Lâm Tâm Như 47 tuổi 'đụng hàng' Hứa Tình 54 tuổi: Người thanh lịch, sang trọng; người bị xem như 'hầu gái'

Sao quốc tế 28/06/2023 10:25

Mặc cùng kiểu váy nhưng Lâm Tâm Như vẫn bị "lép vế" hơn nhiều so với tiền bối Hứa Tình hơn gần chục tuổi.

Trong làng giải trí, đa số các đầm, váy của các ngôi sao nữ đều được thuê khi tham dự sự kiện, việc thường xuyên xảy ra mặc cùng mẫu thiết kế là điều khó tránh khỏi. Khi mặc cùng váy nhưng tuổi tác của các ngôi sao không phải là vấn đề để so sánh, mà khí chất của họ mới tạo nên sự khác biệt.

Lâm Tâm Như 47 tuổi 'đụng hàng' Hứa Tình 54 tuổi: Người thanh lịch, sang trọng; người bị xem như 'hầu gái' - Ảnh 1
Lâm Tâm Như 'đụng hàng' với Hứa Tình khi diện váy giống hệt nhau 

Khi Lâm Tâm Như 47 tuổi và Hứa Tình 54 tuổi mặc chung váy đã có sự khác biệt rõ rệt. Rõ ràng là cùng một chiếc váy, nhưng Hứa Tình trông rất thanh lịch và nữ tính, trong khi Lâm Tâm Như trông giống như một cô hầu gái. Hứa Tình dù hơn Lâm Tâm Như gần chục tuổi nhưng không chỉ làn da săn chắc mà các đường nét cơ thể của cô vẫn đẹp, đặc biệt là khí chất.

Lâm Tâm Như 47 tuổi 'đụng hàng' Hứa Tình 54 tuổi: Người thanh lịch, sang trọng; người bị xem như 'hầu gái' - Ảnh 2
 Hứa Tình trông rất thanh lịch và nữ tính

Cổ và cánh tay của Hừa Tình cũng rất quyến rũ. Ở tuổi ngoài 50, cô ấy vẫn sở hữu chiếc cổ thiên nga thon và mảnh mai. Cánh tay của Hứa Tình thon, không chút mỡ thừa. Nữ diễn viên chọn kiểu búi tóc cao vừa khoe được chiếc cổ và vai gợi cảm, toát lên khí chất, kết hợp lợi thế chiều cao và phong cách thanh lịch khiến tổng thể trông rất quyến rũ.

Lâm Tâm Như 47 tuổi 'đụng hàng' Hứa Tình 54 tuổi: Người thanh lịch, sang trọng; người bị xem như 'hầu gái' - Ảnh 3
Chiếc váy này  không giúp Lâm Tâm Như nổi bật hơn "đàn chị" Hứa Tình 

Không giống Hứa Tình, chiếc váy này dường như không giúp Lâm Tâm Như nổi bật hơn "đàn chị". Kiểu tóc xõa của Lâm Tâm Như hoàn toàn che đi phần xương vai và cổ gợi cảm. Đồng thời không giúp nữ diễn viên "Hoàn Châu Cách Cách" có được khí chất. Chiều cao hạn chế của Lâm Tâm Như khi chọn thiết kế với phần chân váy quá dài cũng khiến tỉ lệ cơ thể kém nổi bật.

Lâm Tâm Như 47 tuổi 'đụng hàng' Hứa Tình 54 tuổi: Người thanh lịch, sang trọng; người bị xem như 'hầu gái' - Ảnh 4
Kiểu tóc xõa của Lâm Tâm Như hoàn toàn che đi phần xương vai và cổ gợi cảm

Thời gian qua, Lâm Tâm Như bận rộn trên phim trường. Trong khi đó, ông xã Hoắc Kiến Hoa lại dành phần lớn thời gian ở nhà chăm sóc con gái. Vài năm qua, sự nghiệp của anh sa sút đáng kể. Điều này khiến sao nữ bị người hâm mộ của tài tử Hậu cung Như Ý truyện chỉ trích là vận đen cản đường Hoắc Kiến Hoa. 

Hiện tại, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như  thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm gia đình trước truyền thông khi con gái Tiểu Cá Heo đã lớn.  

Lâm Tâm Như 47 tuổi 'đụng hàng' Hứa Tình 54 tuổi: Người thanh lịch, sang trọng; người bị xem như 'hầu gái' - Ảnh 5
Thời gian qua, Lâm Tâm Như bận rộn trên phim trường
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