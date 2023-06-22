Dàn mỹ nhân 'Hoàn Châu cách cách' sau 25 năm: Triệu Vy bị hạn chế hoạt động, Lâm Tâm Như có cuộc sống viên mãn

Sao quốc tế 22/06/2023 08:54

Triệu Vy, Phạm Băng Băng bị hạn chế hoạt động ở Trung Quốc, sau 25 năm đóng "Hoàn Châu cách cách".

Phim ra mắt lần đầu năm 1998, tạo cơn sốt ở châu Á nhờ nội dung mới lạ, dàn sao trẻ đẹp. Tác phẩm xoay quanh Tiểu Yến Tử (Triệu Vy đóng) - cô gái biểu diễn võ nghệ đường phố - trở thành công chúa giả trong cung đình nhà Thanh. Nàng tìm cách đưa công chúa thật - Hạ Tử Vy (Lâm Tâm Như đóng) vào cung. Cùng người hầu Kim Tỏa (Phạm Băng Băng), Tiểu Yến Tử, Hạ Tử Vy, trải qua hoạn nạn, đấu tranh cho tình bạn, tình yêu.

Triệu Vy 

Nhờ vai Tiểu Yến Tử, Triệu Vy vụt sáng thành minh tinh hàng đầu Trung Quốc, sau này, cô còn làm đạo diễn, kinh doanh. Năm 2021, khán giả bất ngờ khi Triệu Vy bị "phong sát", mọi sản phẩm cô tham gia bị gỡ khỏi các nền tảng video ở Trung Quốc. Cơ quan chức năng chưa công bố lý do trừng phạt Triệu Vy.

Dàn mỹ nhân 'Hoàn Châu cách cách' sau 25 năm: Triệu Vy bị hạn chế hoạt động, Lâm Tâm Như có cuộc sống viên mãn - Ảnh 1
Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Triệu Vy bất ngờ bị phong sát vào năm 2021 

Từ đó đến nay, người đẹp vắng bóng sự kiện, dịp sinh nhật diễn viên 47 tuổi hồi tháng 3, một nhân viên của Triệu Vy đăng hình cô cùng đoạn ghi âm của diễn viên: "Cảm ơn mọi người ở đây và không rời đi. Tôi đã nhận được lời chúc sinh nhật của các bạn. Tôi mong mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc. Tuy là sinh nhật, tôi cảm thấy như những ngày bình thường. Nếu chúng ta sống tốt, mỗi ngày đều là ngày đẹp. Mong các bạn mọi việc thuận lợi, an khang, yêu các bạn"

Lâm Tâm Như 

Lâm Tâm Như đóng Hạ Tử Vy, công chúa giỏi cầm kỳ thư họa, tính cách dịu dàng. Vai diễn cũng giúp người đẹp Đài Loan tạo dựng vị trí trong làng giải trí Hoa ngữ.

Dàn mỹ nhân 'Hoàn Châu cách cách' sau 25 năm: Triệu Vy bị hạn chế hoạt động, Lâm Tâm Như có cuộc sống viên mãn - Ảnh 2
Lâm Tâm Như sau 25 năm có cuộc sống viên mãn bên chồng Hoắc Kiến Hoa và con gái 

Lâm Tâm Như hiện chủ yếu đóng phim, sản xuất show truyền hình ở Đài Loan. Những năm gần đây cô đóng chính trong các phim phát trên Netflix như "Hoa đăng sơ thượng", "Sát nhân bắt chước". Người đẹp kết hôn với tài tử Hoắc Kiến Hoa được bảy năm, con gái năm nay sáu tuổi.

Phạm Băng Băng 

Ít ai biết rằng, Phạm Băng Băng từng được nhà văn Quỳnh Dao nhắm cho vai diễn Hạ Tử Vy nhưng cuối cùng lại chọn cô vào vai phụ nàng hầu Kim Tỏa trong Hoàn Châu cách cách. Trong số ba diễn viên nổi tiếng nhất Hoàn châu cách cách, Phạm Băng Băng là người duy nhất đóng vai phụ nhưng tốc độ phát triển của cô sau khi phim đóng máy lại "kinh khủng" nhất.

Dàn mỹ nhân 'Hoàn Châu cách cách' sau 25 năm: Triệu Vy bị hạn chế hoạt động, Lâm Tâm Như có cuộc sống viên mãn - Ảnh 3
Dù vào vai phụ như Phạm Băng Băng có bước tiến vượt trội nhất 

Từ năm 2018, sự nghiệp của Phạm Băng Băng bị đình trệ vì người đẹp bị điều tra và phát hiện trốn thuế. Scandal này tác động mạnh mẽ tới vị trí và danh tiếng của Phạm Băng Băng. Ngoài khoản phạt 130 triệu USD, cô bị cấm vận trên truyền thông và không còn duy trì vị trí ngôi sao hạng A trong làng giải trí.

