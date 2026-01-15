Phim bị xóa sổ vì tình tiết bé '7 tuổi lấy chồng, 15 tuổi sinh con'

Trên Weibo, phim nhận hàng chục nghìn bình luận chỉ trích "lạm dụng trẻ em, khuyến khích yêu sớm, tảo hôn". Luật sư họ Thái ở văn phòng luật tại Thượng Hải nhận định các tình tiết ở phim ngắn mang tính cổ vũ yêu sớm, vi phạm Quy định về sản xuất chương trình liên quan người vị thành niên.

Ép cá chép lấy Diêm Vương sống, phủ thừa tướng tiêu tan phước lộc phát trên một số nền tảng video từ đầu tháng 1. Nữ chính của phim được miêu tả 7 tuổi, bị ép buộc kết hôn với người đàn ông trưởng thành. Cô bé sợ hãi, mường tượng chú rể sẽ giết mình. Nhưng đêm tân hôn, lần đầu nhìn thấy chú rể, cô gái cảm thấy chàng "đẹp trai", dần rung động vì những cử chỉ ân cần. 8 năm sau, khi 15 tuổi, nữ chính sinh con. Kết thúc phim là cảnh hai người nắm tay nhau, người chồng bế vợ, ánh mắt âu yếm.

Từ tối 13/1, phim ngắn trên không còn hiển thị trên các nền tảng video tại Trung Quốc. Tuy nhiên, luật sư họ Lâm ở văn phòng luật tỉnh Phúc Kiến cho rằng trường hợp này vi phạm quy định pháp luật, không nên dừng lại ở mức xử lý gỡ phim khỏi nền tảng.

Những năm gần đây, nhiều phim ngắn bị xóa sổ vì các tình tiết "câu view bất chấp". Năm ngoái, series Kỳ lân tống tử: Thiên giáng hỷ phúc bị xử lý vì tình tiết nữ chính mang thai ngoài ý muốn, một lần sinh 99 đứa trẻ.

Khán giả chỉ trích nhà sản xuất vì đã sản xuất tác phẩm có nội dung gây tranh cãi. Việc để bé gái có cảnh tình cảm với người đàn ông trưởng thành bị cho là hành vi cổ xúy ấu dâm, dễ làm lệch lạc nhận thức của khán giả xem phim. Bên cạnh đó, phim cũng đi ngược lại với đạo đức xã hội, tạo tiền lệ xấu về việc không kiểm soát nghiêm ngặt kịch bản phim được sản xuất. Tác phẩm bị nhiều khán giả yêu cầu gỡ bỏ.

Theo 163, ngoài đời cô bé Lưu Tinh Thần sinh năm 2015, khi đóng phim, Lưu Tinh Thần mới 10 tuổi. Trong khi đó, bạn diễn Cận Vượng của cô sinh năm 1997, hơn Lưu Tinh Thần 18 tuổi. Vì vậy, Cận Vượng cũng không tránh khỏi bị trách mắng khi chấp nhận nói những lời tình tứ với bé gái đáng tuổi con.

Ngoài ra, khán giả chỉ trích cha mẹ Lưu Tinh Thần vì kiếm tiền mà để con gái nhỏ phải đóng phim tình cảm người lớn không phù hợp với lứa tuổi. Thực tế, Lưu Tinh Thần đóng phim từ năm 4 tuổi, từng tham gia trong các phim truyền hình dài tập như Thủy long ngâm, Trường Nhạc khúc, Xứng đáng để yêu, Đông cực đảo, Hảo đoàn viên... Lưu Tinh Thần có kinh nghiệm diễn xuất, ngoại hình sáng, nếu cha mẹ không bắt cô bé "chín ép" đóng những tác phẩm gây tranh cãi, tương lai diễn xuất của Lưu Tinh Thần triển vọng.