Hoắc Kiến Hoa từng yêu thầm Lâm Tâm Như trong suốt 10 năm mới dám tỏ tình đến cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ của Cbiz

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa là một trong những cặp đôi nổi tiếng viên mãn của làng giải trí Hoa Ngữ. Kết hôn từ năm 2016 và và đã có một con gái Tiểu Cá Heo. Trước khi trở thành vợ chồng, họ từng là bạn bè, đồng nghiệp gần 20 năm.

Từ năm 2005, Hoắc Kiến Hoa từng thú nhận anh có tình cảm với Lâm Tâm Như từ khi hợp tác chung. Si tình là thế nhưng Hoắc Kiến Hoa không dám chủ động theo đuổi Lâm Tâm Như một phần vì sợ mất đi tình bạn, một phần vì sự tự ti bản thân chưa có sự nghiệp thành công bằng bà xã.

Được biết, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa tuy đã kết hôn được 7 năm nhưng trước khi yêu nhau, nam diễn viên cũng trải qua nhiều khổ ải. Theo đó, Hoắc Kiến Hoa đã yêu Lâm Tâm Như ngay từ cái nhìn đầu tiên và suýt đã thổ lộ tình cảm với cô. Cặp đôi làm bạn 10 năm sau đó mới nên duyên.

Thời điểm đó, Lâm Tâm Như vừa xinh đẹp, vừa nổi tiếng lại là bà chủ làm phim mát tay. Trong suốt 10 năm làm bạn thân, mối quan hệ của 2 người trôi qua một cách bình lặng. Nếu Lâm Tâm Như không chủ động liên lạc thì Hoắc Kiến Hoa sẽ gặm nhấm 'mối tình đơn phương' một mình. Chờ đến khi sự nghiệp thành công và có được địa vị vững chắc trong nghề, Hoắc Kiến Hoa mới có đủ tự tin để nói tiếng yêu.

Sau khi kết hôn, hôn nhân của họ gặp sóng gió vì vướng phải nhiều tin đồn tiêu cực như Lâm Tâm Như ép Hoắc Kiến Hoa cưới vì đã mang thai, cố ý cản trở sự nghiệp để chồng lép vế hơn mình hay mối quan hệ vợ chồng của họ chỉ trên danh nghĩa, thực chất đã âm thầm ly hôn và phân chia tài sản.

Đối mặt với những đồn đoán không hay, cặp sao dùng sự gắn bó trong mối quan hệ để đập tan nghi vấn rạn nứt hôn nhân. Hoắc Kiến Hoa thường xuyên cùng bà xã tham dự các sự kiện hậu trường của bạn bè trong giới. Khi có thời gian rảnh, họ "trốn con" hẹn hò riêng tư.

Sau kết hôn, Lâm Tâm Như phát triển sự nghiệp mạnh mẽ, trở thành nhà sản xuất hàng đầu tại Đài Loan. Trong khi đó, Hoắc Kiến Hoa gần như nghỉ hưu sớm. Nam diễn viên lui về làm hậu phương, chăm sóc con gái. Tác phẩm lớn mà Hoắc Kiến Hoa tham gia gần nhất là đóng chính trong Hậu Cung Như Ý Truyện vào năm 2018. Đầu năm 2022, anh xuất hiện với vai trò khách mời trong phim Hoa Đăng Sơ Thượng do vợ đóng chính và chịu trách nhiệm sản xuất.

Gần đây, Hoắc Kiến Hoa đã chính thức trở lại showbiz sau 5 năm vắng bóng. Theo đó, anh đóng chính dự án phim Câu Chuyện Hoa Hồng, hợp tác cùng Lưu Diệc Phi. Đối với sự tái xuất của Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như chia sẻ cô ủng hộ, sẵn sàng lui về làm hậu phương cho nam diễn viên. Người đẹp xứ Đài cho biết đã chủ động giảm lịch trình để chồng an tâm ra ngoài làm việc.