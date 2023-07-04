Sau 11 năm vắng bóng, Phạm Băng Băng trở lại đầy 'thần thái' trên sàn diễn của show thời trang Paris

Dù bị phong sát ở thị trường nghệ thuật Trung Quốc nhưng những thông tin về Phạm Băng Băng vẫn được công chúng đặc biệt quan tâm. Cô nàng vẫn là một trong những tượng đài nhan sắc đình đám của Cbiz.

Mới đây, Phạm Băng Băng đã đến tham dự Tuần lễ thời trang Paris 2023. Không còn xuất hiện với vai trò khách mời như mọi năm, cô nàng có cơ hội làm mẫu trong show trình diễn thời trang của thương hiệu cao cấp Georges Hobeika. Thậm chí, cô nàng còn làm vedette chốt màn trình diễn.

Quay lại sàn diễn Paris Fashion Week sau 11 năm, Phạm Băng Băng vẫn gây ấn tượng với sắc vóc tươi trẻ, thần thái sang trọng và cách xử lý trang phục, tạo dáng, biểu cảm chuyên nghiệp. Có thể thấy, Phạm Băng Băng mặc thiết kế lệch vai, khai thác phom dáng xếp vải 3D cách điệu như phồng, xòe với phần đuôi váy hoành tráng. Không phải là người mẫu chuyên nghiệp nhưng Phạm Băng Băng được đánh giá biểu diễn tự tin, bước đi thuần thục dù mang giày cao hơn 15 cm, váy áo cầu kỳ rất khó xoay chuyển linh hoạt. Không những thế, cô còn gây ấn tượng khi xuất hiện với thần thái sắc lạnh, kiêu kỳ trên sàn diễn.

Từ đầu năm đến nay, Phạm Băng Băng tích cực hoạt động ở thị trường quốc tế. Cô ra mắt tác phẩm mới Lục Dạ ở Liên hoan phim Berlin, dự Oscar và Cannes. Sau khi bị hạn chế hoạt động tại thị trường Trung Quốc, Phạm Băng Băng có nhiều chiến lược phát triển ở nước ngoài hơn, từ chụp hình cho tạp chí quốc tế đến tham gia các dự án phim, sự kiện thời trang, dự án quảng cáo. Phạm Băng Băng chuyển hướng đóng phim tại Hàn Quốc từ năm 2022 với một vai phụ trong tác phẩm truyền hình Insider. Vai diễn nhỏ này mang lại cho cô giải thưởng điện ảnh đầu tiên tại Hàn Quốc ở LHP Busan 2022.

Ngoài thị trường Hàn Quốc, Phạm Băng Băng còn muốn phát triển sự nghiệp tại Nhật Bản, đang gấp rút tìm kiếm cơ hội đóng phim ở thị trường này. Cô cũng ký hợp đồng với Artist International Group - công ty chuyên hỗ trợ nghệ sĩ tìm kiếm dự án nghệ thuật quốc tế. Công ty này đang quản lý các nghệ sĩ danh tiếng như Dương Tử Quỳnh, Chân Tử Đan, Củng Lợi, Vương Lực Hoành, Lee Min Ho...