Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hẹn hò trước thềm chia xa vì công việc

Mới đây, vợ chồng Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa đã cùng nhau tham dự buổi biểu diễn của một diva nổi tiếng. Người này có mối quan hệ rất thân thiết với Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa. Được biết, Hoắc Kiến Hoa đã nhanh chóng đáp chuyến bay từ Bắc Kinh trở về Đài Loan (Trung Quốc), để cùng bà xã tham dự buổi biểu diễn này.

Cả 3 có màn xuất hiện cùng nhau gây chú ý.

Vợ chồng Lâm Tâm Như vốn yêu thích âm nhạc, do đó thường cùng nhau đi xem các buổi diễn của những nghệ sĩ ở Đài Loan. Họ cũng yêu thích ca hát, thường song hành trên sân khấu nhạc. Không ít lần họ bị bắt gặp đi nghe Vương Lực Hoành, Trương Học Hữu... hát.