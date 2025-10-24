Kể từ ngày mai (25/10/2025): 3 con giáp hưởng VINH HOA PHÚ QUÝ, may mắn đợi trước cửa, tiền vào tới tấp không ngừng, vàng đeo đầy tay

Tuổi Mùi đang trong giai đoạn vượng phát toàn diện, làm gì cũng dễ thành công, có quý nhân đồng hành. Nhờ bản tính thiện lương và lối sống khéo léo, bạn không chỉ nhận được sự tin tưởng từ người khác mà còn gặp được nhiều vận may bất ngờ.

Nhờ tinh thần chăm chỉ và biết nắm bắt cơ hội, tuổi Mùi có thể cải thiện đáng kể thu nhập. Những ai làm kinh doanh, tự do hoặc đang tìm kiếm cơ hội đầu tư sẽ có cơ hội “hốt bạc” nếu hành động kịp thời. Chi tiêu thoải mái, không phải lo lắng nhiều về tài chính.

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là kiểu người thâm trầm, sâu sắc, làm gì cũng có sự tính toán rõ ràng. Họ là một trong những con giáp có sự chuyển mình mạnh mẽ nhất trong giai đoạn này.

Thời gian vừa qua Tỵ cảm thấy không phất lên được dù cố gắng hết sức, họ luôn bị những ràng buộc vô hình níu giữ thì giờ đây, tuổi Tỵ như được “giải phóng” khỏi vòng luẩn quẩn. Vận khí tăng vọt, quý nhân xuất hiện đúng lúc giúp tháo gỡ bế tắc. Họ có nhiều cơ hội phát triển, đặc biệt trong chuyện làm ăn, kinh doanh hoặc các kế hoạch cá nhân bị trì hoãn sẽ bất ngờ được khai thông, tiền về đều đặn.

Những khoản đầu tư trước đây tưởng chừng lỗ lại bất ngờ có lời. Họ nhìn thấy những cơ hội kiếm tiền ngay trong những thời điểm mà ai cũng đang chán nản. Tuổi Tỵ chỉ cần giữ tâm thế chủ động, không vội vàng nhưng cũng không chần chừ, thì chẳng mấy chốc, cuộc sống sẽ bước sang trang mới – rực rỡ và sung túc.

