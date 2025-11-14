Thương tâm: Va chạm với xe tải, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ

Đời sống 14/11/2025 16:02

Ngày 14/11, trên tuyến Quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Phú Lộc, TP Huế xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô tải và xe máy làm 2 người chết tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 14/11, lãnh đạo UBND xã Phú Lộc (TP Huế) cho biết, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Phú Lộc, khiến hai người tử vong tại chỗ.

Cụ thể, vào khoảng 8 giờ 20 phút cùng ngày, tài xế Ngô Trọng Trí (29 tuổi, trú tại Quảng Ngãi, có giấy phép lái xe hạng C) điều khiển xe tải biển số 50E - 116.25 lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Huế đi Đà Nẵng.

Khi đến khu vực trước cây xăng số 28, trên tuyến Quốc lộ 1, xe tải của anh Trí xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 75AK-XXX do anh Đ.X.V. (SN 1988) điều khiển, chở theo chị N.T.L.H. (SN 1980), cùng trú tại thôn Nam Trường, xã Vĩnh Lộc đang di chuyển theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến anh V. và chị H. tử vong tại chỗ. Xe máy bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy tử vong tại chỗ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Công lý, ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an đã có mặt để bảo vệ hiện trường tiến hành các bước điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện, vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Thẩm mỹ viện Mailisa mở cửa trở lại sau một ngày bị khám xét, tình hình khách hàng ra sao?

Thẩm mỹ viện Mailisa mở cửa trở lại sau một ngày bị khám xét, tình hình khách hàng ra sao?

Sáng 14/11, một ngày sau khi Bộ Công an đồng loạt khám xét các cơ sở của hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành, ghi nhận tại cơ sở Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu, TPHCM) cho thấy đơn vị đã hoạt động trở lại.

