Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hẹn hò trước thềm chia xa vì công việc

Cuộc hôn nhân của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như vẫn hạnh phúc viên mãn sau tất cả những lời điều tiếng không đáng có.
- Lợi thế của 'Câu chuyện hoa hồng' khi sở hữu dàn sao chính Lưu Diệc Phi, Hoắc Kiến Hoa
- Lưu Diệc Phi tuyên bố làm mẹ đơn thân, 'nên duyên' với Hoắc Kiến Hoa trong phim mới
Mới đây, vợ chồng Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa đã cùng nhau tham dự buổi biểu diễn của một diva nổi tiếng. Người này có mối quan hệ rất thân thiết với Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa. Được biết, Hoắc Kiến Hoa đã nhanh chóng đáp chuyến bay từ Bắc Kinh trở về Đài Loan (Trung Quốc), để cùng bà xã tham dự buổi biểu diễn này.
Vợ chồng Lâm Tâm Như vốn yêu thích âm nhạc, do đó thường cùng nhau đi xem các buổi diễn của những nghệ sĩ ở Đài Loan. Họ cũng yêu thích ca hát, thường song hành trên sân khấu nhạc. Không ít lần họ bị bắt gặp đi nghe Vương Lực Hoành, Trương Học Hữu... hát.
Trước tin đồn chồng sắp tái xuất, Lâm Tâm Như gần đây nói: "Mỗi người được làm thứ mình thích là điều tốt. Anh ấy ủng hộ tôi khi tôi làm việc, còn khi anh ấy muốn làm việc, tôi cũng sẽ chu toàn việc gia đình để anh ấy yên tâm".
Hoắc Kiến Hoa hiện đang đang bắt đầu quá trình quay phim mới mang tên Câu chuyện hoa hồng. Tác phẩm nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng khi đánh dấu sự tái xuất của nam diễn viên sau 5 năm vắng bóng.
Trước đó, tài tử điển trai khiến người hâm mộ tiếc nuối khi không nhận phim mới, bỏ bê ngoại hình từ sau khi kết hôn với nữ diễn viên Lâm Tâm Như. Trong suốt 5 năm qua, anh dành thời gian gặp gỡ bạn bè, đưa đón con gái cưng đi học, ủng hộ vợ thực hiện những dự án điện ảnh mới. Năm 2022, anh quyết định đóng cửa văn phòng đại diện tại đại lục và không hẹn ngày trở lại.