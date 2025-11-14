Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy trường mầm non ở Lào Cai

Đời sống 14/11/2025 16:56

Ngày 14/11, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Thác Bà (tỉnh Lào Cai) cho biết cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn ở Trường mầm non Bạch Hà khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, liên quan tới vụ cháy trường mầm non ở Lào Cai, nghi một người tử vong, chiều 14/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Thác Bà (tỉnh Lào Cai) cho biết chính quyền đã có báo cáo cụ thể về vụ việc.

Cụ thể, vào lúc 19h50 ngày 13/11, tại Trường mầm non Bạch Hà, xã Thác Bà xảy ra cháy.

Sau khi phát hiện sự việc, chính quyền xã Thác Bà đã huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ và Tổ An ninh trật tự tại cơ sở cùng tham gia chữa cháy.

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy trường mầm non ở Lào Cai - Ảnh 1
Xe tang lễ vào hiện trường đưa thi thể nạn nhân ra ngoài  - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, lãnh đạo xã Thác Bà cho biết, đến 21h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế, dập tắt được đám cháy. Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra hiện trường vụ cháy, công an xã phát hiện có một tử thi bên trong phòng kế toán của trường mầm non.

"Qua xác minh ban đầu, tử thi là chị T.T.N. (SN 1989), là kế toán của Trường mầm non Bạch Hà. Vị trí cháy là từ phòng kế toán sau đó cháy lan sang phòng hiệu trưởng. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra", vị lãnh đạo UBND xã Thác Bà nói thêm.

Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng giữa trời nắng ráo, 3 người mất liên lạc

Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng giữa trời nắng ráo, 3 người mất liên lạc

Cả một quả đồi ở thôn Bức, xã Hùng Sơn bất ngờ sạt lở, kéo theo khối đất đá khổng lồ vùi lấp hoàn toàn một đoạn đường ĐH4; 3 người dân mất liên lạc.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy trường mầm non tin moi cháy trường học

TIN MỚI NHẤT

Đào hoa nở rộ, 3 con giáp tình duyên thăng hạng trong tháng 12 dương lịch, nhiều mối nhân duyên tốt, tiền đầy túi, tình đầu tim

Đào hoa nở rộ, 3 con giáp tình duyên thăng hạng trong tháng 12 dương lịch, nhiều mối nhân duyên tốt, tiền đầy túi, tình đầu tim

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Thích thú trước khoảnh khắc ngư dân câu được con cá mú khổng lồ nặng hơn 80kg trên biển

Thích thú trước khoảnh khắc ngư dân câu được con cá mú khổng lồ nặng hơn 80kg trên biển

Video 52 phút trước
Giành hát karaoke trong tiệc sinh nhật, một người bị đâm tử vong

Giành hát karaoke trong tiệc sinh nhật, một người bị đâm tử vong

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Va chạm xe khách, người đàn ông tử vong trên đường đi khám bệnh

Va chạm xe khách, người đàn ông tử vong trên đường đi khám bệnh

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Thời gian cuối năm 2025, Nam Tào chấm sổ vàng, 3 con giáp choáng váng vì đếm tiền, tha hồ mua đất xây biệt thự, sắm xế xịn, giàu càng thêm giàu

Thời gian cuối năm 2025, Nam Tào chấm sổ vàng, 3 con giáp choáng váng vì đếm tiền, tha hồ mua đất xây biệt thự, sắm xế xịn, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy trường mầm non ở Lào Cai

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy trường mầm non ở Lào Cai

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Nữ sinh Bạch Dực Nhữ được tài tử Huỳnh Hiểu Minh lăng xê ở làng giải trí

Nữ sinh Bạch Dực Nhữ được tài tử Huỳnh Hiểu Minh lăng xê ở làng giải trí

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng giữa trời nắng ráo, 3 người mất liên lạc

Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng giữa trời nắng ráo, 3 người mất liên lạc

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Người đàn ông cầm súng cướp số trang sức trị giá 2,7 tỷ đồng cố gắng bỏ trốn khỏi hiện trường và cái kết

Người đàn ông cầm súng cướp số trang sức trị giá 2,7 tỷ đồng cố gắng bỏ trốn khỏi hiện trường và cái kết

Video 1 giờ 30 phút trước
Nữ ca sĩ nổi tiếng qua đời ở tuổi 26 sau tai nạn thương tâm

Nữ ca sĩ nổi tiếng qua đời ở tuổi 26 sau tai nạn thương tâm

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng

NÓNG: thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng

Trường mầm non bốc cháy dữ dội, nghi có người tử vong

Trường mầm non bốc cháy dữ dội, nghi có người tử vong

Bắt khẩn cấp cháu dùng chân đá bác dâu gãy cổ tử vong

Bắt khẩn cấp cháu dùng chân đá bác dâu gãy cổ tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giành hát karaoke trong tiệc sinh nhật, một người bị đâm tử vong

Giành hát karaoke trong tiệc sinh nhật, một người bị đâm tử vong

Va chạm xe khách, người đàn ông tử vong trên đường đi khám bệnh

Va chạm xe khách, người đàn ông tử vong trên đường đi khám bệnh

Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng giữa trời nắng ráo, 3 người mất liên lạc

Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng giữa trời nắng ráo, 3 người mất liên lạc

Thương tâm: Va chạm với xe tải, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ

Thương tâm: Va chạm với xe tải, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ

Thẩm mỹ viện Mailisa mở cửa trở lại sau một ngày bị khám xét, tình hình khách hàng ra sao?

Thẩm mỹ viện Mailisa mở cửa trở lại sau một ngày bị khám xét, tình hình khách hàng ra sao?

Người phụ nữ bị con riêng của ba chồng đâm nhiều nhát khi tập thể dục

Người phụ nữ bị con riêng của ba chồng đâm nhiều nhát khi tập thể dục