Sau đêm nay (24/9/2025), 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 24/09/2025 17:02

3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng.

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ trở nên "thuận buồm xuôi gió" và suôn sẻ. Tam Hợp nâng đỡ giúp người tuổi này luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình trước khi bắt tay vào việc gì. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp còn đem tới cho bản mệnh nhiều cơ hội triển vọng để phát triển sự nghiệp trong tương lai. Bản mệnh đang gặp nhiều may mắn trên con đường đầu tư bất động sản.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên hài hòa ấm áp. Thủy sinh Mộc cho thấy con giáp này đang được sống trong một gia đình vô cùng hạnh phúc. Các thành viên trong gia đình liên tục dành sự quan tâm, sẻ chia nên luôn có sự thấu hiểu với nhau.

Sau đêm nay (24/9/2025), 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ trở nên vững vàng suôn sẻ. Người tuổi này khá hăng say với công việc đang làm nhờ tìm ra được phương pháp làm việc hiệu quả, tiết kiệm cả công sức lẫn thì giờ. Cơ hội được thưởng, tăng lương, được biếu quà là khá cao khi có sự xuất hiện của quý nhân.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ luôn ngập tràn niềm vui. Tình yêu chân thành và sự sẻ chia thường xuyên giúp cho những người đang yêu có thêm sự gắn bó khăng khít. Người độc thân dễ tìm được một nửa nhờ sự chủ động của mình.

 

Sau đêm nay (24/9/2025), 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Mọi công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra suôn sẻ chảy trôi vào thời điểm tới. Sự chăm chỉ, siêng năng và kiên trì của tuổi này trong thời gian qua đã bắt đầu thu lại trái ngọt. Bản mệnh có thể tự do làm thứ mình muốn, tập trung vào chuyên môn mà không cần lo lắng thêm điều gì.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp này sẽ trở nên lãng mạn hòa hợp. Tuổi Hợi và người bạn đời của mình có sự đồng điệu trong cả suy nghĩ lẫn hành động. Hai người sẽ là một cặp đôi bù trừ những khuyết thiếu của nhau. Những sự mâu thuẫn cũng như những khác biệt tồn tại giữa các cặp đôi sẽ được giải quyết êm đẹp nếu cả hai cùng ngồi lại để chia sẻ cùng nhau.

 

Sau đêm nay (24/9/2025), 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua đêm nay, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Qua đêm nay, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

5 ngày liên tiếp (25/9-30/9/2025), 3 con giáp giàu sang đạt đỉnh, vượng phát bất ngờ, phú quý đủ đường, sớm tậu xe mua nhà

5 ngày liên tiếp (25/9-30/9/2025), 3 con giáp giàu sang đạt đỉnh, vượng phát bất ngờ, phú quý đủ đường, sớm tậu xe mua nhà

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp kiếm tiền siêu giỏi, gánh vàng gánh bạc về nhà, phúc lộc không bao giờ vơi, ung dung tự tại

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp kiếm tiền siêu giỏi, gánh vàng gánh bạc về nhà, phúc lộc không bao giờ vơi, ung dung tự tại

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 3 ngày tới (28/9/2025), 3 con giáp tiền vàng chất đống, tài khoản nhảy số, trúng mánh cực to, thoát nghèo trở thành triệu phú

Đúng 3 ngày tới (28/9/2025), 3 con giáp tiền vàng chất đống, tài khoản nhảy số, trúng mánh cực to, thoát nghèo trở thành triệu phú

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 0h00 ngày 25/9: 3 con giáp làm một thu mười, đại cát đại lợi, đếm tiền mỏi tay, giàu có chẳng ai bằng

Đúng 0h00 ngày 25/9: 3 con giáp làm một thu mười, đại cát đại lợi, đếm tiền mỏi tay, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Thấy mặt con trai của chồng và 'tiểu tam', tôi quay lưng buông hết oán hận xưa

Thấy mặt con trai của chồng và 'tiểu tam', tôi quay lưng buông hết oán hận xưa

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Sau ngày ly hôn gã chồng bội bạc, người đàn ông này đợi tôi trước cửa nhà

Sau ngày ly hôn gã chồng bội bạc, người đàn ông này đợi tôi trước cửa nhà

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Chồng keo kiệt bỗng mua cả đống đồ chơi cho con gái, vợ sởn da gà khi phát hiện lý do đằng sau

Chồng keo kiệt bỗng mua cả đống đồ chơi cho con gái, vợ sởn da gà khi phát hiện lý do đằng sau

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp kinh tế dư dả, đổi vận rực rỡ, nhận đầy phúc báo, phất lên như diều gặp gió

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp kinh tế dư dả, đổi vận rực rỡ, nhận đầy phúc báo, phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Tâm sự của vợ có chồng giám đốc ngoại tình, trắng tay anh sợ vợ bỏ, lúc giàu có anh lo mất bồ

Tâm sự của vợ có chồng giám đốc ngoại tình, trắng tay anh sợ vợ bỏ, lúc giàu có anh lo mất bồ

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Ly hôn 3 năm, tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới bạn, nghe cô ấy hỏi một câu mà tôi bật khóc

Ly hôn 3 năm, tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới bạn, nghe cô ấy hỏi một câu mà tôi bật khóc

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Phẫn nộ clip cặp đôi nam nữ trộm điện thoại của người khuyết tật, nạn nhân đã qua đời sau đó

Phẫn nộ clip cặp đôi nam nữ trộm điện thoại của người khuyết tật, nạn nhân đã qua đời sau đó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

5 ngày liên tiếp (25/9-30/9/2025), 3 con giáp giàu sang đạt đỉnh, vượng phát bất ngờ, phú quý đủ đường, sớm tậu xe mua nhà

5 ngày liên tiếp (25/9-30/9/2025), 3 con giáp giàu sang đạt đỉnh, vượng phát bất ngờ, phú quý đủ đường, sớm tậu xe mua nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp kiếm tiền siêu giỏi, gánh vàng gánh bạc về nhà, phúc lộc không bao giờ vơi, ung dung tự tại

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp kiếm tiền siêu giỏi, gánh vàng gánh bạc về nhà, phúc lộc không bao giờ vơi, ung dung tự tại

Đúng 3 ngày tới (28/9/2025), 3 con giáp tiền vàng chất đống, tài khoản nhảy số, trúng mánh cực to, thoát nghèo trở thành triệu phú

Đúng 3 ngày tới (28/9/2025), 3 con giáp tiền vàng chất đống, tài khoản nhảy số, trúng mánh cực to, thoát nghèo trở thành triệu phú

Đúng 0h00 ngày 25/9: 3 con giáp làm một thu mười, đại cát đại lợi, đếm tiền mỏi tay, giàu có chẳng ai bằng

Đúng 0h00 ngày 25/9: 3 con giáp làm một thu mười, đại cát đại lợi, đếm tiền mỏi tay, giàu có chẳng ai bằng

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp kinh tế dư dả, đổi vận rực rỡ, nhận đầy phúc báo, phất lên như diều gặp gió

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp kinh tế dư dả, đổi vận rực rỡ, nhận đầy phúc báo, phất lên như diều gặp gió

Từ 25/9 đến 15/10: 3 con giáp đổi vận bất ngờ, thăng hạng giàu sang, lên đời phú quý, tương lai xán lạn

Từ 25/9 đến 15/10: 3 con giáp đổi vận bất ngờ, thăng hạng giàu sang, lên đời phú quý, tương lai xán lạn