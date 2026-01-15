Trương Lăng Hách và Lâm Duẫn kết hợp trong phim cổ trang 'Quy Loan'

Theo thông tin được công bố, “Quy Loan” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đoàn Tử Lai Tập. Tác phẩm thuộc thể loại cổ trang, quyền mưu kết hợp yếu tố tình cảm, xoay quanh hành trình phục quốc đầy biến động của các nhân vật trong bối cảnh loạn thế.

Về dàn diễn viên, Trương Lăng Hách đảm nhận vai nam chính Tiêu Lệ, trong khi Lâm Duẫn vào vai nữ chính Ôn Du. Đây là lần đầu tiên hai diễn viên kết hợp trong một dự án cổ trang dài tập, được kỳ vọng tạo ra phản ứng hóa học mới mẻ trên màn ảnh.

Bộ phim do đạo diễn Sơ Đích Kiến cầm trịch. Trước đó, đạo diễn này từng gây chú ý với các dự án như “Đối với tôi anh ấy là người nguy hiểm” và phim ngắn “Khó tìm”, được đánh giá cao về cách kể chuyện và xây dựng cảm xúc nhân vật. Phần kịch bản của “Quy Loan” do Trâu Việt đảm nhiệm vai trò tổng biên kịch. Trâu Việt là cái tên quen thuộc với khán giả yêu phim cổ trang qua các tác phẩm như “Tinh hà xán lạn” và “Triều tuyết lục”. Ngoài ra, đội ngũ biên kịch còn có sự tham gia của Toàn Dĩnh và Vương Minh.

Nội dung phim lấy bối cảnh mùa đông năm Thiều Cảnh thứ tư. Tiêu Lệ là thủ lĩnh khu chợ Đông của Ung Châu, xuất thân từ tầng lớp bình dân, tình cờ cứu được Ôn Du - công chúa của một vương triều đã mất, đang trên đường xuôi về Nam Trần để cầu viện binh. Trong quá trình cùng nhau sinh tồn và nương tựa giữa thời cuộc rối ren, hai người dần nảy sinh tình cảm.

Từ một kẻ đầu đường xó chợ, Tiêu Lệ từng bước trưởng thành khi sát cánh cùng Ôn Du tiêu diệt nghịch tặc Bùi Tụng, đồng thời khẳng định vị thế và trở thành Ngụy Vương, nắm giữ một nửa giang sơn. Tuy nhiên, khi cả hai tiến gần tới đỉnh cao quyền lực, mối quan hệ giữa họ cũng đứng trước nhiều thử thách, buộc tình yêu phải đối mặt với lựa chọn giữa giang sơn và cá nhân.

Với đề tài quen thuộc nhưng được triển khai theo hướng chú trọng chiều sâu nhân vật, phim “Quy Loan” được kỳ vọng sẽ là một trong những dự án cổ trang đáng chú ý trong thời gian tới.

Quy Loan cũng là một trong những dự án trọng điểm của Tencent Video trong năm 2026, vì vậy mọi chi tiết từ khâu tạo hình, lựa chọn diễn viên đến bối cảnh đều nhận được sự đầu tư và theo dõi sát sao. Việc xây dựng tạo hình mới cho Trương Lăng Hách ngay từ giai đoạn khai máy cho thấy ê-kíp mong muốn tạo dấu ấn sớm, đồng thời định hình rõ màu sắc nhân vật.

Dù bộ phim vẫn đang trong quá trình ghi hình, tạo hình tóc bạc của Trương Lăng Hách đã phần nào cho thấy định hướng khác biệt của Quy Loan so với nhiều dự án cổ trang cùng thời điểm. Đây cũng là yếu tố khiến khán giả tiếp tục dõi theo những thông tin tiếp theo của bộ phim trong thời gian tới.