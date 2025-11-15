Tuy nhiên, một số bình luận trên Weibo nói diễn viên "không đẹp như ảnh tạp chí", "tương phản hoàn toàn với hình ảnh 'nữ thần không tuổi' trong những bức ảnh đã được chỉnh sửa", "vai rộng và eo to", "ngoại hình của phụ nữ trung niên" và "dáng người không cân đối", "Gân xanh nổi đầy tay"...

Soi lại quá khứ của Trương Bá Chi, netizen cũng nhận thấy rằng dù nữ diễn viên và Tạ Đình Phong chia tay không mấy êm đẹp nhưng bản thân tài tử họ Tạ và nhà chồng luôn dành những lời có cánh khi nói về cô.

Đặc biệt, bố chồng Trương Bá Chi – nam diễn viên gạo cội Tạ Hiền từng chia sẻ, ông không có bất cứ điều gì phải phàn nàn về nàng dâu này. Bởi lẽ, ngay khi vừa kết hôn, Trương Bá Chi đã nói với Tạ Đình Phong rằng phải hiếu thảo, kính trọng cha mẹ, bởi vì vợ có thể thay đổi nhưng bố mẹ thì chỉ có một mà thôi. Hơn nữa, ngay khi trên đỉnh cao sự nghiệp, Trương Bá Chi vẫn sẵn lòng lùi về kết hôn, sinh cho Tạ Đình Phong 2 cậu con trai dễ thương. Vậy nên, ông Tạ Hiền luôn yêu thương Trương Bá Chi hết mực, tuyên bố chỉ nhận nàng "ngọc nữ" là dâu nhà họ Tạ và còn viết di chúc để lại 90% tài sản cho cô.

Netizen cho rằng, có lẽ, Trương Bá Chi từng mắc những sai lầm tuổi trẻ nhưng về bản chất, cô là người rất tốt bụng, biết quan tâm, chăm sóc người khác. Đặc biệt, với vai trò người mẹ thì nữ diễn viên Vua Hài Kịch xứng đáng được điểm 10 tròn trĩnh. Đây cũng là lý do khiến nàng "ngọc nữ" được nhiều người yêu mến hết mực, sự nghiệp nở hoa lần nữa sau khi phơi bày con người thật của mình.

Trương Bá Chi sinh năm 1980, được xem là "quốc bảo nhan sắc" của làng giải trí Hong Kong những năm 1999 - 2000. Khả năng diễn xuất của cô được khẳng định qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Vua hài, Sư tử Hà Đông, Mèo yêu phải chuột, Tinh nguyện... Cô kết hôn với tài tử Tạ Đình Phong và có hai con trai Quintus, Lucas. Năm 2012, sau khi ly dị ngôi sao họ Tạ, cô làm mẹ đơn thân. Năm 2018, cô bất ngờ sinh con trai thứ ba nhưng không tiết lộ danh tính bố đứa trẻ.

Thời gian này, Trương Bá Chi đang tham gia chương trình tạp kỹ Hoa dọc đường 2.