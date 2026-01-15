Trương Lăng Hách và Lâm Duẫn kết hợp trong phim cổ trang 'Quy Loan'

Sao quốc tế 15/01/2026 12:30

Ngay khi chính thức khai máy vào tháng 1/2026, bộ phim cổ trang Quy Loan đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả yêu phim Hoa ngữ.

Dự án phim cổ trang “Quy Loan” chính thức khai máy, đồng thời công bố đội hình diễn viên gồm Trương Lăng Hách và Lâm Duẫn.

Theo thông tin được công bố, “Quy Loan” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đoàn Tử Lai Tập. Tác phẩm thuộc thể loại cổ trang, quyền mưu kết hợp yếu tố tình cảm, xoay quanh hành trình phục quốc đầy biến động của các nhân vật trong bối cảnh loạn thế.

Bộ phim do đạo diễn Sơ Đích Kiến cầm trịch. Trước đó, đạo diễn này từng gây chú ý với các dự án như “Đối với tôi anh ấy là người nguy hiểm” và phim ngắn “Khó tìm”, được đánh giá cao về cách kể chuyện và xây dựng cảm xúc nhân vật. Phần kịch bản của “Quy Loan” do Trâu Việt đảm nhiệm vai trò tổng biên kịch. Trâu Việt là cái tên quen thuộc với khán giả yêu phim cổ trang qua các tác phẩm như “Tinh hà xán lạn” và “Triều tuyết lục”. Ngoài ra, đội ngũ biên kịch còn có sự tham gia của Toàn Dĩnh và Vương Minh.

Về dàn diễn viên, Trương Lăng Hách đảm nhận vai nam chính Tiêu Lệ, trong khi Lâm Duẫn vào vai nữ chính Ôn Du. Đây là lần đầu tiên hai diễn viên kết hợp trong một dự án cổ trang dài tập, được kỳ vọng tạo ra phản ứng hóa học mới mẻ trên màn ảnh.

Trương Lăng Hách và Lâm Duẫn kết hợp trong phim cổ trang 'Quy Loan' - Ảnh 1

Nội dung phim lấy bối cảnh mùa đông năm Thiều Cảnh thứ tư. Tiêu Lệ là thủ lĩnh khu chợ Đông của Ung Châu, xuất thân từ tầng lớp bình dân, tình cờ cứu được Ôn Du - công chúa của một vương triều đã mất, đang trên đường xuôi về Nam Trần để cầu viện binh. Trong quá trình cùng nhau sinh tồn và nương tựa giữa thời cuộc rối ren, hai người dần nảy sinh tình cảm.

Từ một kẻ đầu đường xó chợ, Tiêu Lệ từng bước trưởng thành khi sát cánh cùng Ôn Du tiêu diệt nghịch tặc Bùi Tụng, đồng thời khẳng định vị thế và trở thành Ngụy Vương, nắm giữ một nửa giang sơn. Tuy nhiên, khi cả hai tiến gần tới đỉnh cao quyền lực, mối quan hệ giữa họ cũng đứng trước nhiều thử thách, buộc tình yêu phải đối mặt với lựa chọn giữa giang sơn và cá nhân.

Với đề tài quen thuộc nhưng được triển khai theo hướng chú trọng chiều sâu nhân vật, phim “Quy Loan” được kỳ vọng sẽ là một trong những dự án cổ trang đáng chú ý trong thời gian tới.

Trương Lăng Hách và Lâm Duẫn kết hợp trong phim cổ trang 'Quy Loan' - Ảnh 2

Quy Loan cũng là một trong những dự án trọng điểm của Tencent Video trong năm 2026, vì vậy mọi chi tiết từ khâu tạo hình, lựa chọn diễn viên đến bối cảnh đều nhận được sự đầu tư và theo dõi sát sao. Việc xây dựng tạo hình mới cho Trương Lăng Hách ngay từ giai đoạn khai máy cho thấy ê-kíp mong muốn tạo dấu ấn sớm, đồng thời định hình rõ màu sắc nhân vật.

Dù bộ phim vẫn đang trong quá trình ghi hình, tạo hình tóc bạc của Trương Lăng Hách đã phần nào cho thấy định hướng khác biệt của Quy Loan so với nhiều dự án cổ trang cùng thời điểm. Đây cũng là yếu tố khiến khán giả tiếp tục dõi theo những thông tin tiếp theo của bộ phim trong thời gian tới.

Chương Nhược Nam và Trương Lăng Hách đạt Top 1 rating toàn bộ các đài truyền hình

Chương Nhược Nam và Trương Lăng Hách đạt Top 1 rating toàn bộ các đài truyền hình

Cũng nhờ màn song ca ăn ý, tiết mục Tôi rơi lệ của Trương Lăng Hách và Chương Nhược Nam, cảm xúc vỡ tan đạt 2,56% rating, thống trị hoàn toàn bảng xếp hạng tỷ suất người xem, top 1 trong các đài vệ tinh cùng khung giờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Lăng Hách sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Chương Nhược Nam và Trương Lăng Hách đạt Top 1 rating toàn bộ các đài truyền hình

Chương Nhược Nam và Trương Lăng Hách đạt Top 1 rating toàn bộ các đài truyền hình

Lộ diện nam diễn viên 'gây sốt' vì quá giống nam thần Trương Lăng Hách

Lộ diện nam diễn viên 'gây sốt' vì quá giống nam thần Trương Lăng Hách

Nghi vấn Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách 'cạch mặt' sau khi hợp tác

