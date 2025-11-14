Cháy căn hộ ở khu tập thể cũ tại Hà Nội, nhiều người hoảng hốt tháo chạy

Đời sống 14/11/2025 13:36

Khoảng 10h ngày 14/11, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi căn phòng ở tầng 5 nhà A2 Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội). May mắn, vụ việc không có thương vong về người.

Theo thông tin từ VnExpress, khoảng 10h ngày 14/11, lửa bốc lên từ phần ban công cơi nới, được rào kín bằng khung sắt, quây tôn (còn gọ là "chuồng cọp") của một hộ dân sống trên tầng 5 nhà A2 tập thể Trung Tự.

Chỉ sau ít phút, lửa đã bao trùm "chuồng cọp" hướng ra phố Phạm Ngọc Thạch, khói đen bốc lên ngùn ngụt. Người dân sống trong khu tập thể chủ động di tản xuống dưới đường.

 Gần 10 phút kể từ khi lửa bùng lên, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 10 điều hai xe cứu hỏa tới hiện trường. Từ dưới lòng đường, cảnh sát dùng súng phun nước trên nóc xe từ khoảng cách 20 m. Nhóm khác dẫn vòi nước theo cầu thang bộ tiếp cận căn hộ.

Đám cháy được dập tắt sau khoảng 15 phút, không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều đồ đạc trong căn hộ đã bị hư hỏng.

Cháy căn hộ ở khu tập thể cũ tại Hà Nội, nhiều người hoảng hốt tháo chạy - Ảnh 1
Lửa bốc lên từ "chuồng cọp" tại khu tập thể Trung Tự - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, người dân sống tại nhà A2 cho biết, vào khoảng gần 10h cùng ngày, họ phát hiện có mùi khét nên đã ra ngoài kiểm tra.

"Lúc đó, chỉ có khói bốc ra tại căn phòng ở tầng 5. Chúng tôi nhanh chóng gọi cho lực lượng cứu hỏa" - chị Nguyễn Thị Thùy Dung, một cư dân sinh sống tại đây cho biết.

Theo chị Dung, khoảng 10 phút sau lửa bùng lên dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn bốc lên khiến nhiều người hoảng hốt chạy xuống bên dưới.

Người dân sống tại căn phòng trên cho biết, thời điểm đó họ mới rời nhà khoảng vài chục phút thì xảy ra hỏa hoạn. May mắn, không có thiệt hại về người.

Cháy căn hộ ở khu tập thể cũ tại Hà Nội, nhiều người hoảng hốt tháo chạy - Ảnh 2Cháy căn hộ ở khu tập thể cũ tại Hà Nội, nhiều người hoảng hốt tháo chạy - Ảnh 3
Căn phòng xảy ra hỏa hoạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Khu tập thể Trung Tự gồm nhiều tòa nhà, thiết kế 4-5 tầng xen kẽ những khối nhà 2-3 tầng, được xây dựng từ những năm 1970-1980 nên đều xuống cấp. Chính quyền dự kiến tái thiết khu tập thể bằng hai tòa nhà 25 và 45 tầng.

Khoảng 8h cùng ngày, một vụ cháy khác xảy ra tại nhà số 12 nằm sâu trong ngõ 13/94/54 đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai cũ. Do ngõ sâu, cứu hỏa phải sử dụng nước từ một cơ sở sản xuất gần đó để dập lửa. Thời điểm cháy, trong nhà có một cụ ông, may mắn thoát ra ngoài.

