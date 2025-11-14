Ngày 14/11, Công an xã Bà Điểm (TP.HCM) đã lập hồ sơ, phối hợp các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ việc một người phụ nữ bị tấn công bằng hung khí gây thương tích phải nhập viện. Nạn nhân là bà N.T.K.Kh (68 tuổi, ở ấp 53, xã Bà Điểm).

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 14/11, Công an xã Bà Điểm đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ người phụ nữ bị người quen gây thương tích. Nạn nhân là bà N.T.K.K. (SN 1957, ngụ xã Bà Điểm). Cụ thể, khoảng 18h ngày 11/11, trong lúc bà K. đi tập thể dục gần nhà thì bị bà P. (SN 1977, con riêng của bố chồng) dùng hung khí gây thương tích. Phát hiện vụ việc, người dân khu vực can ngăn rồi đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Người nhà cho biết, bà K. được bác sĩ khâu vết thương ở lưng và tay, hiện vẫn nằm viện theo dõi sức khỏe. "Nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn đất đai. Gia đình đã trình báo cơ quan công an ngay sau đó", người nhà nạn nhân nói. Bà K. bị người quen dùng hung khí gây thương tích phải nhập viện cấp cứu Theo thông tin từ báo Dân Việt, tại Bệnh viện Hóc Môn, bác sĩ chẩn đoán bà Khúc phải khâu hơn 13 mũi sau lưng, nhiều vết thương ở cánh tay, cùng các vết trầy xước khác. Nạn nhân mất nhiều máu, vẫn còn choáng váng, buồn nôn, chóng mặt và phải nhập viện theo dõi đến nay.

Theo thông tin từ gia đình, bác sĩ cho biết vết thương khá sâu, có nguy cơ đứt gân tay và liệt nếu không chống đỡ và cấp cứu kịp thời. Gia đình đã yêu cầu bệnh viện xác định mức độ thương tật của bà Khúc. Ông Sệt bày tỏ sự lo lắng: "Gia đình tôi đã nhiều lần liên hệ công an. Tối 11/11, công an có trực tại bệnh viện để nắm thông tin từ bác sĩ. Tuy nhiên, đến nay chúng tôi vẫn chưa thấy công an liên hệ để lấy lời khai chính thức vì vợ tôi kiệt sức". Nạn nhân bất ngờ bị em chồng (cùng cha khác mẹ), thủ sẵn dao Thái Lan đâm từ phía sau, nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, mất máu nhiều Điều khiến gia đình ông Sệt lo sợ nhất là thông tin bà Phụng đã được thả về địa phương, không còn bị tạm giữ tại trụ sở công an. "Hiện tại nhà tôi có cháu nhỏ 5 tuổi từ quê lên thăm. Vợ chồng tôi lớn tuổi. Sự đe dọa và hành vi cố tình giết người của bà Phụng khiến gia đình tôi rất lo sợ, sợ bà ấy tiếp tục tấn công các thành viên khác", ông Sệt khẩn thiết đề nghị chính quyền địa phương, cơ quan công an sớm can thiệp, làm rõ và xử lý nghiêm minh vụ việc để gia đình được an tâm sinh sống.

Danh tính 'thầy bói' gốc Việt ở Australia bị cáo buộc lừa đảo 70 triệu USD Một người phụ nữ tự xưng thầy bói, thầy phong thủy bị cáo buộc lừa đảo và điều hành đường dây rửa tiền tinh vi trị giá 70 triệu USD tại Sydney (Úc).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-bi-con-rieng-cua-ba-chong-am-nhieu-nhat-khi-tap-the-duc-746353.html