Sau gần 30 năm chia tay, Lâm Tâm Như và Lâm Chí Dĩnh từ mối tình tan vỡ gây tiếc nuối đến tình bạn đáng ngưỡng mộ của Cbiz

Lâm Tâm Như và Lâm Chí Dĩnh ngoài độ nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ, họ còn được biết đến khi từng là mối tình đầu của nhau. Cặp đôi lần đầu gặp nhau trên phim trường Bá Vương Học Đường năm 1994.

Được biết, Lâm Chí Dĩnh trúng tiếng sét ái tình với Lâm Tâm Như bởi vẻ đẹp dịu dàng, rạng rỡ của cô. Anh từng thừa nhận Lâm Tâm Như là người bạn gái duy nhất mà anh từng hẹn hò, thậm chí anh từng ngỏ lời cầu hôn cô ấy trước khi tiến tới hôn nhân với một fan hâm mộ.

Khi đó, Lâm Tâm Như chỉ là một diễn viên mới vào nghề, trong khi Lâm Chí Dĩnh đã là một ngôi sao nổi tiếng. Vì thế, mối quan hệ giữa hai người thu hút sự quan tâm của những người trong giới, và họ được xem là đôi tình nhân tiêu biểu trong showbiz Đài Loan. Lúc bấy giờ, Lâm Chí Dĩnh yêu người đẹp cùng họ rất mãnh liệt, thậm chí anh từng tuyên bố: “Chỉ cần hôm nay em chịu gả, ngày mai anh sẽ cưới em ngay!”.

Mối tình của họ tiến triển tốt đẹp và nhận được lời chúc phúc từ mọi người. Yêu nhau được một thời gian thì Lâm Chí Dĩnh phải lên đường nhập ngũ. Anh tạm thời rút khỏi showbiz và tên tuổi bị đóng băng trong một khoảng thời gian ngắn. Trong lúc đó thì Lâm Tâm Như lại một bước vươn lên thành ngôi sao trẻ đình đám nhờ vai diễn Hạ Tử Vy trong Hoàn Châu Cách Cách.

Do lịch trình bận rộn, Lâm Chí Dĩnh ở Đài Loan trong khi Lâm Tâm Như phải túc trực suốt trên phim trường Bắc Kinh nên ít có cơ hội gặp nhau. Lúc bấy giờ liên tục xuất hiện những tin đồn nói rằng Lâm Tâm Như có tình cảm với Tô Hữu Bằng khi cả hai cùng đóng phim chung. Kể từ đó, Lâm Chí Dĩnh và Lâm Tâm Như dần trở nên xa cách nhau và dẫn đến chia tay.

Trải qua một khoảng thời gian dài không liên lạc với nhau, trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Lâm Tâm Như tiết lộ đã chủ động gọi điện cho tình cũ đề nghị làm bạn. Thậm chí, cô còn bình luận trên trang cá nhân Lâm Chí Dĩnh, chúc mừng anh có 3 cậu con trai đáng yêu.

Khi hay tin Lâm Chí Dĩnh bị thương nặng sau vụ tai nạn giao thông do chính anh gây ra, Lâm Tâm Như không quên bày tỏ sự quan tâm đối với tình cũ: “Mong Chúa sẽ phù hộ cho anh”.

Giờ đây, khi tình cũ gặp lại nhau không có gì ngượng ngùng. Lâm Tâm Như cho biết sau tai nạn giao thông của Lâm Chí Dĩnh, thông qua cô, chồng cô là diễn viên Hoắc Kiến Hoa đã trở thành bạn thân của Lâm Chí Dĩnh.

Lâm Tâm Như cho rằng thay vì gán ghép cô và Lâm Chí Dĩnh, báo giới và người hâm mộ nên ghép đôi chồng cô là Hoắc Kiến Hoa với Lâm Chí Dĩnh. Nữ diễn viên cho biết hai nam diễn viên có tình cảm anh em gắn bó: "Họ ngày nào cũng nhắn tin chào buổi sáng và trò chuyện qua mạng xã hội. Thi thoảng, cả hai còn gửi thức ăn cho nhau. Chồng tôi nhắn tin cho Lâm Chí Dĩnh còn nhiều hơn tôi. Thật ganh tỵ với Lâm Chí Dĩnh".

Được biết, Lâm Chí Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa cùng có niềm đam mê với siêu xe. Trong khi, vợ của Lâm Chí Dĩnh là người mẫu Trần Nhược Nghi và Lâm Tâm Như có chung thợ trang điểm. Vì vậy, hai gia đình có mối giao tình khắng khít, thường xuyên tổ chức tiệc họp mặt.

Sau gần 30 năm chia tay, giờ đây, Lâm Tâm Như và Lâm Chí Dĩnh đều có gia đình riêng hạnh phúc và sự nghiệp thành đạt, họ là điển hình tiêu biểu cho sự thăng hoa của tình yêu thành tình bạn trọn đời.