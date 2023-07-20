Mỹ nhân từng đi qua cuộc đời Hoắc Kiến Hoa: Đẹp hơn Lâm Tâm Như, sở hữu tài sản trăm tỷ, viên mãn bên chồng thiếu gia nhà tỷ phú

Trần Kiều Ân là một nữ ca sĩ, diễn viên Đài Loan. Cô từng là đồng trưởng nhóm của nhóm nhạc nữ Đài Loan 7 Flowers. “Nữ hoàng phim thần tượng” sở hữu nét đẹp thanh thoát, quý phái và ghi tên mình vào hàng loạt bộ phim thần tượng như: “Hoàng Tử Ếch” (2005), “Định mệnh anh yêu em” (2008), “Giai kỳ như mộng” (2010), “Đẳng cấp quý cô” (2012), “Nữ nhân của vua” (2013), “Tiếu ngạo giang hồ” (2013), “Vẫn cứ thích em” (2015), “Cẩm Tú duyên Hoa lệ mạo hiểm” (2015), “Lấy chồng sống qua ngày” (2015), “Từ bỏ em, giữ chặt em” (2016), “Ma thổi đèn: Tinh Tuyệt cổ thành” (2016), “Độc Cô hoàng hậu” (2019), “Chí khí bay cao” (2021), “Gặp em cô gái rực rỡ” (2022), v.v.

Trước khi đến với Lâm Tâm Như , Hoắc Kiến Hoa đã từng công khai hẹn hò Trần Kiều Ân - nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài. Thời điểm Hoắc Kiến Hoa chia tay Trần Kiều Ân, không lâu sau nam diễn viên quyết định đến với Lâm Tâm Như đã dấy lên nhiều sự tò mò của khán giả.

Trần Kiều Ân và Hoắc Kiến Hoa đã "phim giả tình thật" khi hợp tác chung trong bộ phim “Ngàn vàng tiểu thư” (2003). Thông tin bị công ty quản lý ngăn cản nên đành chia tay khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Theo nhiều thông tin, Trần Kiều Ân sinh ra trong một gia đình không có người đàn ông, từ nhỏ cô đã thiếu thốn tình cảm của cha nên luôn có cảm giác không an toàn. Khi yêu Hoắc Kiến Hoa, người đẹp thường xuyên bắt anh báo cáo lịch trình công tác và quản lý Hoắc Kiến Hoa rất chặt khiến anh cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Và sau đó, cặp đôi đã quyết định “đường ai nấy đi”.

Trần Kiều Ân và Hoắc Kiến Hoa đã "phim giả tình thật" khi hợp tác chung trong bộ phim “Ngàn vàng tiểu thư” (2003)

Cuộc sống của Trần Kiều Ân hiện tại khá hạnh phúc. Ngày 24/1 vừa qua, trang 163 đưa tin Trần Kiều Ân đón tết tại Malaysia và vui vẻ khi lần đầu ra mắt nhà chồng.

Nữ diễn viên “Tiếu ngạo giang hồ” chia sẻ lần đầu tiên ăn Tết ở Malaysia, do không quen khí hậu nên cô thường xuyên bị sưng phù mặt. Để đảm bảo sự riêng tư, Trần Kiều Ân không mang theo trợ lý nên không có người giúp trang điểm, làm tóc. Cô không tự tin với kiểu tóc mới nhưng ông xã Alan Tăng Vỹ Xương liên tục khen vợ đáng yêu, hợp với không khí ngày Tết.

Trần Kiều Ân cũng vừa đăng ký kết hôn hôm 31/3 cùng bạn trai kém tuổi Alan

Chồng của cô là Alan, kém cô 9 tuổi, là thiếu gia phú nhị đại (thế hệ thứ 2 của gia đình giàu có) tại Malaysia. Alan có bố mẹ là những doanh nhân nổi tiếng ở Malaysia. Gia đình anh sở hữu nhiều công ty có giá trị lên đến hàng triệu USD. Bản thân Alan sau khi du học về nước kinh doanh cũng đã nắm trong tài ba biệt thự sang trọng, chuyên cơ và xế hộp đắt đỏ.

Trần Kiều Ân hạnh phúc vì được chồng yêu, chồng chiều

Hiện tại, cả Trần Kiều Ân lẫn Hoắc Kiến Hoa đều có được hạnh phúc gia đình riêng. Nam diễn viên “Tiếu ngạo giang hồ” hạnh phúc bên vợ Lâm Tâm Như cùng con gái đầu lòng còn "nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài" cũng vừa đăng ký kết hôn hôm 31/3 cùng bạn trai kém tuổi Alan.