Lâm Tâm Như lần đầu cho con gái 6 tuổi xuất hiện trước công chúng

Sau hơn 7 năm về chung một nhà và đón con gái đầu lòng - bé Cá Heo Nhỏ - chào đời, cuộc sống hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa luôn nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, cặp đôi hạn chế công khai diện mạo của ái nữ với khán giả.

Mới đây, Lâm Tâm Như lần đầu quyết định cho con gái lên hình chung trong một hoạt động của bản thân. Theo một video hậu trường được đăng tải trên trang web chương trình công ích mà nữ diễn viên tham gia, có thể thấy đây là lần đầu nữ diễn viên cho con gái 6 tuổi xuất hiện trước công chúng. Trước đó, nữ diễn viên nhiều lần bức xúc khi hình ảnh con gái bị chụp trộm đăng tải lên mạng xã hội.