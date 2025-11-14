Danh tính 'thầy bói' gốc Việt ở Australia bị cáo buộc lừa đảo 70 triệu USD

Bà Phan, tự xưng là thầy phong thủy, thầy bói, đã lợi dụng những khách hàng gặp khó khăn tài chính trong cộng đồng người Việt ở Australia bằng cách thuyết phục họ vay tiền dựa trên "tiên đoán" rằng họ sẽ gặp một "tỷ phú" trong tương lai. Bà Phan bỏ túi ít nhất 150.000 USD trên mỗi lần cho vay.

Theo thông tin từ VnExpress, dẫn tin từ The Guardian, Cảnh sát bang New South Wales (NSW) ngày 12/11 bắt Anya Phan, 53 tuổi, và con gái Thi Ta, 25 tuổi, tại khu Dover Heights, phía đông Sydney, thu hàng loạt tài liệu, thiết bị điện tử, túi xách, tài sản, phỉnh casino.

Giới chức Australia cho biết Phan là "người có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng người Việt, được nhiều đồng hương tin tưởng".

Bà Phan bị cáo buộc 39 tội danh, trong đó có tội điều hành hoạt động của một tổ chức tội phạm, cùng 19 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 13 tội giao dịch tài sản có được từ hành vi phạm pháp. Thi Ta bị cáo buộc hỗ trợ mẹ điều hành đường dây lừa đảo.

Cảnh sát Australia áp giải Anya Phan ngày 13/11 ở phía đông Sydney. Ảnh: NSW Police

Nghi phạm từ Việt Nam đến Australia năm 2001 và sau đó trở thành công dân nước này. Suốt thời gian đó, Phan không làm việc, nhận trợ cấp khuyết tật hơn 20 năm. Tuy nhiên, bà này lại mua trả góp căn nhà trị giá khoảng 3,3 triệu USD ở Dover Heights, đồng thời còn là khách VIP tại một sòng bạc ở Sydney.

Theo điều tra, bà Phan đã rửa khoản tiền ít nhất 520.000 USD chỉ trong hai tháng tại sòng bạc này. Có lần, nghi phạm chi 45.000 USD chỉ trong ba giờ tại sòng bạc. Bà Phan còn thuyết phục con gái mua một căn hộ 5,3 triệu USD ở Rose Bay.

Hành vi của Phan bị phát hiện sau khi cảnh sát Australia điều tra một đường dây sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp để nộp hồ sơ vay nhằm mua những chiếc "xe ma" hạng sang.

Cảnh sát Australia áp giải Thi Ta ngày 13/11 ở phía đông Sydney. Ảnh: NSW Police

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, các nhà điều tra sau đó phát hiện đường dây này không chỉ dừng lại ở gian lận vay mua ôtô, mà còn mở rộng sang gian lận vay cá nhân, vay kinh doanh, mua nhà.

Cảnh sát cáo buộc bà Phan đã tiếp quản vị trí cầm đầu của tổ chức này, trong khi thủ lĩnh của tổ chức đang hầu tòa. Khoảng 1/2 thành viên tổ chức đã bị bắt.

"Điều tra bắt đầu từ gian lận vay mua ôtô, đã mở ra một đường dây tội phạm tài chính tinh vi bậc nhất mà tôi từng thấy trong sự nghiệp", thanh tra cấp cao Gordon Arbinja, chỉ huy đơn vị chống tội phạm tài chính ở NSW, cho biết, đồng thời lo ngại các thương vụ mua bán bất động sản của tổ chức này có thể đã thổi giá thị trường, nhất là ở các vùng ngoại ô phía đông Sydney.