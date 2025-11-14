Thích thú trước khoảnh khắc ngư dân câu được con cá mú khổng lồ nặng hơn 80kg trên biển

Một nhóm cư dân đang dùng dây câu có mồi là cá sống để câu cá ở khu vực cửa sông Tapormai, thành phố Timika, Trung Papua, Indonesia, vào ngày 28/10. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người dân địa phương bắt được một con cá mú khổng lồ bằng kỹ thuật đánh bắt cá đơn giản.

Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thich-thu-truoc-khoanh-khac-ngu-dan-cau-uoc-con-ca-mu-khong-lo-nang-hon-80kg-tren-bien-746382.html