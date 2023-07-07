Phạm Băng Băng nổi bật khi diện cả 'cây hồng' tại show thời trang Paris Fashion Week

Diễn viên Phạm Băng Băng khoe sắc tại show thời trang khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi.

Theo QQ đưa tin Phạm Băng Băng tham dự Paris Fashion Week 2023 (Tuần lễ thời trang Paris). Năm nay, không chỉ là khách mời đến xem các show trình diễn thời trang, nữ diễn viên còn có cơ hội làm người mẫu. Tối 3/7, cô trở thành vedette cho show diễn của thương hiệu cao cấp Georges Hobeika. Phạm Băng Băng mặc thiết kế lệch vai, khai thác phom dáng xếp vải 3D cách điệu như phồng, xòe với phần đuôi váy hoành tráng. Trên sàn diễn, cô gây ấn tượng khi xuất hiện với thần thái sắc lạnh, kiêu kỳ. Tối 3/7, Phạm Băng Băng trở thành vedette cho show diễn của thương hiệu cao cấp Georges Hobeika Vào ngày 5/7, ngôi sao họ Phạm mặc một chiếc váy trong bộ sưu tập cao cấp xuân hè 2019 của NTK Viktor & Rolf khi dự show thời trang thu đông 2023/24 của thương hiệu.

Diễn viên chụp hình cùng hai nhà thiết kế của thương hiệu, Viktor Horsting và Rolf Snoeren Nhan sắc tỏa sáng của Phạm Băng Băng tại show thời trang Cô cũng là minh tinh Hoa ngữ hiếm hoi thành công "xuất khẩu" tên tuổi của mình ra khỏi showbiz quê nhà bằng con đường thời trang. Sao nữ có vô số lần gây ấn tượng bằng trang phục khi tham dự các sự kiện giải trí danh giá trên thế giới như Cannes, Oscar, Met Gala... Diễn viên chụp bộ ảnh bên lề Paris Fashion Week 2023 Phạm Băng Băng sinh ngày 16/9/1981 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Từ nhỏ, cô đã sớm bộc lộ tài năng nghệ thuật được di truyền từ cha mẹ. Năm 17 tuổi, người đẹp bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và được nhiều người biết đến khi đóng vai Kim Tỏa trong phim 'Hoàn Châu Cách Cách'.

Phạm Băng Băng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng cả điện ảnh lẫn truyền hình như 'Võ Mị Nương truyền kỳ', 'Tôi không phải Phan Kim Liên'... Tuy nhiên, nữ diễn viên vướng vào scandal trốn thuế năm 2018 và bị buộc tội trốn thuế, phải đền bù hơn 100 triệu USD để thoát cảnh tù tội. Sự nghiệp của Băng Băng gián đoạn từ đó tới nay. Băng Băng có hơn 63 triệu người theo dõi trên Weibo.

Sau 11 năm vắng bóng, Phạm Băng Băng trở lại đầy 'thần thái' trên sàn diễn của show thời trang Paris Mới đây, Phạm Băng Băng đã đến tham dự Tuần lễ thời trang Paris 2023. Không còn xuất hiện với vai trò khách mời như mọi năm, cô nàng có cơ hội làm mẫu trong show trình diễn thời trang của một thương hiệu cao cấp.

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