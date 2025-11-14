Cháy căn hộ ở khu tập thể cũ tại Hà Nội, nhiều người hoảng hốt tháo chạy

Chỉ sau ít phút, lửa đã bao trùm "chuồng cọp" hướng ra phố Phạm Ngọc Thạch, khói đen bốc lên ngùn ngụt. Người dân sống trong khu tập thể chủ động di tản xuống dưới đường.

Theo thông tin từ VnExpress, khoảng 10h ngày 14/11, lửa bốc lên từ phần ban công cơi nới, được rào kín bằng khung sắt, quây tôn (còn gọ là "chuồng cọp") của một hộ dân sống trên tầng 5 nhà A2 tập thể Trung Tự.

Đám cháy được dập tắt sau khoảng 15 phút, không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều đồ đạc trong căn hộ đã bị hư hỏng.

Gần 10 phút kể từ khi lửa bùng lên, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 10 điều hai xe cứu hỏa tới hiện trường. Từ dưới lòng đường, cảnh sát dùng súng phun nước trên nóc xe từ khoảng cách 20 m. Nhóm khác dẫn vòi nước theo cầu thang bộ tiếp cận căn hộ.

Lửa bốc lên từ "chuồng cọp" tại khu tập thể Trung Tự - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, người dân sống tại nhà A2 cho biết, vào khoảng gần 10h cùng ngày, họ phát hiện có mùi khét nên đã ra ngoài kiểm tra.

"Lúc đó, chỉ có khói bốc ra tại căn phòng ở tầng 5. Chúng tôi nhanh chóng gọi cho lực lượng cứu hỏa" - chị Nguyễn Thị Thùy Dung, một cư dân sinh sống tại đây cho biết.

Theo chị Dung, khoảng 10 phút sau lửa bùng lên dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn bốc lên khiến nhiều người hoảng hốt chạy xuống bên dưới.

Người dân sống tại căn phòng trên cho biết, thời điểm đó họ mới rời nhà khoảng vài chục phút thì xảy ra hỏa hoạn. May mắn, không có thiệt hại về người.

Căn phòng xảy ra hỏa hoạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Khu tập thể Trung Tự gồm nhiều tòa nhà, thiết kế 4-5 tầng xen kẽ những khối nhà 2-3 tầng, được xây dựng từ những năm 1970-1980 nên đều xuống cấp. Chính quyền dự kiến tái thiết khu tập thể bằng hai tòa nhà 25 và 45 tầng.

Khoảng 8h cùng ngày, một vụ cháy khác xảy ra tại nhà số 12 nằm sâu trong ngõ 13/94/54 đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai cũ. Do ngõ sâu, cứu hỏa phải sử dụng nước từ một cơ sở sản xuất gần đó để dập lửa. Thời điểm cháy, trong nhà có một cụ ông, may mắn thoát ra ngoài.