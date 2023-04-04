Cuộc sống ít ai biết của Ngôn Thừa Húc ở tuổi 46

Sao quốc tế 04/04/2023 19:33

Ngôn Thừa Húc từng là một trong những mỹ nam hàng đầu của làng giải trí xứ Đài khi làn sóng nhóm nhạc nam thịnh hành tại châu Á. Anh nổi tiếng từ bộ phim truyền hình thần tượng "Vườn Sao Băng".

Theo thông tin từ Sina, trong lần phỏng vấn mới, Ngôn Thừa Húc cho biết anh đang độc thân, nhưng vẫn hy vọng sẽ tìm thấy người phù hợp. Tài tử Vườn sao băng chia sẻ: "Tôi mong gặp được người sẽ khiến tôi say đắm, liều lĩnh hết tất cả để ở bên cô ấy. Nếu cô ấy đồng ý, tôi sẽ công khai cho cả thế giới biết chúng tôi hạnh phúc đến thế nào".

Bên cạnh đó, khi được hỏi về người tình cũ Lâm Chí Linh, Ngôn Thừa Húc không ngượng ngùng. Anh gửi lời chúc siêu mẫu đã lên chức mẹ: "Tôi hy vọng cô ấy sống tốt, có một người chồng luôn chăm lo cho cô ấy. Tôi chân thành chúc phúc cho họ".

 

Cuộc sống ít ai biết của Ngôn Thừa Húc ở tuổi 46 - Ảnh 1

Ngôn Thừa Húc tiết lộ thêm trong thời gian dịch bệnh Covid-19 căng thẳng, anh cảm thấy sinh mệnh con người thật yếu ớt, cuộc sống vô thường. Nam diễn viên quyết định dừng hoạt động nghệ thuật một năm để học thêm về diễn xuất. Đồng thời, đây cũng là thời điểm anh cảm thấy chênh vênh, không có định hướng cho tương lai khi bị khán giả chê bai vì 45 tuổi vẫn diễn phim ngôn tình.

"Nếu không có Lâm Y Thần, Trương Quân Ninh luôn động viên, thúc giục tôi đi học thêm, có lẽ tôi sẽ biến thành kẻ ăn chơi, quen mặt tại các quán bar. Có thời gian, tôi ngày đêm ở trong đó uống rượu, ca hát, thậm chí còn suýt chút nữa bị bắt vì lái xe khi say rượu", Ngôn Thừa Húc cảm ơn hai người bạn đã giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ngôn Thừa Húc sinh năm 1977. Vào thập niên 2000, anh là nam thần tượng hàng đầu Đài Loan sau vai diễn thiếu gia Minh Tự nhà giàu, tính cách quái đản nhưng si tình trong Vườn sao băng. Bên cạnh đó, anh còn đạt được thành công với các tác phẩm như Chỉ muốn yêu anh, Lưu luyến không quên, Lửa bóng rổ... Năm 2007-2008, Ngôn Thừa Húc là ngôi sao kiếm nhiều tiền nhất xứ Đài.

Cuộc sống ít ai biết của Ngôn Thừa Húc ở tuổi 46 - Ảnh 2Cuộc sống ít ai biết của Ngôn Thừa Húc ở tuổi 46 - Ảnh 3

Trước đó, bộ phim Hoa mùa hạ do Ngôn Thừa Húc và đàn em kém 21 tuổi Từ Nhược Hàm đóng chính đang là đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số khán giả cho rằng bộ phim được quay đẹp, Ngôn Thừa Húc vẫn hấp dẫn ở tuổi 46.

Hoa mùa hạ là câu chuyện về cô tiểu thư nhà giàu Hà Nhiễm (Từ Nhược Hàm) phải lòng vốn là nghệ nhân làm vườn, đang thất tình Tiêu Hàn (Ngôn Thừa Húc) từ cái nhìn đầu tiên. Hà Nhiễm mắc bệnh máu trắng, cô muốn sống hết mình với cảm xúc của bản thân nên đã chủ động theo đuổi Tiêu Hàn. Cả hai đã có những phút giây mặn nồng cho tới khi Hà Nhiễm qua đời. Trên màn ảnh, có khoảng cách 21 tuổi, song Ngôn Thừa Húc và Từ Nhược Hàm vẫn có nhiều cảnh quay tình tứ bên nhau.

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