Lâm Tâm Như lần đầu cho con gái 6 tuổi xuất hiện trước công chúng

"Ngọc nữ xứ Đài" xuất hiện cùng con gái trong một hoạt động từ thiện.
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Sau hơn 7 năm về chung một nhà và đón con gái đầu lòng - bé Cá Heo Nhỏ - chào đời, cuộc sống hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa luôn nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, cặp đôi hạn chế công khai diện mạo của ái nữ với khán giả.
Mới đây, Lâm Tâm Như lần đầu quyết định cho con gái lên hình chung trong một hoạt động của bản thân. Theo một video hậu trường được đăng tải trên trang web chương trình công ích mà nữ diễn viên tham gia, có thể thấy đây là lần đầu nữ diễn viên cho con gái 6 tuổi xuất hiện trước công chúng. Trước đó, nữ diễn viên nhiều lần bức xúc khi hình ảnh con gái bị chụp trộm đăng tải lên mạng xã hội.
Trong khung hình, bé Cá Heo Nhỏ diện áo sơ mi trắng đồng điệu với mẹ, buộc tóc đuôi ngựa vô cùng đáng yêu. Tuy lần đầu công khai con gái chung khung hình nhưng Lâm Tâm Như vẫn tinh tế bế con và chọn những góc ảnh để không lộ rõ gương mặt của ái nữ.
Dù không lộ mặt chính diện, bé Cá Heo Nhỏ vẫn được nhiều người nhận xét là sẽ sở hữu nhiều nét đẹp từ bố mẹ, bởi Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đều là mỹ nữ, mỹ nam đời đầu trên màn ảnh Hoa ngữ.
Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa kết hôn vào năm 2016 và sau đó 1 năm, ngày 1/6/2017 cả hai đón bé Cá Heo Nhỏ chào đời. Được biết, vì muốn con gái trưởng thành một cách bình thường như bao đứa trẻ khác, vợ chồng nữ diễn viên lựa chọn việc giữ kín hình ảnh của con trước ống kính.