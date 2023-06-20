Lâm Tâm Như xuất hiện rạng rỡ bên dàn nam thần trẻ tuổi tại sự kiện

Người đẹp Lâm Tâm Như tự tin khoe sắc vóc tuổi 47 khi dự sự kiện ngày 18/6 cùng các đồng nghiệp.

Mới đây, nữ thần Lâm Tâm Như đã góp mặt trong buổi họp báo hôm 18/6, trước thềm buổi phát sóng đầu tiên của một chương trình truyền hình cô làm nhà sản xuất. Nữ diễn viên tạo dáng bên các đàn em Chu Hưng Triết, Chương Quảng Thần, Trần Hạo Sâm cùng tham gia show. Nữ diễn viên tạo dáng bên các đàn em cùng tham gia show Dàn nghệ sĩ góp mặt trong show mới của Lâm Tâm Như. Show truyền hình có sự tham gia của Dương Cẩn Hoa, Quách Tuyết Phù, Tạ Hân Dĩnh, Giang Nghi Dung, Lưu Phẩm Ngôn, khách mời Tô Hữu Băng, Selina...

Lâm Tâm Như và các nghệ sĩ Lâm Tâm Như hiện là "bà trùm" của ngành giải trí Đài Loan sau khi trở về quê nhà phát triển vào năm 2021. Ngoài làm diễn viên, cô còn trở thành nhà sản xuất phim ảnh, show truyền hình. Ở vai trò mới, Lâm Tâm Như gây ấn tượng với series Hoa đăng sơ thượng, chương trình Light The Wild. Lâm Tâm Như hiện là "bà trùm" của ngành giải trí Đài Loan Được biết, người đẹp và tài tử Hoắc Kiến Hoa kết hôn 7 năm, hai người có một bé gái đặt tên là Cá Heo. Hiện thiên thần nhỏ đã lên 6 tuổi. Ở show thực tế Light The Wild phát ngày 8/6, Tâm Như tiết lộ cô sinh mổ tại bệnh viện ở Đài Bắc, nửa năm sau sinh, cô vẫn không thể thực hiện động tác co chân như bình thường, đau vùng bụng dưới. Diễn viên nuối tiếc không sinh con sớm hơn. Cô nói: 'Nếu có em bé sớm, tôi có thể đẻ thêm một, hai con nữa, để các bé có anh chị em bầu bạn'.

Lâm Tâm Như lần đầu tiết lộ con gái với công chúng Đôi vợ chồng thỏa thuận luôn có một người ở nhà để chăm lo Cá Heo nhỏ, không hoàn toàn giao phó con cho bảo mẫu. Từ khi kết hôn, Hoắc Kiến Hoa hầu như không đóng phim để chăm con trong khi Lâm Tâm Như tham gia nhiều dự án phim ảnh, sản xuất show truyền hình. Hồi tháng 5, Hoắc Kiến Hoa tới Trung Quốc đại lục đóng phim mới. Lâm Tâm Như ủng hộ chồng tái xuất, cho biết sẽ chăm sóc gia đình tốt để chồng yên tâm làm việc.

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