Vẻ đẹp 'bất lão' tuổi 49 của Ngôn Thừa Húc trong tour diễn mới nhất

Từ ngày 9 - 12/1, Ngôn Thừa Húc cùng các thành viên F4 Châu Du Dân, Ngô Kiến Hào và Ashin tham gia 4 buổi hòa nhạc liên tiếp tại Thành Đô với chủ đề 'FFOREVER - Thành phố của những ngôi sao', mỗi buổi diễn đều cháy vé.

Ở tuổi 49, mỹ nam Vườn sao băng Ngôn Thừa Húc tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình trẻ trung. Tại tour diễn F✦FOREVER City of Stars gần đây cùng các thành viên nhóm F4, nam nghệ sĩ gây ấn tượng với vóc dáng săn chắc.

Bước sang tuổi 49, nam ca sĩ kiêm diễn viên trung thành với mái tóc dài đặc trưng và các đường nét khuôn mặt sắc sảo. Ngoại hình của anh được đánh giá là trẻ hơn tuổi thật.

 

Ngôn Thừa Húc từng chia sẻ anh duy trì thói quen đến phòng gym mỗi khi có thời gian rảnh. Các bài tập của anh khá đa dạng, gồm tập tạ, luyện tay, chạy bộ và chơi bóng rổ. Có thời điểm, anh dành hơn 3 tiếng mỗi ngày cho việc tập luyện. Theo anh, việc vận động thường xuyên không chỉ giúp duy trì thể hình mà còn hỗ trợ trao đổi chất và sức khỏe tổng thể. Sau khi tập, anh thường sử dụng máy massage cầm tay để thư giãn cơ bắp.

Vẻ đẹp 'bất lão' tuổi 49 của Ngôn Thừa Húc trong tour diễn mới nhất - Ảnh 1Vẻ đẹp 'bất lão' tuổi 49 của Ngôn Thừa Húc trong tour diễn mới nhất - Ảnh 2

Trong ăn uống, Ngôn Thừa Húc được biết đến là người khá kỷ luật. Đặc biệt trong giai đoạn quay phim hoặc chuẩn bị biểu diễn, anh ưu tiên các bữa ăn đơn giản, nhiều rau và protein, hạn chế tinh bột. Anh cũng chú trọng giảm lượng muối và đường, đồng thời uống nhiều nước, đặc biệt nước ép từ trái cây, rau củ. Những thói quen này giúp anh kiểm soát cân nặng và duy trì thể trạng ổn định.

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ coi trọng giấc ngủ, cố gắng duy trì 7-9 tiếng mỗi ngày nhằm đảm bảo sức khỏe và tinh thần.

Ngôn Thừa Húc cũng dành sự quan tâm đến việc dưỡng da. Anh duy trì các bước làm sạch, dưỡng ẩm cơ bản, đắp mặt nạ và chống nắng thường xuyên. Anh cũng tránh hút thuốc và hạn chế rượu bia để bảo vệ làn da.

Vẻ đẹp 'bất lão' tuổi 49 của Ngôn Thừa Húc trong tour diễn mới nhất - Ảnh 3Vẻ đẹp 'bất lão' tuổi 49 của Ngôn Thừa Húc trong tour diễn mới nhất - Ảnh 4

Ngoài thể chất, Ngôn Thừa Húc từng chia sẻ sức khỏe tinh thần đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn vẻ ngoài. Anh ưu tiên lối sống cân bằng, giải tỏa căng thẳng bằng việc đọc sách, nghe nhạc và duy trì các thói quen tích cực. Thay vì chạy theo các biện pháp thẩm mỹ, anh chọn cách chăm sóc bản thân một cách tự nhiên.

Nhờ sự kết hợp giữa luyện tập, ăn uống, ngủ nghỉ và chăm sóc bản thân, Ngôn Thừa Húc vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung ở tuổi 49. Nhờ đó, anh liên tục được nhắc đến như một trong những gương mặt “trẻ lâu” của làng giải trí Đài Loan.

'Nóng mắt' với cảnh hôn của 'mỹ nam Vườn Sao Băng' Ngôn Thừa Húc và bạn diễn kém 21 tuổi

'Nóng mắt' với cảnh hôn của 'mỹ nam Vườn Sao Băng' Ngôn Thừa Húc và bạn diễn kém 21 tuổi

Cảnh hôn táo bạo của Ngôn Thừa Húc và Từ Nhược Hàm trong bộ phim "Hạ Hoa" đang được bàn tán rầm rộ trên các trang mạng xã hội.

