'Nóng mắt' với cảnh hôn của 'mỹ nam Vườn Sao Băng' Ngôn Thừa Húc và bạn diễn kém 21 tuổi

Trên mạng xã hội ngay sau đó, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với việc giữ gìn vóc dáng của Ngôn Thừa Húc. Nam diễn viên tuy đã 46 tuổi nhưng vẫn duy trì cơ thể tốt với cơ bắp cuồn cuộn, rắn chắc.

Trong bộ phim ngôn tình "Hạ Hoa" đang phát sóng, Ngôn Thừa Húc gây bất ngờ vì diễn khá nhiều cảnh thân mật với đồng nghiệp nữ kém 21 tuổi. Cụ thể, nhân vật của Ngôn Thừa Húc và Từ Nhược Hàm bày tỏ tình cảm với nhau ở phòng tranh. Tiếp đến, cặp đôi ôm lấy nhau và trao cho đối phương những nụ hôn cháy bỏng. Nhờ hiệu ứng của ánh sáng và âm thanh, cảnh hôn này càng trở nên gợi cảm hơn. Ngôn Thừa Húc còn khiến khán giả đỏ mặt vì màn nhấc bổng bạn diễn lên rồi hôn say đắm.

Dẫu vậy, vẫn có không ít ý kiến cho rằng Ngôn Thừa Húc quá già khi quay cảnh yêu đương cùng Từ Nhược Hàm. Thêm nữa, sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Ngôn Thừa Húc vẫn an toàn chọn kiểu vai ngôn tình lãng mạn mà không có sự đột phá trong diễn xuất. Khán giả góp ý rằng Ngôn Thừa Húc nên rời khỏi vùng an toàn, thử thách bản thân trong dạng vai có chiều sâu nội tâm hơn là những vai yêu đương kiểu tươi trẻ thế này.

Ngôn Thừa Húc sinh năm 1977. Vào thập niên 2000, anh là nam thần thần tượng hàng đầu Đài Loan sau vai diễn thiếu gia Minh Tự nhà giàu, tính cách quái đản nhưng si tình trong Vườn sao băng. Bên cạnh đó, anh còn đạt được thành công với các tác phẩm như Chỉ muốn yêu anh, Lưu luyến không quên, Lửa bóng rổ... Năm 2007-2008, Ngôn Thừa Húc là ngôi sao kiếm nhiều tiền nhất xứ Đài.

Phim Hạ Hoa được chuyển thể từ tiểu thuyết Anh Đến Trong Cơn Mưa Mùa Hạ, nội dung kể về cô gái mắc bệnh máu trắng Hà Nhiễm (Từ Nhược Hàm) và chàng nghệ nhân làm vườn có nhiều vướng mắc tâm lý Tiêu Hàn (Ngôn Thừa Húc).

Hà Nhiễm đang sống những ngày cuối đời vì căn bệnh quái ác còn Tiêu Hàn thì luôn giam cầm bản thân trong cảm xúc tiêu cực bởi quá khứ bị bạn gái phản bội, sự nghiệp không có triển vọng. Vì chịu cú sốc quá lớn nên Tiêu Hàn đã thay đổi tính cách trở nên lạnh lùng, anh cũng quyết định về quê làm thợ cắt tóc.

Cùng lúc này, Hà Nhiễm về thăm quê và vô tình gặp gỡ Tiêu Hàn. Cảm nhận được Tiêu Hàn là người có nhiều tâm sự, Hà Nhiễm đã chủ động tán tỉnh anh. Sự hoạt bát, trong sáng của Hà Nhiễm đã làm Tiêu Hàn tan chảy, từ đây 2 người bắt đầu phát triển mối quan hệ yêu đương mãnh liệt với rất nhiều tình tiết gây đỏ mặt cho người xem... Dẫu vậy, theo nguyên tác tiểu thuyết thì đến cuối cùng, Hà Nhiễm cũng không qua khỏi vì căn bệnh máu trắng thời kỳ cuối vẫn đang hành hạ cô từng ngày.