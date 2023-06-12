Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hẹn hò trước thềm chia xa vì công việc

Sao quốc tế 12/06/2023 16:51

Cuộc hôn nhân của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như vẫn hạnh phúc viên mãn sau tất cả những lời điều tiếng không đáng có.

Mới đây, vợ chồng Lâm Tâm NhưHoắc Kiến Hoa đã cùng nhau tham dự buổi biểu diễn của một diva nổi tiếng. Người này có mối quan hệ rất thân thiết với Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa. Được biết, Hoắc Kiến Hoa đã nhanh chóng đáp chuyến bay từ Bắc Kinh trở về Đài Loan (Trung Quốc), để cùng bà xã tham dự buổi biểu diễn này.

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Cả 3 có màn xuất hiện cùng nhau gây chú ý. 

Vợ chồng Lâm Tâm Như vốn yêu thích âm nhạc, do đó thường cùng nhau đi xem các buổi diễn của những nghệ sĩ ở Đài Loan. Họ cũng yêu thích ca hát, thường song hành trên sân khấu nhạc. Không ít lần họ bị bắt gặp đi nghe Vương Lực Hoành, Trương Học Hữu... hát.

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Cả 2 đã có buổi dạo chơi trước khi Hoắc Kiến Hoa tái xuất trở lại với công việc.

Trước tin đồn chồng sắp tái xuất, Lâm Tâm Như gần đây nói: "Mỗi người được làm thứ mình thích là điều tốt. Anh ấy ủng hộ tôi khi tôi làm việc, còn khi anh ấy muốn làm việc, tôi cũng sẽ chu toàn việc gia đình để anh ấy yên tâm".

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hẹn hò trước thềm chia xa vì công việc - Ảnh 3
Cặp đôi được người hâm mộ nhận ra và có màn tương tác đáng yêu.

 

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hẹn hò trước thềm chia xa vì công việc - Ảnh 4
Dù hiện tại lịch trình công việc bắt đầu bận rộn do sắp gia nhập đoàn phim mới, nhưng Hoắc Kiến Hoa vẫn cố gắng tranh thủ thời gian để ở bên bà xã cùng gia đình. 

Hoắc Kiến Hoa hiện đang đang bắt đầu quá trình quay phim mới mang tên Câu chuyện hoa hồng. Tác phẩm nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng khi đánh dấu sự tái xuất của nam diễn viên sau 5 năm vắng bóng. 

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hẹn hò trước thềm chia xa vì công việc - Ảnh 5
Lâm Tâm Như ủng hộ ông xã quay trở lại với đam mê. 

Trước đó, tài tử điển trai khiến người hâm mộ tiếc nuối khi không nhận phim mới, bỏ bê ngoại hình từ sau khi kết hôn với nữ diễn viên Lâm Tâm Như. Trong suốt 5 năm qua, anh dành thời gian gặp gỡ bạn bè, đưa đón con gái cưng đi học, ủng hộ vợ thực hiện những dự án điện ảnh mới. Năm 2022, anh quyết định đóng cửa văn phòng đại diện tại đại lục và không hẹn ngày trở lại. 

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