Danh tính nam thanh niên Việt phóng hỏa gây cháy 10 căn nhà ở Nhật

Danh tính nam thanh niên Việt phóng hỏa gây cháy 10 căn nhà ở Nhật

Giới chức tỉnh Gunma, ngày 13/11 thông báo bắt Barboza Yasda Marines, 57 tuổi, quốc tịch Brazil, và Pham Tuan Vu, 24 tuổi, người Việt Nam thất nghiệp không có địa chỉ cố định.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà cháy nhà ở Hà Nội tin moi

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 'thầy bói' gốc Việt ở Australia bị cáo buộc lừa đảo 70 triệu USD

Danh tính 'thầy bói' gốc Việt ở Australia bị cáo buộc lừa đảo 70 triệu USD

Đời sống 41 phút trước
Bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh vẫn treo ảnh cưới của con trai và vợ cũ Angelababy

Bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh vẫn treo ảnh cưới của con trai và vợ cũ Angelababy

Sao quốc tế 45 phút trước
Liên tiếp 3 ngày tới (14, 15 và 16/11), 3 con giáp thăng tiến ầm ầm, đếm tiền mỏi tay, ngồi không cũng hưởng lộc giàu khủng

Liên tiếp 3 ngày tới (14, 15 và 16/11), 3 con giáp thăng tiến ầm ầm, đếm tiền mỏi tay, ngồi không cũng hưởng lộc giàu khủng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Cháy căn hộ ở khu tập thể cũ tại Hà Nội, nhiều người hoảng hốt tháo chạy

Cháy căn hộ ở khu tập thể cũ tại Hà Nội, nhiều người hoảng hốt tháo chạy

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Danh tính nam thanh niên Việt phóng hỏa gây cháy 10 căn nhà ở Nhật

Danh tính nam thanh niên Việt phóng hỏa gây cháy 10 căn nhà ở Nhật

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Bất ngờ khi thấy chồng ngồi suy tư, vợ lẳng lặng lại gần và 'sốc nặng' với sự thật khiến trái tim cô đau nhó

Bất ngờ khi thấy chồng ngồi suy tư, vợ lẳng lặng lại gần và 'sốc nặng' với sự thật khiến trái tim cô đau nhó

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Uống nước mía mỗi ngày cơ thể sẽ nhận về những thay đổi không ngờ

Uống nước mía mỗi ngày cơ thể sẽ nhận về những thay đổi không ngờ

Dinh dưỡng 2 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (15/11-16/11), 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc 'rơi trúng vai', không thành Rồng cũng hóa Phượng

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (15/11-16/11), 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc 'rơi trúng vai', không thành Rồng cũng hóa Phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Làm từ thiện, Bà Nhân Vlog bị mắng xối xả, tố dùng hình ảnh người nghèo để 'đánh bóng tên tuổi'

Làm từ thiện, Bà Nhân Vlog bị mắng xối xả, tố dùng hình ảnh người nghèo để 'đánh bóng tên tuổi'

Hậu trường 3 giờ 6 phút trước
Xe chở thư báo bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Xe chở thư báo bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Đời sống 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng

NÓNG: thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng

Trường mầm non bốc cháy dữ dội, nghi có người tử vong

Trường mầm non bốc cháy dữ dội, nghi có người tử vong

Bắt khẩn cấp cháu dùng chân đá bác dâu gãy cổ tử vong

Bắt khẩn cấp cháu dùng chân đá bác dâu gãy cổ tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người phụ nữ bị con riêng của ba chồng đâm nhiều nhát khi tập thể dục

Người phụ nữ bị con riêng của ba chồng đâm nhiều nhát khi tập thể dục

Danh tính 'thầy bói' gốc Việt ở Australia bị cáo buộc lừa đảo 70 triệu USD

Danh tính 'thầy bói' gốc Việt ở Australia bị cáo buộc lừa đảo 70 triệu USD

Danh tính nam thanh niên Việt phóng hỏa gây cháy 10 căn nhà ở Nhật

Danh tính nam thanh niên Việt phóng hỏa gây cháy 10 căn nhà ở Nhật

Xe chở thư báo bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Xe chở thư báo bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

NÓNG: thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng

NÓNG: thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng

Bắt khẩn cấp cháu dùng chân đá bác dâu gãy cổ tử vong

Bắt khẩn cấp cháu dùng chân đá bác dâu gãy cổ tử vong