Nửa đêm nghe tiếng chồng mờ ám vọng ra từ phòng chị dâu, tôi đẩy cửa bước vào thì choáng váng

Tâm sự 24/10/2025 12:00

Tôi và chồng chỉ mới lấy nhau chưa được nửa năm. Nhưng quả thật tôi thấy mệt mỏi với cuộc sống làm dâu, chung sống với gia đình chồng. Vợ chồng tôi không chỉ sống cùng bố mẹ chồng mà còn có vợ chồng anh trai chồng. Chưa kể vợ chồng anh trai chồng còn có hai con nhỏ. Tôi thấy ngột ngạt chật chội lắm.

Bố mẹ tôi từng ngỏ ý mua tặng vợ chồng tôi một căn chung cư để ra ở riêng nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh muốn ở chung phụng dưỡng bố mẹ. Anh còn sĩ diện nói không muốn sống bám vào bố mẹ vợ. Hai vợ chồng tranh cãi vài lần vì chuyện này, tôi đành ngậm đắng nuốt cay sống chung cùng gia đình chồng.

Còn phải kể đến chị dâu dù sống chung với cả nhà chồng nhưng lúc nào cũng ăn mặc mát mẻ, lại hay cười giỡn với em chồng. Dù đã sinh hai con nhưng dáng của chị ấy vẫn bắt mắt, tôi nhìn còn thấy ghen tị. Chưa kể, nhiều lần tôi thấy chị dâu nói chuyện với chồng vui vẻ, thậm chí còn nói gì đó khiến chồng tôi ngại ngùng xấu hổ. Tôi nhìn thôi đã thấy mờ ám.

Gần đây, anh chồng không có ở nhà tôi lại càng thấy chồng mình và chị dâu có vấn đề. Cứ mỗi lần tôi thấy hai người nhỏ to với nhau thì chị dâu lại vội vội vàng vàng bỏ đi chỗ khác. Dù tôi có hỏi chồng thì anh cũng nói chẳng có gì.

Đến một tối, tôi còn bắt gặp chị dâu và chồng dùng dằng, chị dâu mắt đỏ lên như muốn khóc. Chồng tôi đẩy tay ra rồi nói gì đó mà tôi không nghe được. Tối đó tôi trăn trở cả đêm, cứ nghĩ chẳng lẽ chồng mình có gì với chị dâu thật sao?

Nửa đêm nghe tiếng chồng mờ ám vọng ra từ phòng chị dâu, tôi đẩy cửa bước vào thì choáng váng - Ảnh 1
Gần đây, anh chồng không có ở nhà tôi lại càng thấy chồng mình và chị dâu có vấn đề - Ảnh minh họa: Internet  

Hai hôm sau, đến nửa đêm thì tôi bất ngờ tỉnh giấc, phát hiện chồng biến mất. Tôi tức tốc ngồi dậy đi sang phòng của chị dâu. Tôi thấy cửa phòng hé mở còn nghe tiếng chồng vọng ra. Quá tức giận, tôi đẩy cửa xông vào để bắt gian.

Khi thấy cảnh tượng trước mặt, tôi chết sững vì sốc. Chị dâu đang quỳ gối dưới chân chồng tôi, van nài cho mình một cơ hội. Tôi gào lên tức giận vì nghĩ chồng và chị dâu có gian tình:

“Muốn có cơ hội đến với nhau đúng không?”.

Chồng tôi vội thanh minh, nói tôi hiểu lầm rồi. Chị dâu càng khóc lớn hơn, nức nở thành thật nói:

“Do chị lỡ ngoại tình với người khác, chồng em phát hiện nên chị van xin em ấy tha cho chị lần này. Chị thề sẽ không tái phạm nữa. Em đừng hiểu lầm chồng mình”.

Sau đó, chị lau nước mắt, đứng dậy đi ra ngoài. Chuyện diễn ra không hề như tôi nghĩ. Vậy mà tôi đã đau khổ nghi chồng ngoại tình suốt thời gian qua. Càng không ngờ chị dâu ngoại tình với người đàn ông khác. Tôi khuyên chồng nói với anh trai, không thể bao che cho chị ấy mãi được. Nhưng chồng tôi vẫn băn khoăn không biết làm sao.

Con trai ngoại tình mà mẹ chồng im lặng, ngày tôi rời đi bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi bật khóc

Con trai ngoại tình mà mẹ chồng im lặng, ngày tôi rời đi bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi bật khóc

Lần đầu tiên chồng dẫn tôi về ra mắt gia đình, tôi cảm thấy mẹ anh không thích mình. Thậm chí, tôi còn nghĩ rằng bà không muốn con trai mình lấy tôi. Khi chồng tôi nói muốn tổ chức đám cưới với tôi, mẹ của anh tỏ vẻ không đồng ý. Nhưng sau đó chúng tôi vẫn lấy nhau. Chồng tôi nói rằng mẹ không thể cản anh được.

