3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 26/9/2025, vận trình hanh thông như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 26/09/2025 07:50

3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần “lên như diều gặp gặp gió”. Người làm ăn kinh doanh nhận được sự nâng đỡ của cục diện Dần Hợi bán hợp giúp cho chuyện làm ăn, hợp tác khá thuận lợi. Song song đó, người làm công ăn lương được Cát Tinh trợ vận nên dù người tuổi này  có làm gì thì mọi chuyện cũng thật dễ dàng. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên ổn định. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy có dấu hiệu phai nhạt, rạn nứt. Để mọi chuyện được vui vẻ trở lại, bạn cần phải có sự thay đổi khi cư xử với người bạn đời của mình. 

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 26/9/2025, vận trình hanh thông như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình tài lộc của người tuổi Mùi sẽ trở nên dư dả, dồi dào vì con giáp này vừa mới nhận được lương. Tuổi này có thể tự thưởng cho mình một món quà nào đó vì đã cố gắng làm việc trong suốt thời gian qua. Con giáp này không quá lo lắng đến vấn đề chi tiêu vì nguồn tài chính vẫn còn khá rủng rỉnh, dồi dào. 

Hơn thế, vận trình tình cảm cũng sẽ trở nên tươi đẹp, nở rộ. Bạn và nửa kia hiện đang có khoảng thời gian yên bình và hạnh phúc bên nhau. Người độc thân cũng nhanh chóng tìm thấy người thương au thời gian dài cô đơn lẻ bóng.

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 26/9/2025, vận trình hanh thông như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu sẽ diễn ra suôn sẻ, hanh thông tốt đẹp. Người tuổi này đang có những ước mơ, kế hoạch ấp ủ bấy lâu nhưng vẫn chưa làm được do thiếu động lực để làm. Tử vi còn khuyên con giáp này chỉ cần tập trung vào công việc chính là có thể nâng cao được nguồn thu nhập hiện tại. 

Chuyện tình cảm cũng sẽ trở nên êm đẹp, thắm sắc. Bạn và người ấy thật sự may mắn vì đã tìm thấy nhau ngay thời điểm mà trái tim của cả hai gần như không còn đủ sức để tiếp nhận thêm bất cứ biến cố nào những trong chuyện tình yêu. 

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 26/9/2025, vận trình hanh thông như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 26/9/2025: Thế giới tăng trở lại, vàng SJC duy trì trên 134 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/9/2025: Thế giới tăng trở lại, vàng SJC duy trì trên 134 triệu/lượng

Đời sống 44 phút trước
Nằm co quắp trên giường bệnh, người chồng ngỡ ngàng khi nhận ra ai mới là người yêu thương mình thật lòng

Nằm co quắp trên giường bệnh, người chồng ngỡ ngàng khi nhận ra ai mới là người yêu thương mình thật lòng

Tâm sự 48 phút trước
Nóng: Bão Bualoi mạnh lên 3 cấp sau một ngày, có thể vào Biển Đông đêm nay

Nóng: Bão Bualoi mạnh lên 3 cấp sau một ngày, có thể vào Biển Đông đêm nay

Xã hội 1 giờ 3 phút trước
Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn sau ngày 26/9/2025

Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn sau ngày 26/9/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Lưu Diệc Phi ăn tối cùng hai chàng trai trẻ ở Bắc Kinh bất ngờ 'gây sốt'

Lưu Diệc Phi ăn tối cùng hai chàng trai trẻ ở Bắc Kinh bất ngờ 'gây sốt'

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 26/9/2025, vận trình hanh thông như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 26/9/2025, vận trình hanh thông như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Tử vi thứ Bảy 27/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Bảy 27/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 26/9/2025, 3 con giáp có tiền vào như nước, Đại Cát Đại Lợi, làm gì cũng phất, Hỷ Tín ngập nhà, Phúc khí dồi dào

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 26/9/2025, 3 con giáp có tiền vào như nước, Đại Cát Đại Lợi, làm gì cũng phất, Hỷ Tín ngập nhà, Phúc khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 26/9/2025, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Đúng hôm nay, thứ Sáu 26/9/2025, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe cáp rơi xuống núi khiến 7 người tử vong thương tâm

Xe cáp rơi xuống núi khiến 7 người tử vong thương tâm

Ô tô tông liên hoàn vào nhiều phương tiện trên phố Hà Nội, 4 người bị thương

Ô tô tông liên hoàn vào nhiều phương tiện trên phố Hà Nội, 4 người bị thương

Người phụ nữ Việt bị hàng xóm đâm tử vong ở Singapore, chồng cũng nguy kịch

Người phụ nữ Việt bị hàng xóm đâm tử vong ở Singapore, chồng cũng nguy kịch

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn sau ngày 26/9/2025

Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn sau ngày 26/9/2025

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng'

Tử vi thứ Bảy 27/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Bảy 27/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 26/9/2025, 3 con giáp có tiền vào như nước, Đại Cát Đại Lợi, làm gì cũng phất, Hỷ Tín ngập nhà, Phúc khí dồi dào

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 26/9/2025, 3 con giáp có tiền vào như nước, Đại Cát Đại Lợi, làm gì cũng phất, Hỷ Tín ngập nhà, Phúc khí dồi dào

Đúng hôm nay, thứ Sáu 26/9/2025, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Đúng hôm nay, thứ Sáu 26/9/2025, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/9/2025), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/9/2025), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi