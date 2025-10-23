Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp xòe tay đón nhận lộc Trời ban, sự nghiệp bứt phá như 'phượng hoàng lửa', sếp thưởng tiền lương 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 23/10/2025

Thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp xòe tay đón nhận lộc Trời ban, sự nghiệp bứt phá như 'phượng hoàng lửa', sếp thưởng tiền lương 'kếch xù'.

Tuổi Dần

Đúng ngày mai, sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ tiến triển nhẹ nhàng, bản mệnh có thể hoàn thành tốt mọi việc được giao. Con giáp này có tinh thần hứng khởi, tràn đầy năng lượng để giải quyết mọi công việc. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh toàn tâm toàn ý tập trung cho sự nghiệp cá nhân.

Bên cạnh đó, vận trình tài lộc vượng phát, tin vui về tiền bạc sẽ đến với con giáp may mắn này. Nguồn thu dồi dào là cơ hội để bạn thực hiện những mong muốn và kế hoạch đã dự định từ lâu. Đặc biệt, công việc kinh doanh sẽ có những tiến triển vượt bậc, lợi nhuận theo đó cũng tăng lên gấp bội. 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp xòe tay đón nhận lộc Trời ban, sự nghiệp bứt phá như 'phượng hoàng lửa', sếp thưởng tiền lương 'kếch xù' - Ảnh 1
Đúng ngày mai, sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ tiến triển nhẹ nhàng, bản mệnh có thể hoàn thành tốt mọi việc được giao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ có một ngày may mắn trong vận trình sự nghiệp, bản mệnh được quý nhân nâng đỡ nên gần như làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió và đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng được đánh giá cao và giao phó những trọng trách mới. Ngoài thu nhập chính thì con giáp này cũng có thêm thu nhập phụ từ việc làm thêm hoặc thưởng hoa hồng, doanh thu.

Vận trình tình duyên của con giáp này rất hanh thông, thuận lợi. Bạn và nửa kia của mình luôn dành hay ý đẹp cho nhau để thể hiện tình cảm và mong muốn gắn bó lâu dài với nhau. Người độc thân cũng có cơ hội chọn được người tâm đầu ý hợp.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp xòe tay đón nhận lộc Trời ban, sự nghiệp bứt phá như 'phượng hoàng lửa', sếp thưởng tiền lương 'kếch xù' - Ảnh 2
Người tuổi Ngọ sẽ có một ngày may mắn trong vận trình sự nghiệp, bản mệnh được quý nhân nâng đỡ nên gần như làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió và đạt kết quả tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ gặp khá nhiều may mắn trên phương diện công việc. Nhìn chung, con giáp này không phải tốn nhiều thời gian để tình toán, giải quyết công việc mà chỉ cần làm theo đúng kế hoạch thì sẽ gặt hái được thành quả. Những người thuộc con giáp tuổi này có thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ nên các khoản lương thưởng nhận được vô cùng hậu hĩnh. 

Vận trình tình duyên ngày càng thăng hoa, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia đang đạt đến những bước tiến mới, cả hai vừa đồng điệu về tâm hồn vừa hòa thuận trong tất cả những suy nghĩ khác. Hai bạn cũng đang tận hưởng khoảng thời gian êm đẹp và hạnh phúc bên nhau.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp xòe tay đón nhận lộc Trời ban, sự nghiệp bứt phá như 'phượng hoàng lửa', sếp thưởng tiền lương 'kếch xù' - Ảnh 3
Người tuổi Hợi sẽ gặp khá nhiều may mắn trên phương diện công việc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Năm 23/10/2025, Thần Tài trợ mệnh, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp phúc lộc vô biên, tiền vào như nước, tình cảm viên mãn khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 23/10/2025, Thần Tài trợ mệnh, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp phúc lộc vô biên, tiền vào như nước, tình cảm viên mãn khó ai bì kịp

Thần Tài trợ mệnh, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp phúc lộc vô biên, tiền vào như nước, tình cảm viên mãn khó ai bì kịp.

