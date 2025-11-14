Ngày 14/11, trên tuyến Quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Phú Lộc, TP Huế xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô tải và xe máy làm 2 người chết tại chỗ.
Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 14/11, lãnh đạo UBND xã Phú Lộc (TP Huế) cho biết, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Phú Lộc, khiến hai người tử vong tại chỗ.
Cụ thể, vào khoảng 8 giờ 20 phút cùng ngày, tài xế Ngô Trọng Trí (29 tuổi, trú tại Quảng Ngãi, có giấy phép lái xe hạng C) điều khiển xe tải biển số 50E - 116.25 lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Huế đi Đà Nẵng.
Khi đến khu vực trước cây xăng số 28, trên tuyến Quốc lộ 1, xe tải của anh Trí xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 75AK-XXX do anh Đ.X.V. (SN 1988) điều khiển, chở theo chị N.T.L.H. (SN 1980), cùng trú tại thôn Nam Trường, xã Vĩnh Lộc đang di chuyển theo hướng ngược lại.
Cú va chạm mạnh khiến anh V. và chị H. tử vong tại chỗ. Xe máy bị hư hỏng nặng.
Theo thông tin từ báo Công lý, ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an đã có mặt để bảo vệ hiện trường tiến hành các bước điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Hiện, vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.