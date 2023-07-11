Phạm Băng Băng diện đầm đen, thả dáng lả lơi tại Paris Fashion Week

Sao quốc tế 11/07/2023 23:48

Phạm Băng Băng luôn chứng minh được đẳng cấp của 1 "nữ hoàng thảm đỏ".

Mới đây, phòng làm việc của Phạm Băng Băng tung bộ ảnh đầy đẳng cấp khi tham dự show diễn thời trang cao cấp xuân hè 2023 của thương hiệu Gaurav Gupta, thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week khiến công chúng không khỏi trầm trồ. 

Phạm Băng Băng diện đầm đen, thả dáng lả lơi tại Paris Fashion Week - Ảnh 1
Nhan sắc đậm chất Á Đông của mỹ nhân họ Phạm. 

Người đẹp diện một chiếc đầm cúp ngực gây ấn tượng mạnh bằng các tà gợn sóng. Trong lần xuất hiện này, nữ diễn viên sinh năm 1981 được tạo hình tóc độc đáo cùng đôi môi đỏ rực chiếm spotlight trên phố.

Phạm Băng Băng diện đầm đen, thả dáng lả lơi tại Paris Fashion Week - Ảnh 2
Làn da trắng phát sáng làm nên thương hiệu của Phạm Băng Băng. 

Mỹ nhân Hoa ngữ khoe visual triệu người mê với trang phục của nhà mốt Gaurav Gupta khi ngồi hàng ghế đầu xem show diễn giới thiệu bộ sưu tập Haute Couture Fall Winter 2023. Tại sự kiện này, Phạm Băng Băng được xếp ngồi giữa fashionista Leonie Hanne và ngôi sao Cardi B.

Phạm Băng Băng diện đầm đen, thả dáng lả lơi tại Paris Fashion Week - Ảnh 3
Phạm Băng Băng hoạt động mạnh mẽ tại Tuần lễ thời trang Paris. 
Phạm Băng Băng diện đầm đen, thả dáng lả lơi tại Paris Fashion Week - Ảnh 4
Người đẹp thả dáng bên quang cảnh Paris tráng lệ. 

Nữ hoàng thảm đỏ chứng minh đẳng cấp khi được săn đón tại các sự kiện quốc tế lớn. Không chỉ là khách mời ở hàng ghế đầu, cô còn được mời sải bước catwalk ở vị trí vedette tại Georges Hobeika Fall 2023 Couture show.

Phạm Băng Băng diện đầm đen, thả dáng lả lơi tại Paris Fashion Week - Ảnh 5
Dù không thể hoạt động mạnh mẽ tại quê nhà nhưng Phạm Băng Băng lại rất được quốc tế ưu ái.

Tại Paris Haute Couture Fashion Week 2023, Phạm Băng Băng là một trong những nghệ sĩ đắt show khi liên tục ngồi hàng ghế đầu ở các buổi trình diễn. Trong những năm gần đây, Phạm Băng Băng từng bước lấy lại danh hiệu "nữ hoàng thảm đỏ". Mối quan hệ của nữ diễn viên với các nhà mốt xa xỉ là một trong những yếu tố giúp cô có được danh hiệu này.

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