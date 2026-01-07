Từng bên nhau 7 năm, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm đã chia tay trong lặng lẽ?

Sao quốc tế 07/01/2026 20:26

Đầu 2026, Cbiz bùng nổ với bức ảnh Lộc Hàm say ngủ bên cạnh hot girl Tư Hiểu Địch. Người đăng ảnh cho biết có quan hệ tình cảm với nam ca sĩ, tuy nhiên không tiết lộ thời điểm tấm hình thân mật được chụp. Dựa trên trang phục của Lộc Hàm, một số người giả thuyết mối quan hệ xảy ra vào khoảng năm 2021 - thời điểm anh và Quan Hiểu Đồng đang yêu nhau.

 

Những ngày vừa qua, nhiều tin đồn nói mối quan hệ của Lộc Hàm - Quan Hiểu Đồng đã trục trặc rồi tan vỡ vì "đằng gái" phát hiện nửa kia ngoại tình. Phía Lộc Hàm hiện bác bỏ các cáo buộc, khẳng định những tuyên bố của Tư Hiểu Địch là vu khống và bịa đặt.

Lần cuối cùng uyên ương được chụp ảnh cùng nhau là cuối 2024. Vào tháng 8 năm đó, họ bị bắt gặp đi bộ trên đường phố Nhật Bản, ăn mặc giản dị và không đeo khẩu trang. Tháng 10/2024, họ còn được bắt gặp tại một sân cầu lông, đeo khẩu trang đôi khi đang tập luyện. Tuy nhiên, kể từ đó, họ không còn được nhìn thấy cùng nhau. Tháng 4/2025, khi Lộc Hàm tròn 35 tuổi, trang mạng xã hội của Quan Hiểu Đồng không còn đăng tải bất kỳ nội dung nào liên quan đến sinh nhật bạn trai - như thói quen của cô những năm trước đó. Mối quan hệ kéo dài suốt 7 năm, cuối cùng đã kết thúc trong im lặng.

Hiện chủ đề "Thời điểm Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng gặp nhau lần cuối" thu hút 140 triệu lượt xem, 24.000 bình luận trên Weibo. Rất nhiều người phẫn nộ, nói Quan Hiểu Đồng thiệt thòi, mất nhiều năm thanh xuân để rồi bị phản bội. Một số cư dân mạng chỉ ra, Quan Tiểu Đồng chỉ mới 19 tuổi khi công khai quan hệ với Lộc Hàm.

Từng bên nhau 7 năm, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm đã chia tay trong lặng lẽ? - Ảnh 1

Suốt 7 năm, cô gái đã phải chịu đựng sự bắt nạt trên mạng kéo dài, bị theo dõi sát sao, sự nghiệp bị ảnh hưởng, trong khi Lộc Hàm luôn được an ủi, khen ngợi... Các bình luận trên Weibo nói Quan Hiểu Đồng "đã lãng phí 7 năm cho người không đáng". Số khác tin Lộc Hàm không xứng với mối quan hệ, quen một cô gái ngoan như Hiểu Đồng nhưng lại phụ bạc, lăng nhăng.

Phản bác quan điểm này, người hâm mộ Lộc Hàm nhấn mạnh, nam ca sĩ đang ở đỉnh cao sự nghiệp khi công bố mối quan hệ ở tuổi 27. Lựa chọn này từng dẫn đến việc anh mất hơn 800.000 người hâm mộ và nguồn lực chỉ trong một ngày - một đòn giáng mạnh vào sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, anh vẫn lựa chọn như vậy. 

Lộc Hàm công khai mối quan hệ với Quan Hiểu Đồng năm 2017. Ngày 8/10, anh đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân nội dung: "Đây là bạn gái của tôi, Quan Hiểu Đồng". Sự kiện gây bùng nổ mạng xã hội, khiến Weibo sập.

Từng bên nhau 7 năm, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm đã chia tay trong lặng lẽ? - Ảnh 2

Từng chính thức xác nhận hẹn hò trong giai đoạn đầu, nhưng nhiều năm sau đó, cả hai giữ thái độ kín đáo đối với đời sống tình cảm, hiếm khi nhắc đến nhau trước công chúng. 7 năm trôi qua, mối quan hệ của họ như một câu chuyện yêu đương bí mật: Không công khai, không cùng nhau xuất hiện trên truyền hình, không cùng nhau tham gia các chương trình giải trí, cuối cùng chia tay lặng lẽ. Tết 2025, địa chỉ IP của họ lại ở những vị trí khác nhau. Mối tình đình đám từng làm "sập" Weibo, cuối cùng đã kết thúc trong sự im lặng và xa cách.

Mới đây, cư dân mạng phát hiện bố của Quan Hiểu Đồng like bài viết nói con gái ông đã chia tay với Lộc Hàm.

