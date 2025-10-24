Trong 10 ngày đầu tiên của tháng 11/2025, 3 con giáp có cơ ngơi hưng thịnh, tài lộc rực rỡ, mua sắm thả ga không cần lo nghĩ, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 24/10/2025 12:00

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán vận may tứ phương hội tụ, lộc lá bay đầy nhà, tiền đổ về đầy túi.

Tuổi Hợi 

Sự nghiệp của tuổi Hợi trong ngày diễn ra không quá thuận lợi do phát sinh rắc rối bất ngờ trong quá trình làm việc. Do đó, người tuổi này hãy giữ bình tĩnh mới đối phó được những tai hoạ này.

Ngược lại, nguồn tài chính của bản mệnh tăng cao khi có được thu nhập từ các công việc ngoài luồng mà không phải công việc chính hiện tại.

Trong 10 ngày đầu tiên của tháng 11/2025, 3 con giáp có cơ ngơi hưng thịnh, tài lộc rực rỡ, mua sắm thả ga không cần lo nghĩ, giàu càng thêm giàu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Theo tử vi, tâm lý của bạn không ổn định và điều này cũng ảnh hưởng khá nhiều tới công việc. Cơ hội phát triển bản thân cũng không nhiều, bạn chỉ cần hạn chế bớt sai sót đã tốt lắm rồi.

Tình hình tài chính của bản mệnh trong tháng cũng có nhiều khó khăn. Hãy kiên nhẫn và thời gian này nên tập trung vào các giải pháp an toàn, hạn chế việc để mất tiền.

Mối quan hệ dễ có xung đột, căng thẳng vì bạn suy diễn, bản mệnh có xu hướng biến chuyện nhỏ thành lớn. Chính điều này khiến tình cảm có dấu hiệu đi xuống.

Về phương diện sức khỏe, bạn không chăm sóc sức khỏe đúng cách nên dễ gặp các vấn đề liên quan trong tháng này. Việc này không chỉ khiến bạn mất tiền mà còn mất cả thời gian.

Trong 10 ngày đầu tiên của tháng 11/2025, 3 con giáp có cơ ngơi hưng thịnh, tài lộc rực rỡ, mua sắm thả ga không cần lo nghĩ, giàu càng thêm giàu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi trong ngày tới, người tuổi Dần sẽ đón nhận nhiều cơ hội mới trong công việc và tài chính. Sự tự tin và quyết đoán sẽ là chìa khóa giúp bạn tỏa sáng. Đây là thời điểm lý tưởng để khởi động các dự án mới hoặc thúc đẩy những kế hoạch đang dang dở. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với các mối quan hệ xã hội, tránh để cảm xúc chi phối quá nhiều.

Các dự án hoặc ý tưởng bạn đưa ra sẽ nhận được sự ủng hộ từ đồng nghiệp và cấp trên. Tháng này, bạn có thể nhận được lời mời hợp tác hoặc cơ hội thăng tiến. Hãy tận dụng sự sáng tạo và tinh thần lãnh đạo để đạt được kết quả tốt nhất.

Vận may tài chính đang đến, đặc biệt là từ các nguồn thu nhập phụ như đầu tư hoặc kinh doanh nhỏ. Tuy nhiên, cần kiểm soát chi tiêu để tránh hao hụt không đáng có.

Người độc thân có thể gặp được đối tượng tiềm năng trong các sự kiện xã hội. Với người đã có đôi, hãy dành thời gian để hâm nóng tình cảm, tránh những hiểu lầm nhỏ.

Trong 10 ngày đầu tiên của tháng 11/2025, 3 con giáp có cơ ngơi hưng thịnh, tài lộc rực rỡ, mua sắm thả ga không cần lo nghĩ, giàu càng thêm giàu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong hai ngày 23 và 24/10, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của cải chất đầy kho

Trong hai ngày 23 và 24/10, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của cải chất đầy kho

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được đoán mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đi công tác xa, nửa đêm bỏ qua nhiều cuộc điện thoại của vợ, chồng 'lạnh sống lưng' khi nghe tin báo ngày hôm sau

Đi công tác xa, nửa đêm bỏ qua nhiều cuộc điện thoại của vợ, chồng 'lạnh sống lưng' khi nghe tin báo ngày hôm sau

Tâm sự 15 phút trước
Tử vi ngày mai, thứ Bảy 25/10/2025: Dậu làm ăn phát đạt, Tỵ sự nghiệp thăng tiến, Mùi sống trong giàu sang

