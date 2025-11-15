Cháy lớn tại nhà trọ 4 tầng gần chợ Đầm Nha Trang, thiêu rụi nhiều tài sản,1 người bị bỏng nặng

Đời sống 15/11/2025 10:16

Vụ cháy xảy ra tại một căn nhà bốn tầng gần chợ Đầm Nha Trang, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thiêu rụi nhiều tài sản và khiến một nạn nhân bị bỏng nặng.

 

Theo báo Người Lao Động, thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 15-11, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà 4 tầng cho thuê trọ trên đường Nguyễn Thái Học, sát chợ Đầm (phường Nha Trang, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), khiến một phụ nữ bị thương và nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Cháy lớn tại nhà trọ 4 tầng gần chợ Đầm Nha Trang, thiêu rụi nhiều tài sản,1 người bị bỏng nặng - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Khoảng 4 giờ 30 phút, người dân phát hiện khói đen cùng lửa bốc lên dữ dội từ tầng trệt căn nhà. Người thuê trọ hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng bất thành do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, khiến ngọn lửa lan nhanh, bao phủ toàn bộ các tầng trên. Nhiều người hoảng loạn tìm cách thoát ra ngoài.

Cháy lớn tại nhà trọ 4 tầng gần chợ Đầm Nha Trang, thiêu rụi nhiều tài sản,1 người bị bỏng nặng - Ảnh 2
Ngọn lửa bao trùm căn nhà trọ 4 tầng. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng cứu hỏa phải chia nhiều hướng tiếp cận, dùng vòi rồng khống chế đám cháy và triển khai xe thang tiếp cận các tầng trên.

Cháy lớn tại nhà trọ 4 tầng gần chợ Đầm Nha Trang, thiêu rụi nhiều tài sản,1 người bị bỏng nặng - Ảnh 3
Đến khoảng 5h10, đám cháy cơ bản được dập tắt. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Theo báo Tiền Phong, đến khoảng 5h10, đám cháy cơ bản được dập tắt. Nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi. Lực lượng cứu hộ tiếp cận tầng bốn, đưa một nữ nạn nhân 25 tuổi ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nạn nhân được sơ cứu tại chỗ rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu trong tình trạng bỏng khoảng 30% cơ thể. Hiện công an đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Gia Lai: Cháy nhà lúc rạng sáng, 2 mẹ con thương vong

Gia Lai: Cháy nhà lúc rạng sáng, 2 mẹ con thương vong

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, phá cửa sổ đưa bà C. và chị T. ra ngoài, chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, bà C. đã tử vong tại bệnh viện.

