũng phải lép vế đôi ba phần. Để giữ gìn vẻ ngoài long lanh diễm lệ ấy, đương nhiên cô phải có những bí mật riêng cho làn da tuổi 41 của mình.

Ngoài các tác nhân gây hại từ môi trường ngoài thì đường chính là nguyên nhân khiến da lão hóa không phanh ngay. Khi ăn nhiều đường, da sẽ tiết nhiều dầu nhờn hơn, khiến lỗ chân lông bít tắc, khi đó mụn trứng cá bắt đầu có cơ hội phát triển và hoành hành trên làn da.

Phạm Băng Băng chia sẻ 1 bí quyết 'thần thánh' giúp giữ làn da trắng sáng ở tuổi U40 - Ảnh 2

Làn da căn mọng đáng mơ ước của Phạm Băng Băng 

Chưa kể ăn nhiều đường còn khiến các nếp nhăn càng ngày càng in hằn rõ rệt hơn, làn da dần trở nên thâm sạm. Bạn chỉ cần ăn nhiều thực phẩm có đường trong 1 tuần thôi là làn da xuống sắc trông thấy. 

Phạm Băng Băng chia sẻ 1 bí quyết 'thần thánh' giúp giữ làn da trắng sáng ở tuổi U40 - Ảnh 3
Chế độ ăn uống khoa học là một trong những bí quyết hàng đầu của cô nàng 

Chính vì vậy mà Phạm Băng Băng luôn phải tự dặn lòng chia tay với tất cả những loại thực phẩm nhiều đường để làn da không phải chịu trận với tất cả những vấn đề trên. Ăn giảm đường là việc đầu tiên cần chú ý khi các bạn muốn có một làn da mịn màng, trắng sáng, nhất là với phụ nữ đã bước vào tuổi 35+.

Phạm Băng Băng chia sẻ 1 bí quyết 'thần thánh' giúp giữ làn da trắng sáng ở tuổi U40 - Ảnh 4
Massage là một trong những phương pháp được người đẹp thường xuyên áp dụng

Phạm Băng Băng chia sẻ, để duy trì làn da láng mịn ở tuổi 40+, ngoài việc dựa vào các sản phẩm chăm sóc da, phương pháp massage có thể thúc đẩy tuần hoàn, cải thiện làn da, đồng thời còn có khả năng giảm phù nề, cải thiện đường nét trên khuôn mặt. 

Phạm Băng Băng chia sẻ 1 bí quyết 'thần thánh' giúp giữ làn da trắng sáng ở tuổi U40 - Ảnh 5
Chống nắng là tips giúp Phạm Băng Băng bảo vệ làn da của mình 

Ngoài ra, cô nàng còn quan tâm đến vấn đề chống nắng. Trong túi đồ trang điểm của Phạm Băng Băng không bao giờ thiếu kem chống nắng, cô thường bôi nó bất cứ khi nào ra đường, kết hợp sử dụng ô hoặc áo chống nắng một cách cẩn thận. Thậm chí khi ngồi trước màn hình máy tính, người đẹp này cũng bôi kem chống nắng để ngăn chặn bớt ánh sáng xanh làm hại da.

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