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 25/10/2025: Dậu làm ăn phát đạt, Tỵ sự nghiệp thăng tiến, Mùi sống trong giàu sang

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Bất ngờ bị cô gái lạ tát tới tấp trên phố, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật đằng sau

Bất ngờ bị cô gái lạ tát tới tấp trên phố, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật đằng sau

Tâm sự 30 phút trước
Mẹ chồng tuyên bố coi tôi như người đẻ thuê, nhưng thái độ của bà với người này mới khiến tôi uất ức

Mẹ chồng tuyên bố coi tôi như người đẻ thuê, nhưng thái độ của bà với người này mới khiến tôi uất ức

Tâm sự 45 phút trước
Bước sang ngày mới (thứ Bảy 25/10/2025), 3 con giáp may mắn lên hương, vận xui nhường bước, tài lộc an khang, GIÀU SANG PHÚ QUÝ, vạn sự hoàn mỹ

Bước sang ngày mới (thứ Bảy 25/10/2025), 3 con giáp may mắn lên hương, vận xui nhường bước, tài lộc an khang, GIÀU SANG PHÚ QUÝ, vạn sự hoàn mỹ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Sập cần cẩu công trình chung cư 25 tầng, một công nhân tử vong

Sập cần cẩu công trình chung cư 25 tầng, một công nhân tử vong

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Vừa ra khỏi tòa ly hôn, vợ tái mặt ngã quỵ xuống đường, biết được lý do tôi rút đơn ngay

Vừa ra khỏi tòa ly hôn, vợ tái mặt ngã quỵ xuống đường, biết được lý do tôi rút đơn ngay

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác về nhà, chồng bị chửi nhưng sự thật đằng sau lại khiến ai cũng rơi nước mắt

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác về nhà, chồng bị chửi nhưng sự thật đằng sau lại khiến ai cũng rơi nước mắt

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Lưu Diệc Phi hóa 'nàng tiên hoa' trên thảm đỏ kỷ niệm 20 năm của tạp chí Vogue China

Lưu Diệc Phi hóa 'nàng tiên hoa' trên thảm đỏ kỷ niệm 20 năm của tạp chí Vogue China

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Mẹ chồng khiến tôi không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân 7 năm của mình hay không

Mẹ chồng khiến tôi không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân 7 năm của mình hay không

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi 10 ngày tới (25/10-5/11), 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tử vi 10 ngày tới (25/10-5/11), 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 25/10/2025: Dậu làm ăn phát đạt, Tỵ sự nghiệp thăng tiến, Mùi sống trong giàu sang

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 25/10/2025: Dậu làm ăn phát đạt, Tỵ sự nghiệp thăng tiến, Mùi sống trong giàu sang

Bước sang ngày mới (thứ Bảy 25/10/2025), 3 con giáp may mắn lên hương, vận xui nhường bước, tài lộc an khang, GIÀU SANG PHÚ QUÝ, vạn sự hoàn mỹ

Bước sang ngày mới (thứ Bảy 25/10/2025), 3 con giáp may mắn lên hương, vận xui nhường bước, tài lộc an khang, GIÀU SANG PHÚ QUÝ, vạn sự hoàn mỹ

Cuối ngày hôm nay (thứ Sáu 24/10/2025): 3 con giáp Tiền-Tình-Danh cực đỏ, quý nhân xuất hiện, sự nghiệp trải đầy hoa, đổi vận trong chớp mắt

Cuối ngày hôm nay (thứ Sáu 24/10/2025): 3 con giáp Tiền-Tình-Danh cực đỏ, quý nhân xuất hiện, sự nghiệp trải đầy hoa, đổi vận trong chớp mắt

Từ giờ đến giữa tháng 11/2025, 3 con giáp may mắn hơn người, GIÀU CÀNG THÊM GIÀU, tài vận cực vượng, phú quý an nhàn

Từ giờ đến giữa tháng 11/2025, 3 con giáp may mắn hơn người, GIÀU CÀNG THÊM GIÀU, tài vận cực vượng, phú quý an nhàn

Đúng ngày mai (mùng 5/9 âm lịch): 3 con giáp có vận trình êm ấm, làm ăn xuôi thuận, sự nghiệp chạm đỉnh, lộc lá xum xuê, tình duyên vượng sắc

Đúng ngày mai (mùng 5/9 âm lịch): 3 con giáp có vận trình êm ấm, làm ăn xuôi thuận, sự nghiệp chạm đỉnh, lộc lá xum xuê, tình duyên vượng sắc