Nghi vấn Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách 'cạch mặt' sau khi hợp tác

Tranh cãi việc Đinh Vũ Hề, Trương Lăng Hách và Lý Quân Nhuệ lên phim bị hạn chế

Tranh cãi việc Đinh Vũ Hề, Trương Lăng Hách và Lý Quân Nhuệ lên phim bị hạn chế

Khoảnh khắc Trương Lăng Hách xuất hiện trong concert của Lưu Vũ Ninh 'gây bão'

Khoảnh khắc Trương Lăng Hách xuất hiện trong concert của Lưu Vũ Ninh 'gây bão'

Trương Lăng Hách tiết lộ lý do nhận lời đóng phim 'Giây phút ấy vượt giới hạn'

Trương Lăng Hách tiết lộ lý do nhận lời đóng phim 'Giây phút ấy vượt giới hạn'

TIN MỚI NHẤT

Nam công nhân tử vong thương tâm khi bị đá cẩm thạch đè trúng người

Nam công nhân tử vong thương tâm khi bị đá cẩm thạch đè trúng người

Video 8 phút trước
Từ ngày 17/1 đến ngày 27/1, 3 con giáp có căn cơ PHÚ QUÝ, đắc lộc toàn gia, vận trình đỏ rực rỡ, giàu có không ai bì kịp

Từ ngày 17/1 đến ngày 27/1, 3 con giáp có căn cơ PHÚ QUÝ, đắc lộc toàn gia, vận trình đỏ rực rỡ, giàu có không ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Cần cẩu xây dựng rơi trúng tàu hỏa khiến ít nhất 22 người tử vong, hơn 50 người bị thương

Cần cẩu xây dựng rơi trúng tàu hỏa khiến ít nhất 22 người tử vong, hơn 50 người bị thương

Video 38 phút trước
Nữ môi giới bất động sản bị trói trên chiếc xe Mercedes sau khi bị người đồng hương cướp tài sản

Nữ môi giới bất động sản bị trói trên chiếc xe Mercedes sau khi bị người đồng hương cướp tài sản

Video 53 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Sáu 16/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', duyên lành ùa đến tới tấp

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Sáu 16/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', duyên lành ùa đến tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Va chạm trực diện giữa ô tô con và xe tải, 6 người phụ nữ trên xe con tử vong thương tâm

Va chạm trực diện giữa ô tô con và xe tải, 6 người phụ nữ trên xe con tử vong thương tâm

Video 1 giờ 8 phút trước
NÓNG: Lời khai 'lạnh người' của kẻ liên tiếp sát hại 2 phụ nữ để cướp tài sản

NÓNG: Lời khai 'lạnh người' của kẻ liên tiếp sát hại 2 phụ nữ để cướp tài sản

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Bị chồng vũ phu đối xử tệ bạc, tôi lập nick ảo "thả thính" phi công trẻ, ai ngờ ngày gặp mặt lại nhận cái kết "đắng ngắt"

Bị chồng vũ phu đối xử tệ bạc, tôi lập nick ảo "thả thính" phi công trẻ, ai ngờ ngày gặp mặt lại nhận cái kết "đắng ngắt"

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Em dâu gào khóc tố osin dính bầu, tôi sang định dỗ dành thì tá hỏa thấy một thứ trong góc phòng bóc trần sự thật

Em dâu gào khóc tố osin dính bầu, tôi sang định dỗ dành thì tá hỏa thấy một thứ trong góc phòng bóc trần sự thật

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Vừa đi công tác về, tôi lặng người rơi nước mắt khi thấy những dấu vết trên cơ thể vợ sau lớp áo

Vừa đi công tác về, tôi lặng người rơi nước mắt khi thấy những dấu vết trên cơ thể vợ sau lớp áo

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên đã đầu thú

Nóng: Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên đã đầu thú

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, 3 con giáp thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, 3 con giáp thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc

Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Nữ hoàng hành động Châu Á' Dương Tử Quỳnh khẳng định đóng Avatar 4 và 5

'Nữ hoàng hành động Châu Á' Dương Tử Quỳnh khẳng định đóng Avatar 4 và 5

Lý Á Bằng lao đao sau ly hôn, thừa nhận tình hình tài chính đang gặp khó khăn

Lý Á Bằng lao đao sau ly hôn, thừa nhận tình hình tài chính đang gặp khó khăn

Lâm Tâm Như hé lộ sau 10 năm chung sống: 'Chồng tôi chưa từng vào bếp'

Lâm Tâm Như hé lộ sau 10 năm chung sống: 'Chồng tôi chưa từng vào bếp'

'Hoàng tử F4' Châu Du Dân tiết lộ sức khỏe kém, cử động là thấy buồn nôn

'Hoàng tử F4' Châu Du Dân tiết lộ sức khỏe kém, cử động là thấy buồn nôn

Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử dự kiến sẽ lên sóng cùng thời điểm

Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử dự kiến sẽ lên sóng cùng thời điểm

Tiêu Chiến bị chỉ trích vì hồ sơ đề cử Ảnh Đế Kim Tượng cho vai Quách Tĩnh

Tiêu Chiến bị chỉ trích vì hồ sơ đề cử Ảnh Đế Kim Tượng cho vai Quách Tĩnh