Dàn mỹ nhân 'Hoàn Châu cách cách' sau 25 năm: Triệu Vy bị hạn chế hoạt động, Lâm Tâm Như có cuộc sống viên mãn - Ảnh 4
Sau scandal năm 2018, Phạm Băng Băng vẫn đang chật vật và chưa thể lấy lại được vị thế của mình

Người đẹp cũng quyết định chia tay và hủy hôn với nam diễn viên Lý Thần từ năm 2019 và quay lại cuộc sống độc thân. Cho đến thời điểm hiện tại, Phạm Băng Băng vẫn đang chật vật và chưa thể lấy lại được vị thế của mình. 

Lưu Đan 

Vai diễn công chúa Hàm Hương trong Hoàn Châu cách cách trở thành vai diễn để đời cho nữ diễn viên đoản mệnh Lưu Đan. Cô sở hữu vẻ đẹp mong manh, xinh đẹp và từng theo học chuyên ngành múa ở Học viện nghệ thuật trung ương Trung quốc. Lưu Đan từng góp mặt trong các phim như Tể tướng Lưu gù, Tân Long Môn khách sạn, Tây Du ký 2... 

Dàn mỹ nhân 'Hoàn Châu cách cách' sau 25 năm: Triệu Vy bị hạn chế hoạt động, Lâm Tâm Như có cuộc sống viên mãn - Ảnh 5
Khi tài năng đang vào độ chín, Lưu Đan bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông ở tuổi 25

Thế nhưng khi tài năng đang vào độ chín, Lưu Đan bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông thảm khốc ở tuổi 25. Sau khi Lưu Đan mất, truyền thông từng thêu dệt về câu chuyện tình giữa cô và nam diễn viên Chu Hoành Gia, người đảm nhiệm vai Tiêu Kiếm trong phim. Song, Chu Hoành Gia từng phủ nhận thông tin này khi tham gia một sự kiện vào năm 2019. 

Đới Xuân Vinh

Trong Hoàn Châu cách cách, Đới Xuân Vinh thủ vai Hoàng hậu, nhân vật phản diện bị ghét nhất. Vì diễn quá đạt, Đới Xuân Vinh cùng bị ghét "lây" ngoài đời. Đới Xuân Vinh từng chia sẻ bà từng muốn bỏ vai vì bị khán giả căm ghét quá mức. Mỗi khi ra phố, bà từng phải có vệ sĩ để bảo vệ, tránh bị fan cuồng tấn công.

Dàn mỹ nhân 'Hoàn Châu cách cách' sau 25 năm: Triệu Vy bị hạn chế hoạt động, Lâm Tâm Như có cuộc sống viên mãn - Ảnh 6
Đời Xuân Vinh vì diễn quá đạt vai Hoàng hậu mà sợ bị fan cuồng tấn công 

Trái với hình ảnh trên phim, ngoài đời, Đới Xuân Vinh rất hiền và vô cùng tài giỏi. Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo cùng lối diễn xuất ấn tượng, Đới Xuân Vinh luôn là ứng cử viên hàng đầu đối với các nhà làm phim khi họ tìm kiếm diễn viên đóng vai Hoàng hậu, Thái hậu. 

Dàn mỹ nhân 'Hoàn Châu cách cách' sau 25 năm: Triệu Vy bị hạn chế hoạt động, Lâm Tâm Như có cuộc sống viên mãn - Ảnh 7
Đới Xuân Vinh hiện đảm nhận vị trí Giám đốc một nhà hát kịch và có nhiều đóng góp cho sân khấu Trung Quốc

Đới Xuân Vinh lập gia đình và có một cô con gái, nữ diễn viên Hác Hạc Phàm. So với mẹ ruột, Hạc Phàm không nổi tiếng và thành công bằng. Cô từng đảm nhiệm vai a hoàn trong Khuynh thế hoàng phi, hợp tác cùng Lâm Tâm Như. Ở tuổi 60, bà vẫn tham gia đóng phim và từng góp mặt trong Diên Hi công lược. Bà còn đảm nhận vị trí Giám đốc một nhà hát kịch và có nhiều đóng góp cho sân khấu Trung Quốc. 

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